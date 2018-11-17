韩朝铁路对接项目启动

（德国之声中文网）联合国安理会同意在制裁朝鲜问题上网开一面，以便朝韩两国能就恢复双边铁路交通作联合实地考察。韩国总统文在寅的一名发言人周六（11月24日）表示，该项目获得联合国及国际社会的支持，这十分重要。

过去数星期，对该项目可能违反联合国制裁的疑虑推延了实地考察的启动日期。

两国原计划至迟在今年10月份启动这一共同项目，12月开始施工。专家指出，为实现朝鲜半岛贯通铁路项目，需向朝鲜陈旧的铁路网投资数十亿美元。

韩国联合通讯社曾报道说，韩国方面预期要为试运行向北方运去燃料及其它未进一步说明的材料，从而可能违反联合国关于朝鲜年度燃油进口量不得超过50万桶的规定。

韩国青瓦台指出，这一共同铁路项目把朝鲜半岛内部合作提升至一个新高度。几个月来，首尔和平壤之间作出以和解、交流为方向的多个具体决定。

周二，美国国务卿蓬佩奥曾提醒说，韩朝两国间的任何重新接近必须与实现半岛无核化的努力相一致。

蓬佩奥还表示，美韩两国建立了一个工作小组，以防产生"各说各话"的局面。

今年6月，美国总统特朗普和朝鲜掌权人金正恩曾在新加坡举行历史性会晤。金正恩在此次峰会上同意朝鲜"无核化"。不过，有关无核化的确切含义、时间表或对相关进程的监督措施，均未有说明。华盛顿称，两人可能于2019年初再度会晤。

战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚 喜极而泣 目前，还有6万多韩国人在离散家庭团聚的等待名单上，能前往金刚山的人算是幸运的少数。在韩国束草的酒店等待点，这位老妇听说自己被选上参加团聚，喜极而泣。

战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚 家庭合照 在束草等待时，被选上的老先生与家人拍下合照，准备要送给朝鲜失散多年的亲友。老先生离开朝鲜时还是孑然一身，近70年过去，在韩国已儿孙满堂。

战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚 漫长的等待 1950年至1953年的朝鲜战争造成数百万人与亲人离散，朝鲜半岛自此分为南北两个国家。为了这次见面，车上的人们已经等待了太多年。

战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚 还是记忆中的样子吗? 许多离散家庭亲友带着舊照片出席团聚。70多年来思念的影中人早以变得不同，大家用舊照片回忆往昔时光。见面时忍不住激动地问:「您还认得我吗?」

战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚 离散家庭难团聚 两韩由于在战后是处于停战而不是以和平条约终战。严格说起来，双方仍处于战争状态。所有民间交流，甚至是平凡的离散家庭通讯都被禁止。

战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚 大巴车队 2015年，红十字会的黑色轿车在前面开路，后面是共载着约400人的大巴车队，从韩国港口城市束草驶向重兵把守的朝韩边界。

战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚 提前到达 2015年团聚时，大巴车于当地时间下午一点半就抵达了团聚地点朝鲜金刚山，这比计划中的家庭团聚开始时间提前了两个小时。

战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚 时间无多 在2018团聚的3天里，参与者只有大约11个小时，而且大多数是在朝鲜特工的监督下，和他们在北方的亲戚一起度过。他们只有3个小时的私人时间 。结束后将再次分离。这一次的见面很有可能是他们许多人最后一次见面。

战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚 无法畅所欲言 以前参加过的家庭发现，离散家庭团聚是一种苦涩的体验。有些人抱怨被允许聚在一起度过的时间太短，也有人感叹在几十年间分开后意识形态差距很大。许多人担心朝鲜的家人因为监控不敢说实话。韩国的代表也在会面前被提醒不要讲金正恩的坏话以免朝鲜的家人有麻烦。

战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚 「兴奋不已，也难以置信」 92岁李锦善 (音译Lee Keum-seom)的身体孱弱，但她仍坚持要与儿子见上一面。 战争爆发时，李锦善在逃难时被迫与丈夫和4岁的儿子分离，带着女儿登上了前往南方的渡轮。这次女儿陪着她一起到朝鲜与失散多年的儿子见面。她的儿子现在已经71岁。李被告知儿子也会带媳妇一起出现。她说：“我从未想过这一天会来。我甚至都不知道他是否还活着。” 两人见面时忍不住相拥而泣。

战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚 泪如泉涌 很多老者深知，这恐怕是他们今生唯一与失散亲人团聚的机会。图上，生活在韩国的李珍九与他失散了多年、生活在朝鲜的哥哥相聚。

战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚 “你还好吗？” 李顺奎与丈夫吴世应分别了65年，曾经风华正茂的他们，再见面时已经是耄耋之年。很多老人都表示，团聚前激动地整夜睡不着觉。

战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚 太短的相聚 对于这些步履蹒跚的老者们而言，这次团聚太短了。在2015团聚的三天里，他们总共有机会与离散的家人见六面。每次2小时，这意味着总共12个小时，来排解60余年来的思念和等待。



凝炼/王凡（法新社，路透社）