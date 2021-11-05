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位于朝鲜半岛南部的韩国总面积约10万平方公里，人口约5000万。韩国与朝鲜接壤，与日本、中国隔海相望。
经历了“汉江奇迹”时期的迅速发展，韩国已经进入了发达国家的行列。80年代末，该国实现了民主化。朝鲜问题不可避免地将韩国牵涉在内，朝韩关系近年来也持续紧张。
在中国实行出口限制后，一些国家柴油车必不可少的尾气净化添加剂原料尿素出现紧缺。韩国已成立高层专案组，以应对危机。
收视破纪录的Netflix影集《鱿鱼游戏》揭示出韩国的个人债务问题，也引发对这个亚洲富裕经济体的社会议题的讨论。
朝鲜最高领导人金正恩减重成功。韩国国家情报院本周四表示，金正恩最近减掉大约20公斤，但其健康无恙。与此同时朝鲜经济形势严峻依旧。
来自韩国的消息称，朝鲜再度进行了导弹试验。专家们表示，这可能是一次潜射弹道导弹试验。
日本新首相岸田文雄表示，尽管当地居民存在顾虑，但福岛核电站废水排放计划不能推迟。中国和韩国则表示，反对日本推进排放核废水的计划。
日本靖国神社秋季例行大祭开始当天，首相岸田文雄以首相名义供奉了祭品。前首相安倍晋三和菅义伟分别前往参拜。韩国政府对此深表遗憾。
以朝鲜战争中一次惨烈战役为主题的中国英雄大片《长津湖》有望成为今年票房最高电影。但批评者抨击它是旨在煽动中国观众民族主义情绪的宣传片。
Netflix推出的全球热播剧《鱿鱼游戏》创造人气新高，韩国网络供应商则状告Netflix，认为后者不能为巨大流量一毛不拔。
近来，朝鲜不断发出和解信号。而平壤当政者金正恩的胞妹金与正显然是这一切重大举措的主要操盘手，她的目的是要促成朝韩峰会。
「鱿鱼游戏」有望成为串流平台有史以来最受欢迎的影集，剧情透过韩国儿时游戏讲述人性丑陋的一面，为何这部韩剧为何能跨越文化隔阂在各国引发共鸣？
根据联合国决议，自称核国家的朝鲜不得研发弹道导弹。然而，平壤领导层置之不理，并称29日已试射一发超高音速导弹，惊动日韩。
朝鲜导弹试验正值中韩高级官员举行会谈之际。韩国军方指出，这是平壤一周内的第二次试射导弹。 随后，韩国方面也以水下弹道导弹试射回应。金正恩妹妹金与正也亲上火线回应。
中美间系统性竞争趋于激烈，韩国难以在华盛顿和北京之间继续保持等距离外交。
中国外长王毅于9月10日至15日访问越南、柬埔寨、新加坡及韩国。中国外交部发言人汪文斌表示，这些国家都是中国周边近邻和重要合作伙伴。不过，美国早已开始建立区域联盟，美国副总统哈里斯八月底刚访问了新加坡和越南。
中国对娱乐圈的整治行动继续扩大，在多名艺人遭封杀、被下架之后，“饭圈”也成为整治目标。近日，多个韩国明星的中国粉丝应援团在微博的账号被禁言，其中BTS成员朴智旻的中国粉丝后援会曾为其生日发起应援行动，1小时集资超过230万元。
阿富汗局势急转直下，西方国家纷纷叫停了在当地的发展援助项目。日本和韩国则正在关注：北京是否可以通过与阿富汗新的塔利班政权建立联系来扩大其势力范围。
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