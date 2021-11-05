位于朝鲜半岛南部的韩国总面积约10万平方公里，人口约5000万。韩国与朝鲜接壤，与日本、中国隔海相望。

经历了“汉江奇迹”时期的迅速发展，韩国已经进入了发达国家的行列。80年代末，该国实现了民主化。朝鲜问题不可避免地将韩国牵涉在内，朝韩关系近年来也持续紧张。