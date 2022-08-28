 韩国首尔万圣节活动酿踩踏惨剧 死者多为年轻人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.10.2022

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韩国首尔万圣节活动酿踩踏惨剧 死者多为年轻人

首尔繁华街区梨泰院周六夜晚发生严重踩踏事件，目前已经造成至少153人死亡。死者中包括22名外国人，其中有4名中国公民。韩国总统统尹锡悦宣布举国哀悼，各国领导人也致电慰问。

踩踏发生后，消防人员在现场展开搜救

踩踏发生后，消防人员在现场展开搜救

（德国之声中文网）周六夜晚发生在首尔梨泰院的踩踏事故，目前已经造成至少153人死亡，另有百余人受伤，其中十余人伤势严重，可能有生命危险。据媒体报道，这场意外发生在当地时间10月29日晚上10时20分左右，当时有大量参加万圣节活动的人群聚集。

周日，韩国总统尹锡悦宣布举国哀悼，将从周日到11月5日的这段时间定为全国哀悼期，并将首尔龙山区划为特别灾难区。

"这是一场真正的悲剧"，尹锡悦在一份声明中表示，"昨夜，在首尔的心脏部位发生了不应该发生的悲剧和灾难。"

至少4名中国公民在事故中遇难

目前韩国内政部表示，已经确认了至少90%死者的身份。因为一些死者是外籍人士或者是没有随身携带身份证件的青少年，所以身份辨认工作有所延迟。

救援人员在现场工作

救援人员在现场工作

在已经确认的死者当中，有22名外国人，其中包括至少4名中国公民，此外还有伊朗、俄罗斯、美国、澳大利亚、乌兹别克斯坦、越南、哈萨克斯坦、奥地利、斯里兰卡、泰国和挪威等国的公民。

据中国官媒新华社报道，中国国家主席习近平向韩国总统尹锡悦致慰问电。他在电文中表示，"代表中国政府和中国人民，对遇难者表示深切的哀悼，向遇难者家属和伤者致以诚挚的慰问"。习近平还指出，此次事故造成数名中国公民不幸伤亡，希望韩方尽一切努力予以救治并做好善后。

美国总统拜登和第一夫人也向首尔方面表示慰问："我们和韩国人民一起默哀，并向伤者致以最良好的祝愿，祝他们早日康复。"

刚刚上任的英国首相苏纳克（Rishi Sunak）也发表推文，表示"在这个非常痛苦的时刻"与所有韩国人民同在。

在万圣节庆典期间发生踩踏事故之后，韩国一些科技企业和电子游戏公司都撤回了关于万圣节的促销宣传，而韩国最大的主题乐园爱宝乐园（Everland）也取消了万圣节主题的活动。不少地方政府也取消了相关庆祝活动，或者缩减了活动规模。

2014年以来伤亡最惨重的悲剧

根据路透社的报道，周日清晨，事故现场还遍地都是万圣节服饰和私人物品，和斑斑的血迹。当地警方表示，许多遇难者都是在一家夜总会附近被发现的，而且其中很多是20岁左右的年轻女性。

踩踏事故现场地上散落的万圣节装饰物

踩踏事故现场地上散落的万圣节装饰物

一名目击者告诉路透社，当晚梨泰院街区的人流量差不多是平时的十倍以上，而且在事发之前就已经出现了骚乱迹象。

今年是人们在疫情以来第一次可以在首尔不受任何防疫规定限制的情况下，庆祝万圣节。韩国今年4月取消了对酒吧和餐馆的营业限制以及聚会人数限制，5月取消了在户外佩戴口罩的要求。

此次踩踏事故是韩国自2014年世越号沉船事件以来伤亡最为惨重的灾难事件。在8年前的沉船事故中，有304名乘客和船员罹难，其中大多数死者是中学生。

（路透社、法新社等）

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