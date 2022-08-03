 韩总统休假未见佩洛西 双方通话不提台湾 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.08.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

韩总统休假未见佩洛西 双方通话不提台湾

美国众议院议长佩洛西离开台湾后，周四（8月4日）在首尔与韩国国会议长金镇杓等举行了会晤，并前往戒备森严的南北韩分界线联合安全区参观。韩国总统尹锡悦没有与佩洛西会面，但同她及代表团成员通了电话。

Südkorea Seoul | Nancy Pelosi und Kim Jin Pyo

佩洛西与韩国国会议长金镇杓(Kim Jin Pyo)举行会谈

（德国之声中文网）美国众议院议长佩洛西周三结束对台湾历史性的访问后，于当天晚间抵达韩国。韩国是美国的重要盟友之一，约28500名美国军人部署该国。

韩方无官员接机

据报道，佩洛西周三晚间抵达韩国京畿道驻韩美军乌山空军基地时，韩方没有派政府官员、外交部礼宾人员或国会议员接机，在场的只有美国驻韩大使以及驻韩美军高官等。韩国"TV朝鲜"电视台引述美国大使馆相关人士称，佩洛西对韩方无礼宾人员到场接机感到"非常不快"。但韩国国会相关人士向韩联社表示，无接机方案是事先与美方充分协调的结果。韩国总统府宣传首席秘书崔英范也证实是美方拒绝接机："据我所知，美方婉拒了接机，双方协调决定国会议事组不会到机场迎接。"

与韩国国会议长金镇杓会谈

周四，佩洛西前往美国驻首尔大使馆看望了那里的工作人员，之后与韩国国会议长金镇杓等韩国议员举行了会谈。

在会谈后举行的联合记者会上，佩洛西谈到美韩联盟以及促进双方关系的立法努力，但没有提到她的台湾之行或来自中方的抗议。佩洛西说：`我们来到这里也想对你们说，许多年前出于紧迫性和安全性开始的友谊，现已成为最诚挚的友谊。我们希望以议会间的方式推进安全、经济和治理。我们希望通过议会间的交往推进安全、经济和政府管理。"

金镇杓表示，他和佩洛西对朝鲜日益加大的核威胁有着共同的关切，支持各自政府加大对朝威慑力并通过外交手段推动朝鲜半岛的无核化与和平。 佩洛西和金镇杓都没有接受记者的提问。

与韩国总统尹锡悦通话未提台湾

当天，佩洛西和她的国会代表团还与正在休假中的韩国总统尹锡悦通了电话。在40分钟的通话中，佩洛西和代表团的其他成员都没有提到台湾问题。尹锡悦办公室表示，尹锡悦也没有提及台湾。

近年来，韩国一直努力在美国和中国之间取得平衡。保守派的尹锡悦今年5月上任时誓言要加强韩美军事联盟，对朝鲜的挑衅采取更强硬的态度。此次尹锡悦未与佩洛西见面在韩国国内受到批评。分析人士称，这是佩洛西在亚洲之行期间唯一一次被东道主的领导人冷落。据韩国媒体报道，尹锡悦从8月1日起开始休假五天。3日晚间携夫人金建希观赏戏剧，还与演员们合影并共进晚餐。4日当天，尹锡悦也在首尔。

据韩联社报导，韩国国家安保室第一次长金泰孝（Kim Tae-hyo）4日召开记者会介绍了尹锡悦和佩洛西的通话内容。报道说，佩洛西首先对尹锡悦在夏季休假期间抽出时间通电话表示谢意。她表示，韩美同盟在多个层面都具有重要意义，并称两国有义务维护并巩固过去数十年里以无数牺牲换来的和平与繁荣，提议美韩两国携手构建自由、开放的印太秩序。尹锡悦谈到，曾在5月的韩美首脑会谈上承诺将与美国国会紧密保持合作，携手推动全球全面战略同盟关系向前发展。尹锡悦还表示，佩洛西参观南北韩分界线"是向朝鲜发出的一个强大震慑的信号"。韩国总统府在一份通报中表示，尹锡悦在这次通话中还表示，希望在下次访美期间拜会佩洛西。

Washington Sprecher Nancy Pelosi und Süd Korea Präsident Moon Jae-in

2021年5月20日，佩洛西在华盛顿国会大厦与韩国时任总统文在寅会面

参观南北韩分界线联合安全区

4日晚些时候，佩洛西前往戒备森严的南北韩分界线联合安全区参观。美联社指出，佩洛西是2019年美国时任总统特朗普与朝鲜最高领导人金正恩在板门店会面之后，前往共同警备区的最高级别美国官员。

佩洛西之后在推特上几张在共同警备区的照片，并写道："我们转达了国会和国家对我们的军人爱国服务的感激之情。他们是朝鲜半岛的民主哨兵。"

佩洛西于周四晚上飞往此次亚洲执行的最后一站日本。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

DW.COM

關於佩洛西與中國軍演的假訊息與真相

中國宣布自4日起在台海周邊軍事演習，除了實彈軍演之外，也疑似同時啟動網路戰，台灣不少公部門的資訊設備遭攻擊，各式假訊息漫天飛。對此，德國之聲整理社交媒體平台上最常見的假訊息以及事實查核。  

台海气氛紧张 东盟外长促请避免冲突升级

佩洛西台湾之行加剧两岸紧张关系之时，东盟外长会议在金边召开。中国外长王毅和美国国务卿布林肯都参加了这场会议。外长们发表声明呼吁避免让冲突升级，并发出警告，紧张局势或导致“大国之间的误判、严重对抗、公开冲突和不可预测的后果”。王毅再次对佩洛西访台表达立场。  

德语媒体：中国用军演来“试水”

美国众议院议长佩洛西离开台湾后，中国如宣布的那样，于周四开始在台湾周围6个海域进行大规模实弹军演。《法兰克福汇报》文章认为，此次军演可能是中国的一次“试水”。德国《时代周报》认为，拜登和习近平其实都对局势升级没有兴趣。  

G7外长涉台声明：北京震怒 台北致谢

七国集团对于中国在军事和经济上向台湾施压表示担忧，外长们发表联合声明警告北京。这引发中方言辞激烈的回应，指责西方“颠倒黑白”，并召见相关国家驻华使节。德国国防高官在接受德国之声采访时说，西方不能被中国威吓住，“不能因为中方过度紧张，就没人再赴台”。  

相关内容

U.S. House of Representatives Speaker Nancy Pelosi speaks at a meeting with Taiwan President Tsai Ing-wen (not pictured) at the presidential office in Taipei, Taiwan August 3, 2022. Taiwan Presidential Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

佩洛西离台前拜访景美人权园区 下一站韩国 03.08.2022

美国众议院议长佩洛西在监察院长陈菊等官员的陪同下，参观景美人权文化园区，并与人权工作者、民运人士会面。此为佩洛西短暂台湾之行的最后一站，她于台湾时间3日下午5点多搭乘专机离开台湾，前往亚洲行的下一站韩国。

People walk past a billboard welcoming U.S. House Speaker Nancy Pelosi, in Taipei, Taiwan, Tuesday, Aug 2, 2022. U.S. House Speaker Nancy Pelosi was believed headed for Taiwan on Tuesday on a visit that could significantly escalate tensions with Beijing, which claims the self-ruled island as its own territory. (AP Photo/Chiang Ying-ying)

北京宣布制裁佩洛西 中美互批“挑衅” 05.08.2022

北京在8月5日宣布对佩洛西及其直系亲属采取制裁措施，以回应其“恶劣挑衅行径”，同时公布了针对美方的八项“反制措施”，取消军事会晤以及气候变化等商谈、合作。白宫则召见了中国驻美大使秦刚，抗议中方演习的“挑衅行径”。布林肯国务卿指责北京针对佩洛西访台的反应是过度的、“挑衅性的”。

02.08.2022, Malaysia, Kuala Lumpur: Nancy Pelosi (r), Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, geht bei einem Treffen mit Azhar Azizan Harun, Sprecher des malaysischen Parlaments, im Parlamentsgebäude. Vor dem Hintergrund der Spannungen mit China wegen eines möglichen Taiwan-Besuchs setzt Nancy Pelosi ihre Asienreise fort. Offen blieb weiterhin, ob sie trotz Warnungen aus China auch nach Taiwan reisen würde. Nach Angaben aus dem Parlament in Taipeh wird die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses heute in der demokratischen Inselrepublik erwartet. Foto: Fathin Suhaira Abd Rahim/BERNAMA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

佩洛西访台 中国网民这么说 02.08.2022

美国众议院议长佩洛西是否会在本周二到访台湾引起外界的高度关注，这也成了中国网民的热议话题。有人高呼“统一中国”之时，也有人反对诉诸武力。至于北京对佩洛西赴台可能采取什么样的反制措施，民众也议论纷纷。

广告

评论分析

图为针对佩罗西访台的一幅漫画

评论：佩洛西访台——重要信号还是历史错误？

这值得吗？佩洛西对台湾的访问仅仅持续了19个小时，但已经给该地区带来了巨大影响。德国之声中文部主任Philipp Bilsky指出，目前空气中弥漫着潜在的战争威胁，而它涉及的是世界两大强权、两大核武国家。  