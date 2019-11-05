韩正见林郑：中央政府是香港坚强后盾

（德国之声中文网）据报道，中共中央政治局常委、副总理韩正在北京会见林郑月娥时表示，"修例风波"已变成持续不断的暴力冲突，严重破坏香港社会秩序，践踏法治，挑战"一国两制"的底线，也使香港出现了回归以来最为严重的局面。他说，中央政府对特首高度信任，对特首及特区政府、香港警队给予充分肯定，"中央政府将一如既往地坚定支持特区政府、香港警队止暴制乱，恢复秩序。"他还提到，支持特区政府采取更加积极有效的新举措来解决民生问题，特别是香港中低收入家庭住房问题，年轻人的就业住房问题。"中央政府始终是香港保持繁荣稳定的坚强后盾。"

香港文汇报报道说，林郑月娥向韩正表示，反修例示威未因政府撤回修例而停下来，而且暴力程度愈来愈烈，已远远超过了所谓和平的示威或是争取自由民主的意义。被拘捕的3000人中，有超过三分之一是学生，她为此感到非常伤心。她说，香港经济今年同比下降2.9%，市民生活受到影响，特区政府将陆续出台各项援助政策，帮助中小企业和市民度过难关。

有分析认为，主管港澳事务的韩正在四中全会后会见林郑与传达四中全会指令有关。会议闭幕公报中首次提到要"建立健全特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制"。该一表述被指中央对香港的方针政策是收紧对港管制，落实尤其是国家安全问题上的执行机制，利用香港的法律达到23条的效果。此外，还将加强对港澳公职人员和青少年的"教育"。分析还认为，在对民调创新低的林郑月娥的问题上，中央要利用她贯彻指令，新特首上场就无需背太多"黑包袱"。

袭击事件接连不断

香港建制派议员何君尧

就在韩正与林郑月娥会面前数小时，又有一名香港议员在港遭袭受伤。据报道，香港建制派立法会议员何君尧 11 月 6 日在屯门湖翠路"摆街站（街边摆摊发传单）"时，一名男子佯装献花并要求合影，随后突然从斜背袋中拔出利器，捅向何君尧左胸。凶手当场被按地制服并被捕。事件中，何君尧的两位同事也受伤。建制派在网上发布了何君尧遇袭的录像和他被送往医院的照片。何君尧当晚发文说，"最近建制派已经被黑色势力的威吓所笼罩，办事处和宣传品被刑事毁坏、候选人被抹黑，今早甚至是香港区议会直选上黑色的一天，候选人竟然受到凶徒蓄意的袭击，竞选秩序已经荡然无存。"他表示仍然会无畏无惧，"因为香港已经乱够了，正如我的选举口号：稳定胜于一切，我们要止暴制乱，让香港社会回复安宁！"

三天前的11月3日晚，香港民主派议员赵家贤在一场暴力冲突中被一名男子咬断耳朵。当时，示威者在香港太古城中心外围起人链，一名男子突然持刀攻击人群。该男子后被压制并围殴。现场的民主动力召集人、太古城区议员赵家贤也出面压制该男子。此人挣脱后突然咬住赵家贤左耳，并咬下部分耳廓甩到地上。赵家贤痛苦哀嚎，现场血迹斑斑。这场暴力事件中共有6人受伤。

最近一个多月越来遭到袭击的知名人士还包括香港民阵召集人岑子杰（Jimmy Sham）。10月16日晚，他遭到多名不明身份的歹徒袭击受重伤。蒙面人用铁杵、刀器攻击岑子杰颈部，导致他大量出血，倒卧路旁。这也是他两个月内2度遇袭。

目前，11月3日在香港一处停车场坠楼的香港科技大学周姓男生情况依然非常糟糕。香港科技大学学生4日为他举行祈福会，并要求校方索取监控录像，调查其坠楼真相。11月3日晚，警方在将军澳尚德邨与抗争者对峙时，发射了催泪弹和布袋弹。22岁的周同学后来被人发现躺在尚德停车场2楼，伤势严重。有人怀疑，这位学生是为了躲避催泪弹在停车场内失足坠楼。警方表示仍在调查。活动人士先前表示，香港数所大学本周三都将举行抗议活动。