韩总统休假未见佩洛西 双方通话不提台湾

（德国之声中文网）美国众议院议长佩洛西周三结束对台湾历史性的访问后，于当天晚间抵达韩国。韩国是美国的重要盟友之一，约28500名美国军人部署该国。

韩方无官员接机

据报道，佩洛西周三晚间抵达韩国京畿道驻韩美军乌山空军基地时，韩方没有派政府官员、外交部礼宾人员或国会议员接机，在场的只有美国驻韩大使以及驻韩美军高官等。韩国"TV朝鲜"电视台引述美国大使馆相关人士称，佩洛西对韩方无礼宾人员到场接机感到"非常不快"。但韩国国会相关人士向韩联社表示，无接机方案是事先与美方充分协调的结果。韩国总统府宣传首席秘书崔英范也证实是美方拒绝接机："据我所知，美方婉拒了接机，双方协调决定国会议事组不会到机场迎接。"

与韩国国会议长金镇杓会谈

周四，佩洛西前往美国驻首尔大使馆看望了那里的工作人员，之后与韩国国会议长金镇杓等韩国议员举行了会谈。

在会谈后举行的联合记者会上，佩洛西谈到美韩联盟以及促进双方关系的立法努力，但没有提到她的台湾之行或来自中方的抗议。佩洛西说：`我们来到这里也想对你们说，许多年前出于紧迫性和安全性开始的友谊，现已成为最诚挚的友谊。我们希望以议会间的方式推进安全、经济和治理。我们希望通过议会间的交往推进安全、经济和政府管理。"

金镇杓表示，他和佩洛西对朝鲜日益加大的核威胁有着共同的关切，支持各自政府加大对朝威慑力并通过外交手段推动朝鲜半岛的无核化与和平。 佩洛西和金镇杓都没有接受记者的提问。

与韩国总统尹锡悦通话未提台湾

当天，佩洛西和她的国会代表团还与正在休假中的韩国总统尹锡悦通了电话。在40分钟的通话中，佩洛西和代表团的其他成员都没有提到台湾问题。尹锡悦办公室表示，尹锡悦也没有提及台湾。

近年来，韩国一直努力在美国和中国之间取得平衡。保守派的尹锡悦今年5月上任时誓言要加强韩美军事联盟，对朝鲜的挑衅采取更强硬的态度。此次尹锡悦未与佩洛西见面在韩国国内受到批评。分析人士称，这是佩洛西在亚洲之行期间唯一一次被东道主的领导人冷落。据韩国媒体报道，尹锡悦从8月1日起开始休假五天。3日晚间携夫人金建希观赏戏剧，还与演员们合影并共进晚餐。4日当天，尹锡悦也在首尔。

据韩联社报导，韩国国家安保室第一次长金泰孝（Kim Tae-hyo）4日召开记者会介绍了尹锡悦和佩洛西的通话内容。报道说，佩洛西首先对尹锡悦在夏季休假期间抽出时间通电话表示谢意。她表示，韩美同盟在多个层面都具有重要意义，并称两国有义务维护并巩固过去数十年里以无数牺牲换来的和平与繁荣，提议美韩两国携手构建自由、开放的印太秩序。尹锡悦谈到，曾在5月的韩美首脑会谈上承诺将与美国国会紧密保持合作，携手推动全球全面战略同盟关系向前发展。尹锡悦还表示，佩洛西参观南北韩分界线"是向朝鲜发出的一个强大震慑的信号"。韩国总统府在一份通报中表示，尹锡悦在这次通话中还表示，希望在下次访美期间拜会佩洛西。

参观南北韩分界线联合安全区

4日晚些时候，佩洛西前往戒备森严的南北韩分界线联合安全区参观。美联社指出，佩洛西是2019年美国时任总统特朗普与朝鲜最高领导人金正恩在板门店会面之后，前往共同警备区的最高级别美国官员。

佩洛西之后在推特上几张在共同警备区的照片，并写道："我们转达了国会和国家对我们的军人爱国服务的感激之情。他们是朝鲜半岛的民主哨兵。"

佩洛西于周四晚上飞往此次亚洲执行的最后一站日本。

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