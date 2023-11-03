韩国顶尖女团偶像Lisa疑似因参加“疯马秀”被微博封杀

（德国之声中文网）韩国偶像女团BLACKPINK成员Lisa的全名是Lalisa Manobal。她在中国很受欢迎，曾在中国选秀真人秀节目《青春有你》中担任导师。Lisa在微博上的账号“lalalalisa_m”以及后援团账号“LISA_LALISAHOUSE”近日均已无法打开。点击这两个账号，页面上都会显示“该账号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定，现已无法查看”的提示。

演员Angelababy（杨颖）和张嘉倪微博及抖音账号也都已被禁言。

这些社交平台没有对账号被封被禁言的处理做法做出解释。Lisa所属的娱乐公司YG也没有提供官方声明。

但是微博上的用户和中国一些娱乐媒体都猜测，这些账号被封被禁言的原因是Lisa在9月28日至30日受邀参加了历史悠久的巴黎“疯马秀”（Crazy Horse）表演。一线女演员Angelababy和张嘉倪前往观看演出。

10月初，Lisa在Instagram上张贴了自己身着演出服的照片并配上文字：“在‘疯马秀’的演出真的太棒了……只要任何时候有空缺，随时给我打电话。”

“疯马秀”由法国前卫艺术家阿兰·贝尔纳丁（Alain Bernardin）于1951年创立，与红磨坊及丽都的歌舞秀并称巴黎夜总会三大歌舞秀。疯马秀以独特方式将裸体女舞者、光影效果和原创舞蹈结合在一起，呈现出兼具性感和艺术感的表演。除女性表演者体态展现外，前卫创作和创意也被视为疯马秀的核心。

报道称，9月底，Lisa在疯马夜总会进行5场“疯马秀”表演，成为首位登上“疯马秀”的亚洲明星。

中国的审查机构会迅速屏蔽那些被视为政治敏感或违背共产党体长的社会保守价值观的内容。过去一些明星因为纹身和“女性化”时尚的流行也曾被审查机构当作目标处理。

法新社指出，中国国家主席习近平呼吁女性帮助“弘扬中华传统美德和健全的家庭价值观”。在这之后，包括Lisa在内的女明星的账号被封被禁言。

微博上一些用户抱怨审查制度太过严格，他们还分享出中国官媒在2012年报道称赞疯马秀凸显巴黎时尚服装设计的截图。一些网民抱怨道：“现在我们国家的社会容忍度已经低到不能更低了。”

但也有些网民支持封杀Lisa，他们认为疯马秀本来是为富人而生的高级脱衣秀，是媚男、物化女性的表演，无法接受顶流偶像变脱衣舞娘，认为Lisa过于讨好欧美市场。一位微博用户写道：“我姐姐说她想去看疯马秀的时候，我真想掐死她。”

十个风靡全球的韩流K-POP的天团 Blackpink 4人女团Blackpink不仅在亚洲有着极高的人气，在全球各地都拥有大批粉丝，是世界上最受欢迎的女子乐团。她们的一首单曲 "Kill This Love "打破了YouTube的记录：这首歌的MV在24小时内点击量接近6000万次。其中一名成员Lisa是泰国人，她近几年也进军中国市场，曾在综艺节目《青春有你(第二季)》当导师。

十个风靡全球的韩流K-POP的天团 防弹少年（BTS） 韩国男团防弹少年团无疑是最知名的一个K-pop组合。美国知名音乐杂志《Billboard》发布的衡量艺人在全球社交网络中受欢迎程度的 “Social 50 ”榜单中，他们已经连续多年占据第一。不过这个团队最近陷入“辱华”争议，队长RM在一次得奖感言中的发言提及朝鲜战争中的美韩人民遭受的苦难而遭到中国网友谴责。

十个风靡全球的韩流K-POP的天团 EXO 美国《Billboard》杂志“Social 50 ”的榜单中，EXO的排名紧追防弹少年团。这个组合最初有12名成员，其中包括吴亦凡、鹿晗、黄子韬和张艺兴。2014年，吴亦凡与鹿晗指责SM公司不公平，培训方式会导致出现健康问题。公司否认指控，几名中国成员先后离开，选择回国发展。

十个风靡全球的韩流K-POP的天团 车仁河 被称为“K-Pop”的韩国流行音乐不仅在本土取得成功，在全球各地都受到追捧。不过，行业的竞争残酷激烈。2019年，韩国女团KARA成员具荷拉（Goo Hara）结束了自己的生命，年仅28岁。另外一名25岁的女歌手崔雪莉也自杀身亡。去年12月，年轻歌手兼演员车仁河（Cha In-ha）被发现死在韩国首都首尔的家中，他之前是“Surprise U”的成员。一系列死亡案件给韩国流行音乐蒙上了阴影。

十个风靡全球的韩流K-POP的天团 GOT7 2014年，韩国7人男子组合GOT7凭借出道发行的首张韩语迷你专辑《Got It?》登上美国Billboard世界专辑榜第一名，此后推出的歌曲也成绩不俗。其中一名成员王嘉尔凭借在中国的综艺节目中的精彩表现吸引了大批粉丝，也让GOT7在中国提高了知名度。

十个风靡全球的韩流K-POP的天团 Stray Kids 2017年韩国推出练习生出道节目Stray Kids，通过节目产生新一代男团。最终确定参加节目的9位练习生全部获得出道资格，组成同名男团。去年他们在欧洲巡演的时候曾经在柏林登台演出。因为韩国的练习生选拔出道节目十分成功，中国近两年也借鉴而推出了《偶像练习生》，《创造101》，《乘风破浪的姐姐》等大火的选秀综艺。

十个风靡全球的韩流K-POP的天团 MONSTA X MONSTA X 也是从偶像团真人选秀节目中诞生的。2015年成团，不过团体的一名核心成员元浩(申浩锡)由于债务纠纷和被曝光吸食大麻，与公司解约。目前男团由6人组成。

十个风靡全球的韩流K-POP的天团 NCT NCT是2016年出道的大型男团，NCT是Neo Culture Technology新文化技术的缩写，目前有21个成员，分为4个小队，目前最成功的小队是NCT 127，这个小组去年在纽约参加了美国传统的大规模感恩节庆典'Macy's Thanksgiving Day Parade’，并取得成功。

十个风靡全球的韩流K-POP的天团 Seventeen Seventeen也是一个成员众多的人气男团，共有13人。为什么明明13名成员但是队名却叫“SEVENTEEN”呢？它代表13名成员+ 3个分队+ 1个团体= 17，其中3个分队分别为嘻哈队、表演队、主唱队。

十个风靡全球的韩流K-POP的天团 Big Bang 成立多年的Big Bang男团无疑是史上最成功的一个K-Pop团体。《Bang Bang Bang》，《Fantastic Baby》等不少热曲在全球各地广受欢迎。这个男团也被认为是他们将韩流音乐K-Pop送上国际舞台。不过团队成员去年爆出丑闻，胜利（本名李昇炫）陷入性招待丑闻，并引出财界政界人士官商勾结、警察包庇等一系列丑闻。之后胜利宣布退出娱乐圈，Big Bang成员变为4人。另外一名成员TOP2017年也曾被曝光吸毒。经历了种种丑闻的Big Bang光芒已不复当年。 作者: Bettina Baumann



（法新社）

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