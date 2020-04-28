韩媒：卫星拍到金正恩骑马

（德国之声中文网）金正恩病危的消息传得沸沸扬扬，但韩国媒体《朝鲜日报》报道，美韩的侦察卫星近日在元山别墅区，拍摄到金正恩骑马的画面，甚至声称卫星可能「看清楚了金正恩的脸」

报导又指，卫星还拍到部分人骑水上电单车。情报人员指，如果金正恩健康异常，金正恩家属或北韩高层不可能玩水上活动消遣，因此南韩政府得出「北韩无异动」的结论。

韩统一部：金正恩病危是假新闻

韩国官方已多次澄清朝鲜局势没有异常，暗示平壤正常施政。

韩联社报道称，韩国统一部长官金炼铁周二（4月28日）在韩国国会外交统一委员会全会上表示，「韩国政府基本上认为朝鲜没有异常动向，看待这一问题要考虑新冠疫情防控形势」。

他表示，金正恩任内首次缺席太阳节参谒活动确属事实，但金日成生日纪念宴会、中央报告大会等活动都因疫情取消，锦绣山太阳宫参谒活动也可能从简。

金炼铁强调，因为「有着足够的情报力量作为支撑」，所以敢于「如此自信地说朝鲜没有异常」。对于金正恩在心血管手术后在元山疗养的说法，「在熟知朝鲜内情的人们看来，这是假新闻」。

特朗普：我清楚但不能说

对此，路透社引述一名不愿具名的美国官员称，华府大致认同韩方的说法。

美国总统特朗普日前在白宫记者会上，被问及是否知道金正恩的身体状况时表示知情但拒透露细节，「是的，我很清楚，但我现在不能谈论这件事。我只希望他好」。

他补充说，媒体很可能在「不远的将来」就会听到金正恩的消息。

脱北者议员：金正恩无法起身或行走

不过，也有来自韩国的消息指金正恩身体不佳。流亡韩国后当选国会议员的前朝鲜驻英公使太救民（原名太永浩）27日在接受美国有线新闻网（CNN）采访时说，金正恩的确切情况只有其夫人、胞妹或亲信才会知道，「虽然无法确认金正恩是否接受了心血管疾病手术，但有一点可以确认的是他现在处于无法起身或行走的状态」。

他还在接受采访时说：「（朝鲜）前最高领导人金正日死后两天朝鲜秘不发丧，连外务相也是在发布讣告一个小时前闻讯。」

金正恩专列「混淆视线」

上周六，长期研究朝鲜问题的美国智库「北纬38度」（38 North）公布最新的卫星照片发现，疑似金正恩私人专列出现在朝鲜东部一个海滨度假胜地。但太救民说，朝鲜政府之前也曾随时向各地派出火车，以此来混淆外界视线。

金正恩不公开露面的时间已经超过两周，今年4月15日，朝鲜「太阳节」（金日成的生日）这一天，朝鲜媒体没有报道金正恩参谒锦绣山太阳宫的消息，引发外界对金正恩健康状况的猜疑。

路透社引述3名消息人士称，上周六中国向朝鲜派遣了一支医疗队，其中就包括向金正恩提供建议的医学专家。但是外界不清楚，这支医疗队入朝是否同金正恩本人的健康有关。