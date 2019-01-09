韩媒：朝鲜高官将访美协调峰会

（德国之声中文网）韩国媒体报导，美国国务卿蓬佩奥预计在本周四或周五与朝鲜代表金英哲会谈，协调两国领导人再度举行峰会。 这是去年五月新加坡峰会以来，睽违已久的第二次会谈。

朝鲜代表金英哲将前往华府与蓬佩奥见面，也很有机会与特朗普见面。

针对这个消息，美国国务院与白宫都没有正面回应。如果这个消息属实，那金英哲的出访很有机会让僵持数个月的谈判往前推进。

这个月，特朗普声称他收到金正恩「非常棒」的来信，很可能在「不远的将来」再次与他相见。

朝鲜放弃洲际弹道飞弹（ICBMs）并将之运出国外、也依约停止核武开發，美国因此正在考虑放松部分对朝制裁作为回报。 美国可能的作为包含：放松朝鲜相关企业的制裁、增设联络处、甚至将两国关系正常化。

韩国世宗研究所的资深研究员郑成长（Cheong Seong-Chang）认为，两国的第二次会谈将为「过渡时期」拟定暂时性协议，不会拟定全面性的去核进程。 「平壤有是否愿意放弃洲际弹道飞弹 (ICBMs)，还有他愿不愿意废除宁边核的核设施，将会成为谈判关键。 如果他愿意，就很可能会要求美国放松制裁作为回报。 」

罗法/李芊 (路透社)