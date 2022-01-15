 韩媒：朝鲜望获辉瑞莫德纳 曾拒绝阿斯利康和科兴 | 科技环境 | DW | 18.01.2022

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科技环境

韩媒：朝鲜望获辉瑞莫德纳 曾拒绝阿斯利康和科兴

根据南韩《中央日报》报导，联合国打算向朝鲜提供大约6000万剂新冠疫苗。消息人士指出，朝鲜去年已经与联合国就接受疫苗援助进行了数月的沟通。

Symbolbild Coronavirus in Nordkorea | Pjöngjang

（德国之声中文网）《中央日报》援引一名不愿透露姓名的消息人士，提到联合国相关人士于去年10月和11月之间，透过「纽约渠道」，即朝鲜在纽约联合国的外交使团与朝鲜官方接触，讨论了对朝疫苗援助事宜。据称，联合国打算向朝鲜提供大约6000万剂疫苗，而朝鲜驻联合国代表团已经就此向平壤的政府高层报告。报导指出，6000万剂将足够为朝鲜所有符合资格的人完整接种。

拒绝阿斯利康和科兴

朝鲜政府在2020年新冠疫情之始立刻关闭了边境，并称其境内未曾出现过新冠感染病例。平壤政府早前拒绝了各机构提供的疫苗援助，或显得兴趣缺缺。自去年3月以来，新冠疫苗全球取得机制（COVAX）共计分配给朝鲜811万剂疫苗，其中大部分是阿斯利康的疫苗。去年7月，全球疫苗免疫联盟（GAVI）表示，朝鲜一直没有完成交付COVAX疫苗所需的行政程序。两个月后，朝鲜拒绝了COVAX提供的近300万剂中国科兴疫苗，并称：应将疫苗送至更有需要的国家。

朝鲜驻联大使：「会是辉瑞还是莫德纳?」

一位消息人士称，朝鲜可能一直在等待辉瑞或莫德纳疫苗的到来：「据说朝鲜驻联合国大使金星（Kim Sung）曾问过联合国会提供什么样的疫苗，会是辉瑞还是莫德纳。」该消息人士补充说，据他们所知，联合国还没有决定疫苗的种类。南韩情报机关底下的智库曾指出，朝鲜一度拒收阿斯利康疫苗，原因是害怕其可能带来的副作用。

Kim Song | Nordkoreanischer UN-Botschafter | UN Vollversammlung

消息人士称，朝鲜驻联合国大使金星曾问过联合国会提供什么样的疫苗

一位外交人士向《中央日报》表示：「去年5月，南韩国家情报院院长朴智元（Park Jie-won）访问美国时，据说曾会见美国政府的高级官员，并建议美方向朝鲜提供疫苗援助。据我所知，正是在朴智元出访之后，美国和联合国才讨论了这个想法。

不过，朝鲜在今年1月以来已四度试射导弹，被认为是对拜登政府的制裁令做出「更强硬」反应。美国指朝鲜的导弹试验是「挑衅」，称将对朝鲜实行更严厉的制裁。目前尚不清楚朝鲜这些行为是否会影响联合国对其疫苗援助的计画。

（中央日报等）

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