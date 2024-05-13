韩外长访华 称韩中应管控好分歧

韩国外长赵兑烈前往北京与中国外长王毅会晤。赵兑烈强调，在原则性问题上将阐明韩方立场，但同时会与中方讨论有巨大合作潜力的领域。另据韩媒报道，二人也将就有望月底举行的中日韩领导人峰会进行协调磋商。

（德国之声中文网）周一（5月13日），韩国外长赵兑烈在北京钓鱼台国宾馆与中国外长王毅举行会晤。

据韩联社报道，赵兑烈在会谈中表示，韩中应管控好分歧，不能让分歧上升为冲突，继续保持良好合作势头。他指出，韩方并不认为对外关系是“你输我赢”的零和博弈，也不会朝这一方向发展。这意味着，即便韩国加强韩美关系，也不会疏忽韩中关系。

赵兑烈在会谈中还表示，当前朝鲜接二连三发起挑衅、各种地缘政治冲突频现、全球供应链不稳定性加剧等，两国正面临各种区域和全球性挑战。

赵兑烈行前即表示，在严峻的地缘政治环境下，将与中国外长王毅进行坦诚、深入的沟通，对于原则性问题，他将明确阐明韩方立场，但同时与中方重点讨论具有巨大合作潜力的领域。以英文发行的韩国时报《The Korea Times》分析称，赵兑烈的该表态意为，首尔寻求与华盛顿战略联盟的立场不变，不过与此同时会在潜在合作领域维系与北京的伙伴关系。

王毅在会谈中表示，中韩关系面临的波折和考验明显增多，这不符合两国利益，是中国所不乐见的。希望中韩坚持睦邻友好，照顾彼此重大关切，排除干扰，合作推动关系健康稳定发展。

韩中经贸关系由互补变为竞争

据韩联社报道，赵兑烈13日抵达北京后，与当地韩企负责人座谈。他表示，韩中之间高度相互依赖，但反过来也具有相应的潜在风险。赵兑烈说，中国经济结构正在向技术密集型转变，两国经贸关系也从过去的互补性关系逐渐转变为竞争性关系，这对韩国来说是严峻的挑战。

而在朝核问题上，赵兑烈行前表示，将呼吁中方在朝俄军事合作问题上发挥建设性作用。据韩联社5月12日报道，韩国情报机构正在追踪朝鲜对俄罗斯提供老旧武器，同时从俄罗斯获取尖端军事技术支持的潜在可能性。

为中日韩峰会铺路

据韩联社报道，除双边关系、韩半岛局势外，有望本月底在首尔举行的韩、中、日领导人峰会具体日程的协调也是赵兑烈与王毅会晤的议题。早在上月初，日本共同社即引述外交消息人士称，作为日中韩三边会谈轮值主席国的韩国拟5月举行三国峰会。上一次三国峰会是在2019年。

赵兑烈将对中国进行为期两天的访问。这是韩国外长时隔六年半以来首次访华。不过，赵兑烈的前任朴振去年11月曾与王毅在釜山的中日韩外长会议期间举行双边会谈。

（综合报道）

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