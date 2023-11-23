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位于朝鲜半岛南部的韩国总面积约10万平方公里，人口约5000万。韩国与朝鲜接壤，与日本、中国隔海相望。
经历了“汉江奇迹”时期的迅速发展，韩国已经进入了发达国家的行列。80年代末，该国实现了民主化。朝鲜问题不可避免地将韩国牵涉在内，朝韩关系近年来也持续紧张。
韩国法院对今年8月从中国驾驶摩托艇逃亡韩国的异见人士权平做出缓刑判决。权平曾在网上发布“辱习”贴文，并因煽动颠覆国家政权罪在中国入狱。
台湾总统大选的战鼓已经敲响，为击败绿营赖清德，"蓝白合"紧密磋商，但就是不见登场。本文作者邓聿文认为，无论输赢，作为一个百年大党的国民党，都已经输了。
美国国务卿布林肯周四警告说，朝鲜与俄罗斯之间的军事联系“不断增加且危险”。他呼吁中国克制平壤。
韩国偶像女团BLACKPINK成员Lisa在社交平台微博上的账号被封。粉丝们猜测，这和她日前曾在巴黎参加“疯马秀”有关。
韩国统一部就多个人权组织的说法称，中国东北三省的多数朝鲜居民被遣返的消息似乎属实，韩方已就此向中国提出抗议。人权组织称，被遣返者将面临朝鲜当局的监禁或被处以极刑。
目前没有一个国家能够生产所有类型的芯片，有专家认为，中长期看，中国是唯一有可能做到芯片自给自足的国家。
据韩联社报道，美国商务部预计将无限期延长韩国芯片制造商三星电子和SK海力士对中国半导体相关设备出口管制措施的豁免。
韓國官員24日透露中國國家主席習近平在會晤韓國總理韓德洙時，表示將認真考慮訪韓事宜。韓方也積極和中方進行協商，希望能促成習近平自2014年至今的首場訪韓行。學者向DW表示，習近平主動提及訪韓，或許是想藉由打出「韓國牌」，隔空向朝鮮展現態度。
有报道称，朝鲜领导人金正恩本月将出访俄罗斯远东港口符拉迪沃斯托克，在那里会见俄罗斯总统普京。这将是金正恩4年多来首次出国访问。他出访的次数已经超过了父亲金正日，而且打破了后者不乘坐飞机的禁忌。
根据能源智库Ember最新公布的研究报告，自2015年以来20国集团燃煤发电人均二氧化碳排放量增加了近7%。中国的人均排放量达到了3.1吨，是G20成员国人均排放量的近2倍，同时也是全球平均排放量的近3倍。
為期11天的美韓聯合軍演即將落幕，朝鮮30日晚間發射2枚彈道飛彈，被視為對美韓軍演的警告。此前，朝鮮領導人金正恩將美日韓領袖形容為「幫派頭子」，並批評對方把朝鮮半島附近變成世界上「最不穩定的海域」。
日本东京电力福岛第一核电站从8月24日起开始排放经多核素去除设备（ALPS）系统过滤过的福岛核灾废水。此前国际原子能机构发布报告，认定日本核废水排海计划符合国际安全标准。但是排海作业引发了中国官方和韩国民间的强烈抗议与不满。
日本8月24日正式开始向太平洋排放经处理的核废水后，中国内地、香港、澳门等地刮起食盐抢购风。令官方不得不出面介入，平息一些居民的恐慌情绪。
日本政府决定8月24日开始向太平洋排放福岛核废水。中国和韩国民间均有广泛的不满与反弹。
平壤8月24日表示，第二次向太空发射侦察卫星的尝试在火箭飞行第三阶段失败，但将在今年10月再次尝试。美、日、韩对此都做出了反应，日本一度启动了居民预警系统。
据媒体报道，中国异见人士权平骑水上摩托携带燃料耗时14个小时，从山东偷渡至韩国仁川，寻求避难。权平曾穿讽刺中国国家主席习近平的T恤衫自拍上传至网上，后被拘捕。
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