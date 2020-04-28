 韩媒：卫星拍到金正恩骑马 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.04.2020

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时政风云

韩媒：卫星拍到金正恩骑马

朝鲜领导人金正恩神隐超过两周，外界传出他心脏手术失败、甚至变植物人的消息。对此，韩国官方多次出面反驳，当地媒体还指卫星拍到他在别墅骑马。金正恩到底是否「装死」？

Machthaber von Nordkorea reitet auf dem Berg Paektusan (picture-alliance/dpa/KCNA )

（德国之声中文网）金正恩病危的消息传得沸沸扬扬，但韩国媒体《朝鲜日报》报道，美韩的侦察卫星近日在元山别墅区，拍摄到金正恩骑马的画面，甚至声称卫星可能「看清楚了金正恩的脸」

报导又指，卫星还拍到部分人骑水上电单车。情报人员指，如果金正恩健康异常，金正恩家属或北韩高层不可能玩水上活动消遣，因此南韩政府得出「北韩无异动」的结论。

韩统一部：金正恩病危是假新闻

韩国官方已多次澄清朝鲜局势没有异常，暗示平壤正常施政。

韩联社报道称，韩国统一部长官金炼铁周二（4月28日）在韩国国会外交统一委员会全会上表示，「韩国政府基本上认为朝鲜没有异常动向，看待这一问题要考虑新冠疫情防控形势」。

他表示，金正恩任内首次缺席太阳节参谒活动确属事实，但金日成生日纪念宴会、中央报告大会等活动都因疫情取消，锦绣山太阳宫参谒活动也可能从简。

金炼铁强调，因为「有着足够的情报力量作为支撑」，所以敢于「如此自信地说朝鲜没有异常」。对于金正恩在心血管手术后在元山疗养的说法，「在熟知朝鲜内情的人们看来，这是假新闻」。

Washington Weißes Haus Coronavirus PK Trump (picture-alliance/CNP/M. Reynolds)

特朗普：我清楚但不能说

对此，路透社引述一名不愿具名的美国官员称，华府大致认同韩方的说法。

美国总统特朗普日前在白宫记者会上，被问及是否知道金正恩的身体状况时表示知情但拒透露细节，「是的，我很清楚，但我现在不能谈论这件事。我只希望他好」。

他补充说，媒体很可能在「不远的将来」就会听到金正恩的消息。

脱北者议员：金正恩无法起身或行走

不过，也有来自韩国的消息指金正恩身体不佳。流亡韩国后当选国会议员的前朝鲜驻英公使太救民（原名太永浩）27日在接受美国有线新闻网（CNN）采访时说，金正恩的确切情况只有其夫人、胞妹或亲信才会知道，「虽然无法确认金正恩是否接受了心血管疾病手术，但有一点可以确认的是他现在处于无法起身或行走的状态」。

他还在接受采访时说：「（朝鲜）前最高领导人金正日死后两天朝鲜秘不发丧，连外务相也是在发布讣告一个小时前闻讯。」

金正恩专列「混淆视线」

上周六，长期研究朝鲜问题的美国智库「北纬38度」（38 North）公布最新的卫星照片发现，疑似金正恩私人专列出现在朝鲜东部一个海滨度假胜地。但太救民说，朝鲜政府之前也曾随时向各地派出火车，以此来混淆外界视线。

金正恩不公开露面的时间已经超过两周，今年4月15日，朝鲜「太阳节」（金日成的生日）这一天，朝鲜媒体没有报道金正恩参谒锦绣山太阳宫的消息，引发外界对金正恩健康状况的猜疑。

路透社引述3名消息人士称，上周六中国向朝鲜派遣了一支医疗队，其中就包括向金正恩提供建议的医学专家。但是外界不清楚，这支医疗队入朝是否同金正恩本人的健康有关。

  • Kim Il Sung signing truce with South Korea (picture-alliance/dpa)

    金家王朝的真假神话

    年轻的领袖

    朝鲜的开国领导人金日成1948年在苏联的支持下建立了政权。朝鲜官方的历法“主体历”将金日成出生的1912年定的“主体元年”，是纪年开始。图为1953年金日成41岁时签署朝鲜半岛停战协定。

  • North Korea party congress 1980 (picture-alliance/AP Photo)

    金家王朝的真假神话

    英雄崇拜

    在停战后的数十年，平壤宣传机器为金日成打造了一个领袖神话。因其1930年代抵抗日本军队的“抗战”经历，金日成被描绘成一个军事和政治天才。在1980年的朝鲜劳动党代表大会上，金日成宣布，他的儿子金正日将成为他的接班人。

  • North Korea Kim Il Sung 1992 (Getty Images/AFP/JIJI Press)

    金家王朝的真假神话

    直到最后一刻

    1992年，金日成开始撰写、出版回忆录《与世纪同行》。在讲述童年经历时，他称自己6岁时就参加了抗日，8岁加入独立战争。1994年金日成去世时，回忆录尚未完成。

  • North Korea Kim Jong Il (Getty Images/AFP/KCNA via Korean News Service)

    金家王朝的真假神话

    继承衣钵

    金日成去世后，其子金正日继承权力，此前他已在朝鲜政府高层有过多年的历练。金正日掌权的16年里，已经积贫积弱的朝鲜经历了饥荒和经济危机。然而对现任和已故领导人金正日、金日成的个人崇拜却有增无减。

  • A flag with the picture of Kim Jong Il at a military parade (picture-alliance/AP Photo)

    金家王朝的真假神话

    新星升起

    历史学家普遍认为，金正日1941年出生于位于苏联远东地区的一个军营。但根据朝鲜官方的历史讲述，金正日的出生地是被朝鲜人视为圣地的长白山，生日则是1942年4月15日，即父亲金日成30岁那年。传说他出生那天，天空出现了一颗新星和两道彩虹。

  • Kim Jong Il sitting down with his son and three other family members (picture-alliance/dpa)

    金家王朝的真假神话

    家庭内幕

    金正日有三个儿子和两个女儿。这张摄于1981年的照片上，金正日身旁是长子金正男，后排为金正男的姨妈成蕙琅和她的一双儿女。2017年金正男在吉隆坡机场离奇死亡，外交普遍认为是被谋杀。

  • Kim Jong Il and Kim Jong Un at a balcony (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

    金家王朝的真假神话

    培养接班人

    2009年，西方媒体报道称，金正日已将幼子金正恩选定为自己的接班人。2010年两人首次一同在一次阅兵式上现身。一年后，金正日去世。

  • Bronze statues of Kim Jong Il and Kim Il Sung (picture-alliance/dpa)

    金家王朝的真假神话

    父与子

    据平壤官方的说法，金正日去世时出现了一系列“神异”现象。朝鲜官媒报道，白头山突降暴风雪，冰封的湖面传出崩裂巨响，岩石上则出现闪光的字迹。金正日死后，平壤在其父金日成22米高的巨型铜像旁，也立起了金正日的塑像。

  • Kim Jong Un and Dennis Rodman in Pyongyang 07.09.2013 (picture-alliance/dpa)

    金家王朝的真假神话

    神秘的身世

    在突然登上权力宝座之前，人们对金正恩知之甚少。他的确切年龄从未得到证实，普遍估计其出生年份在1982到1984年间。有报道称他曾在瑞士接受教育。2013年，金正恩在平壤会见前NBA球星罗德曼，让人们颇感意外。

  • Kim Jong Un surrounded by crying female soldiers (picture alliance/dpa/Kctv)

    金家王朝的真假神话

    新世代偶像

    与父亲和祖父一样，金正恩被朝鲜政权奉为神圣。2015年韩国媒体报道，朝鲜一份新的教师手册上称，金正恩3岁就会开车。2017年朝鲜官媒宣布，白头山上将建起一座新的领袖纪念像。

  • A propaganda balloon showing a cartoon of Kim Jong Un (picture-alliance/AP/A. Young-joon)

    金家王朝的真假神话

    氢弹在手

    金正恩上台之时年纪轻轻，之前又未曾像祖父和父亲那样有过“树立形象”的阶段，但他成功地掌控了权力。2017年其同父异母的兄长金正男被刺杀后，在海外，这位“冷血独裁者”的形象愈发得到巩固。金正恩执政后，也大力扩展了朝鲜的核武器库。

    作者: Darko Janjevic


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