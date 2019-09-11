 韩媒：金正恩8月曾去信邀请特朗普访问平壤 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.09.2019

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时政风云

韩媒：金正恩8月曾去信邀请特朗普访问平壤

据外交人士透露，朝鲜领导人金正恩曾经在8月第三个星期里给特朗普寄去一封信，邀请这位美国总统访问平壤。不过从目前韩国和朝鲜方面释放的信号来看，为避免"特金会"再次中途夭折，双方应该会先进行工作磋商，为峰会达成结果做好铺垫。

USA | Nordkorea | Entmilitarisierte Zone | Donald Trump | Kim Jong Un (Reuters/K. Lamarque)

6月30日特金会

DW.COM

美国总统特朗普在G20峰会期间出人意料地公布与金正恩会面的提议后，两位领导人周日在朝鲜半岛南北之间的非军事区举行会晤。 (30.06.2019)

习近平是14年来第一位访问朝鲜的中国国家主席。作为朝鲜关键的外交支持者和主要的贸易和援助提供者，习近平想要证明，中朝自冷战时期建立的盟友关系，虽然一度恶化，但在地缘政治发展下，比任何时期都来得坚固。 (21.06.2019)

（德国之声中文网）据韩国媒体周一援引外交人士报道称，朝鲜领导人金正恩在8月份给美国总统特朗普寄去的一封信中，邀请对方到平壤访问。特朗普和金正恩虽已进行过两次正式的双边峰会，但是朝鲜去核问题谈判陷入停滞。

据韩国《中央日报》报道，金正恩在8月的第三个星期发出的这封信函中邀请特朗普到朝鲜首都平壤进行访问。该报援引了一位匿名的消息人士。

特朗普曾在8月9日表示，自己从金正恩那里收到了一封"非常美好的信"。

但美方并未透露在8月份还曾收到来自平壤的第二封信函。

从去年6月至今，特朗普和金正恩已经见过三次面，讨论如何解决朝鲜导弹和核试验引发的危机，但是目前并未取得实质性的进展。

前两次会面是正式的双边会谈，其中今年2月在越南的会晤因为双方分歧过大而中断。美国要求朝鲜尽快推进去核化，而朝鲜则要求尽快减轻制裁。

6月30日，两位领导人在朝鲜和韩国之间的非军事区进行了第三次会面，双方在这次短暂的非正式交谈中一致同意重启工作级别会谈，但相关谈判并未得以重启。

从6月底的会晤至今，朝鲜方面又进行了数次短程导弹试射。

白宫、美国国务院和朝鲜驻联合国代表处尚未对相关消息做出回应。

观看视频 02:19

近距离直击美朝“历史性的一步”

工作磋商必须先行

据朝中社报道，朝鲜外交部一名高级官员周一表示，与美国工作级别官员之间的"良好会谈"可能在几周内就会进行。

朝鲜外务省第一副相崔善姬上周曾表示，平壤愿意在本月下旬与美方展开"全面会谈"。

特朗普之前多次表示，愿意在今年的某个时间会见金正恩。

韩国外长康京和周一在被问及有关邀请信函事宜的时候表示，"对于这封信有详细的解释"，但是她拒绝透露更多信息。在任何的工作级别磋商开始之前，特朗普和金正恩会晤的可能性不大。

"当时在河内的峰会上，即使在进行了工作磋商之后，两位领导人也没有达成任何协议"，康京和表示，"为了保证下一次美朝领导人会晤的成功，（在峰会之前）双方的工作磋商团队必须先期进行会谈，就峰会可能达成的结果进行初步的讨论。"

雨涵/李鱼（路透社）

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