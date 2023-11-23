这些年来金正恩的跨国之旅

有报道称，朝鲜领导人金正恩本月将出访俄罗斯远东港口符拉迪沃斯托克，在那里会见俄罗斯总统普京。这将是金正恩4年多来首次出国访问。他出访的次数已经超过了父亲金正日，而且打破了后者不乘坐飞机的禁忌。