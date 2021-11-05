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韩国

位于朝鲜半岛南部的韩国总面积约10万平方公里，人口约5000万。韩国与朝鲜接壤，与日本、中国隔海相望。

经历了“汉江奇迹”时期的迅速发展，韩国已经进入了发达国家的行列。80年代末，该国实现了民主化。朝鲜问题不可避免地将韩国牵涉在内，朝韩关系近年来也持续紧张。

September 2015 Aditiv AdBlue: Mit diesem Harnstoff als Zusatz können die Abgase von Diesel mit modernen Katalysatoren behandelt werden; Copyright: DW/G. Rueter

中国出口管制致尿素短缺 韩国成立紧急专案组 05.11.2021

在中国实行出口限制后，一些国家柴油车必不可少的尾气净化添加剂原料尿素出现紧缺。韩国已成立高层专案组，以应对危机。
RELEASE DATE: September 17, 2021. TV series TITLE: Squid Game STUDIO: Netflix DIRECTOR: PLOT: Hundreds of cash-strapped players accept a strange invitation to compete in children's games. Inside, a tempting prize awaits with deadly high stakes. A survival game that has a whopping 45.6 billion-won prize at stake. STARRING: Lee Jung-jae, Greg Chun, Stephen Fu. (Credit Image: © Netflix/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com

《鱿鱼游戏》揭露韩国社会问题 29.10.2021

收视破纪录的Netflix影集《鱿鱼游戏》揭示出韩国的个人债务问题，也引发对这个亚洲富裕经济体的社会议题的讨论。
In this photo provided by the North Korean government, North Korean leader Kim Jong Un speaks during an exhibition of weapons systems in Pyongyang, North Korea, Monday, Oct. 11, 2021. Kim reviewed the rare exhibition and vowed to build an “invincible” military, as he accused the United States of creating regional tensions and lacking action to prove it has no hostile intent toward the North, state media reported Tuesday. Independent journalists were not given access to cover the event depicted in this image distributed by the North Korean government. The content of this image is as provided and cannot be independently verified. Korean language watermark on image as provided by source reads: KCNA which is the abbreviation for Korean Central News Agency. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

金正恩减重成功  甩掉20公斤但身体无恙 28.10.2021

朝鲜最高领导人金正恩减重成功。韩国国家情报院本周四表示，金正恩最近减掉大约20公斤，但其健康无恙。与此同时朝鲜经济形势严峻依旧。
A woman walks past a TV screen showing North Korea fired missiles in a news program in Tokyo, Tuesday, Oct. 19, 2021. North Korea fired a ballistic missile into the sea on Tuesday in a continuation of its recent weapons tests, the South Korean and Japanese militaries said, hours after the U.S. reaffirmed its offer to resume diplomacy on the North’s nuclear weapons program.(AP Photo/Koji Sasahara)

韩国称朝鲜试射疑似潜射弹道导弹 19.10.2021

来自韩国的消息称，朝鲜再度进行了导弹试验。专家们表示，这可能是一次潜射弹道导弹试验。
Photo taken from a Kyodo News helicopter on Feb. 13, 2021, shows tanks at the crippled Fukushima Daiichi nuclear power plant storing treated radioactive water from the plant. The Japanese government decided on April 13, 2021, to release the water into the sea despite the worries of local fishermen. (Kyodo)

日本首相称不推迟福岛核废水排放计划 18.10.2021

日本新首相岸田文雄表示，尽管当地居民存在顾虑，但福岛核电站废水排放计划不能推迟。中国和韩国则表示，反对日本推进排放核废水的计划。
17.10.2017+++ A wooden plaque showing the name of Japanese Prime Minister Shinzo Abe is seen with a masakaki tree that Abe sent as a ritual offering for the war dead at Yasukuni Shrine in Tokyo, Japan, October 17, 2017. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

日本靖国神社秋祭：新首相献祭品 前首相去参拜 17.10.2021

日本靖国神社秋季例行大祭开始当天，首相岸田文雄以首相名义供奉了祭品。前首相安倍晋三和菅义伟分别前往参拜。韩国政府对此深表遗憾。
A poster advertising The Battle at Lake Changjin, a film about Chinese soldiers fighting American troops during the Korean War, is on a wall at a movie theater in Beijing on Oct. 8, 2021. (Kyodo)

爱国主义大片《长津湖》 引韩国人愤怒 15.10.2021

以朝鲜战争中一次惨烈战役为主题的中国英雄大片《长津湖》有望成为今年票房最高电影。但批评者抨击它是旨在煽动中国观众民族主义情绪的宣传片。

Netflix应该为《鱿鱼游戏》支付网络使用费？ 07.10.2021

Netflix推出的全球热播剧《鱿鱼游戏》创造人气新高，韩国网络供应商则状告Netflix，认为后者不能为巨大流量一毛不拔。
PYEONGCHANG-GUN, SOUTH KOREA - FEBRUARY 09: (EDITORS NOTE: Alternate crop of #916122914) Kim Yo Jong, sister of North Korean leader Kim Jong Un, arrives at the opening ceremony of the PyeongChang 2018 Winter Olympic Games at PyeongChang Olympic Stadium on February 9, 2018 in Pyeongchang-gun, South Korea. (Photo by Patrick Semansky - Pool /Getty Images)

朝韩恢复通话 金与正是“和平使者”？ 04.10.2021

近来，朝鲜不断发出和解信号。而平壤当政者金正恩的胞妹金与正显然是这一切重大举措的主要操盘手，她的目的是要促成朝韩峰会。
Squid Game (Ojingeo Game) ist eine südkoreanische Dramaserie, die von der Produktionsfirma Siren Pictures für Netflix umgesetzt wurde. Die Serie wurde am 17. September 2021 weltweit auf Netflix veröffentlicht.

鱿鱼游戏：揭露善恶、刻划资本主义成功引发共鸣 02.10.2021

「鱿鱼游戏」有望成为串流平台有史以来最受欢迎的影集，剧情透过韩国儿时游戏讲述人性丑陋的一面，为何这部韩剧为何能跨越文化隔阂在各国引发共鸣？
N. Korea says it tested newly developed hypersonic missile This photo, released by North Korea's official Korean Central News Agency on Sept. 29, 2021, shows what the North claims to be a new hypersonic missile being launched from Toyang-ri, Ryongrim County of Jagang Province the previous day. The report came after South Korea's Joint Chiefs of Staff said on Sept. 28 North Korea fired one short-range missile into the East Sea. (For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution) (Yonhap)/2021-09-29 07:27:16/

朝鲜称发射「超高音速导弹」 刺激联合国 29.09.2021

根据联合国决议，自称核国家的朝鲜不得研发弹道导弹。然而，平壤领导层置之不理，并称29日已试射一发超高音速导弹，惊动日韩。
N.K. leader's sister slams S. Korea for military drills with U.S. Kim Yo-jong, North Korean leader Kim Jong-un's sister and currently vice department director of the ruling Workers' Party's Central Committee, is pictured as she visits Ho Chi Minh mausoleum in Hanoi, in this file photo dated March 2, 2019. Kim threatened on March 16, 2021, to scrap a military peace agreement with South Korea and break up a Workers' Party organ tasked with inter-Korean dialogue as she lambasted the South for conducting military exercises with the United States. (Yonhap)/2021-03-16 09:41:42/

朝鲜半岛紧张加剧 金与正威胁摧毁双边关系 16.09.2021

朝鲜导弹试验正值中韩高级官员举行会谈之际。韩国军方指出，这是平壤一周内的第二次试射导弹。 随后，韩国方面也以水下弹道导弹试射回应。金正恩妹妹金与正也亲上火线回应。
04.09.2017 In this photo provided by South Korea Defense Ministry, South Korea's Hyunmoo II ballistic missile is fired during an exercise at an undisclosed location in South Korea, Monday, Sept. 4, 2017. In South Korea, the nation's military said it conducted a live-fire exercise simulating an attack on North Korea's nuclear test site to strongly warn Pyongyang over the latest nuclear test. Seoul's Joint Chiefs of Staff said the drill involved F-15 fighter jets and the country's land-based Hyunmoo ballistic missiles. The released live weapons accurately struck a target in the sea off the country's eastern coast, the JCS said. (South Korea Defense Ministry via NUR) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

韩国：模棱两可策略难以为继  12.09.2021

中美间系统性竞争趋于激烈，韩国难以在华盛顿和北京之间继续保持等距离外交。 
07/03/2021 Wang Yi, Außenminister von China, nimmt am Rande der vierten Sitzung des 13. Nationalen Volkskongresses (NVK) in der Großen Halle des Volkes per Videolink an einer Pressekonferenz teil. Yi hat Pekings umstrittene Pläne für eine Wahlreform in Hongkong verteidigt. Loyalität zum Vaterland sei eine Anforderung für Amtsträger in jedem Land. +++ dpa-Bildfunk +++

美中官员相继出访 东南亚或成中美角力场 10.09.2021

中国外长王毅于9月10日至15日访问越南、柬埔寨、新加坡及韩国。中国外交部发言人汪文斌表示，这些国家都是中国周边近邻和重要合作伙伴。不过，美国早已开始建立区域联盟，美国副总统哈里斯八月底刚访问了新加坡和越南。
February 21, 2020, New York City, United States: (L-R) Jimin (Park Jimin), Jungkook (Jeon Jeongguk), Rap Monster (Kim Nanjoon), J-Hope (Jung Hoseok), V (Kim Taehyung), Jin (Kim Seokjin) and SUGA (Min Yoongi) of BTS (Bangtan Boys) band visit the Today Show at Rockefeller Plaza in New York City. (Credit Image: © Efren Landaos/SOPA Images via ZUMA Wire

“饭圈整治”扩大到韩娱圈 多个粉丝团被禁言 06.09.2021

中国对娱乐圈的整治行动继续扩大，在多名艺人遭封杀、被下架之后，“饭圈”也成为整治目标。近日，多个韩国明星的中国粉丝应援团在微博的账号被禁言，其中BTS成员朴智旻的中国粉丝后援会曾为其生日发起应援行动，1小时集资超过230万元。
Wang Yi (r), Außenminister von China, und Mullah Abdul Ghani Baradar, afghanischer Führer der Taliban, stehen während eines Treffens zusammen. Chinas Außenminister hat Gespräche mit militant-islamistischen Taliban aus Afghanistan geführt. (zu dpa «Telefonat mit Blinken über Afghanistan: Wang Yi kritisiert USA ») +++ dpa-Bildfunk +++

北京同塔利班频繁互动 邻国们提高警觉 21.08.2021

阿富汗局势急转直下，西方国家纷纷叫停了在当地的发展援助项目。日本和韩国则正在关注：北京是否可以通过与阿富汗新的塔利班政权建立联系来扩大其势力范围。
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