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位于朝鲜半岛南部的韩国总面积约10万平方公里，人口约5000万。韩国与朝鲜接壤，与日本、中国隔海相望。
经历了“汉江奇迹”时期的迅速发展，韩国已经进入了发达国家的行列。80年代末，该国实现了民主化。朝鲜问题不可避免地将韩国牵涉在内，朝韩关系近年来也持续紧张。
俄罗斯和中国的战略轰炸机周三（11月30日）在西太平洋上空进行了联合巡逻，两国战机在巡逻中首次降落在彼此机场，显示出两国之间军事合作日益密切。
朝鮮領導人的妹妹金與正警告美國與其他國家，若在聯合國安理會推動制裁朝鮮，將會加劇目前的危險局面。
美國與其盟國21日在聯合國安理會上，強烈譴責朝鮮近期的洲際導彈試驗，但中國與俄羅斯卻表態反對向朝鮮施加新的制裁。雙方的對峙也使安理會在朝鮮問題上，再度出現分歧。
在泰国曼谷举行的APEC峰会期间，韩美日加澳新6国首脑同声谴责朝鲜周五发射的弹道导弹。这一次，金正恩首度带女儿观看了导弹发射。
繼朝鮮週五發射導彈後，日本防衛省官員表示，日本和美國在日本海空域舉行聯合軍演。日方指週五一枚導彈據信已落入日本經濟海域，日相岸田文雄強烈譴責。
意大利新当选的极右翼总理梅洛尼周三（11月16日）在G20峰会期间和中国国家主席习近平举行会晤，并接受了习近平向她发出的访问中国的邀请。在G20峰会上，习近平已与澳大利亚、法国等多国领导人举行双边会晤，但与英国首相的会晤临时取消。
受殖民历史影响，日韩两国的关系长期以来一直都较为紧张。此次金边东盟峰会期间，日韩两国领导人的会晤也许会给双边关系带来新的转机。
朝鲜军方周一（11月7日）表示，其最近的一连串导弹试验是为了“无情地”攻击韩国和美国的关键目标，如空军基地和作战指挥系统，这些导弹可能包括具有核打击能力的武器。美朝对此做出严厉警告。
周星驰在社交媒体IG发出表情图片悼念韩国梨泰院踩踏事件逝者，被内地小粉红留言要求“多关心祖国”。有评论指出，“关心祖国”其实是一项特权，不是你想关心，中国政府就批准你关心。
美国官员和专家都承认，对朝鲜的制裁未能阻止其发展核武器计划，但是在如何进行下一步行动上存在分歧——应该强化制裁还是接受朝鲜作为拥核国家的事实？惩罚被认为帮助金正恩洗钱的中国各大银行有用吗？
联合国安理会成员在朝鲜问题上出现严重分歧。因为中俄反对，联合国安理会无法对平壤采取任何行动。美驻联合国大使指责中俄为朝鲜辩护，中国驻联合国大使张军反驳说，朝鲜频发导弹与美韩重启大规模联合军演有关。与此同时，朝鲜周六再次启动了发射键。
朝鲜已经在2022年创下了试射飞弹的历史纪录，迫使美国承认其核武大国地位。美国方面则表示，正在密切观察朝鲜何时进行下一轮核爆试验，并称中俄有劝退朝鲜相关试验的能力。此外，韩国方面周五表示，“发现180多条朝军机航迹”，韩军出动战机应对。
朝鲜周四发射了三枚导弹。韩国和日本方面的官员表示，其中一枚应为洲际弹道导弹。不过，这枚远程导弹被认为以发射失败告终。
朝鮮11月2日發射多枚導彈，其中一枚越過「北方界線」，墜落在接近韓國領海的國際水域。韓國軍方稱，這是朝鮮彈道導彈第一次落在如此近的地方，鄰近小島空襲警報大作。韓國隨後出動戰鬥機，首度向北方界線以北發射導彈。
韩国首尔梨泰院踩踏事件幸存者回忆惊恐时刻，想迅速逃离，但身体却被“人墙”挡住动弹不得。上周六发生的梨泰院踩踏事件已经造成156人死亡。韩国总统尹锡悦要求彻查并透明公开事故原因。
韩国梨泰院、印尼足球场、上海外滩、圣地麦加、德国杜伊斯堡都发生过严重的踩踏事故，群众因恐慌而发生推挤进而造成伤亡。若遇到踩踏事故时如何“保命”？
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