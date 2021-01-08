 韩法院驳回强征劳工受害者对日企索赔请求 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.06.2021

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韩法院驳回强征劳工受害者对日企索赔请求

首尔中央地区法院驳回了韩国85名强征劳工受害者对16家日本公司提起的索赔诉讼。

Südkorea Proteste Koreanische Zwangsarbeiter unter japanischer Besetzung

韩国强征劳工受害者及家属曾多次组织要求日企赔偿的抗议活动

（德国之声中文网）根据韩国媒体周一（6月7日）报道，首尔一家法院驳回了韩国强征劳工受害者及其家属对日本公司提出的有史以来最大一笔赔偿请求。

据估计，在日本1910-1945年对韩国的殖民统治期间，以及第二次世界大战期间，日本公司强制征用数十万韩国劳工。 

据韩国广播媒体和韩联社（Yonhap）报道，首尔中央地区法院驳回了85名受害者对16家日本公司提起的诉讼。

根据这些报道，法院基本上遵循了日本政府的立场，援引1965年韩日两国签订的“请求权协定”表示，相关诉讼请求受到协定限制，无法予以受理。

如果本案中原告的个人索赔得到支持，则可能违反国际法，包括1969年《维也纳条约法公约》。

被起诉的公司包括日本制铁和日产化学。 在2015年5月的诉讼中，原告起诉的公司有17家，索赔86亿韩元（约770万美元），后来撤销了对其中一家公司的索赔。

据报道，原告和他们的律师宣布，将对周一的判决提起上诉。

强征劳工受害者以及二战期间遭受日本军队性奴役的韩国受害者的索赔争议导致日韩两国关系长期处于紧张状态。

（德新社）

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