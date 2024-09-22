韩国：非婚生子女家庭越来越多

尽管韩国的人口出生率创下历史新低，但许多韩国老年人仍然对单亲家庭抱有偏见。不过年轻人的观念正在发生改变，并且已经影响到政府的家庭福利政策。

（德国之声中文网）韩国正处于低人口出生率的危机之中，但社会中有一个群体的婴儿出生数量比以往更多了--那就是由未婚母亲所生的孩子。

韩国在2023年创下了出生率新低。这个拥有约5100万人口的亚洲国家被普遍视为一个保守且注重传统的社会，但分析人士指出，韩国的年轻一代正在逐渐改变他们对婚姻、工作和家庭的态度。

与此同时，年长的韩国人依然坚持他们认为正当的标准。

"韩国社会对那些婚外生子的女性有着根深蒂固的偏见，"韩国忠南国立大学政治与伦理学兼职教授李孝彬（Hyobin Lee，音译）说。

"在韩国，一个未婚生子的女人被认为无可申辩，自动成为罪人。"她告诉德国之声， "这种态度不仅针对未婚母亲，还包括离婚女性和寡居女性，她们在传统的韩国社会中也常常被鄙视和污名化。"

韩国非婚生子女：1/20

"这些女性往往被认为不适合结婚或者再婚。在某些情况下，她们父母会将孩子登记在自己名下，以隐瞒这一事实。"她说，"这些女性被贴上'放荡'或'命苦的女人'的标签，暗示着应该避开她们。"

"有意思的是，几乎没有人对这些情况中的男性提出批评。"她指出，"在这样一个父权社会中，对非婚生子女性的污名似乎是不可避免的。"

然而，最新的政府数据显示，这种禁忌已不像以前那么顽固了。

韩国统计局于8月28日发布的数据显示，2023年全国出生的婴儿仅为23万，比前一年下降了7.7%，是自1970年首次进行统计以来的最低值。

生育率（即一个女人一生中生育的平均子女数）也降至0.72，低于2022年的0.78。若要确保韩国人口保持稳定，生育率需要达到2.10。

然而，约有10,900名婴儿是由未婚或非民事伴侣关系的女性所生，占总数的4.7%，是自1981年首次进行统计以来的最高值。尽管与其他国家相比，这一数字可能相对较小，但它已经从2021年的7,700和2022年的9,800快速增长。

天价离婚案推动社会观念的转变

韩国的临时伴侣关系变得更加普遍，部分原因是经济两极化使年轻人更难找到薪酬较好的工作从而组建家庭。去年发表的一项研究称，韩国是世界上养育子女成本最昂贵的国家。

社会风俗的变化还来自更多的离婚案件，其中包括一些著名的富家夫妇，他们的狗血分手情节经常在小报上曝光，并且往往涉及不忠的指控。

今年5月，首尔高等法院上月裁定，韩国SK集团会长崔泰源应把1.38万亿韩元（约合9.36亿欧元，或73亿元人民币）财产分割给妻子卢素英，并支付20亿韩元（约合133.37万欧元，或1052万元人民币）精神损害赔偿金，创韩国离婚案纪录。2015年，崔泰源公开承认与婚外情人育有一女，引发了一系列诉讼。

"这个案件多年来被媒体反复报道，在我看来，它开始改变了公众对婚姻的看法，"檀国大学法学教授朴正元（Park Jung-won，音译）告诉德国之声。

忠南国立大学的李孝彬教授还列出了一些可能促使韩国社会改变婚恋态度的其他关键事件。2020年，拥有众多韩国粉丝的日本电视艺人藤田小百合（Sayuri Fujita）确认，她的儿子是通过精子捐赠受孕的，并且她没有结婚。

同样，热门电视节目《我是单身》（I am Solo）的一名参赛者表示，她未婚，但想要一个孩子，于是与前男友生下一个儿子，并作为单亲妈妈抚养他。

2023年韩国出生的婴儿仅为23万，比前一年下降了7.7%。 （资料图片） 图像来源: IMSS/Depositphotos/IMAGO

单亲家庭获得政府政策的支持

"这样的故事在韩国社会中已经不再陌生，"李教授说道， "一些女性想要孩子，但找不到合适的伴侣，或者她们在恋爱期间怀孕，选择生下孩子并独自抚养。"

尽管"非婚生子女"的韩语"호로자식"（又译为"私生子"、"杂种"）仍然常常被用作侮辱性词汇，但是李教授注意到公众对婚姻态度的转变正在影响政府政策。

"随着近年来出生率降至谷底，政府出台了一系列福利政策，以支持单亲家庭的子女。"她说。这些政策包括税收减免，单亲子女在申请幼儿园或日托中心时获得优先权，以及申请公共住房时的优先待遇。

"过去，福利政策主要集中在鼓励'幸福'和'正常'家庭的生育率。"李教授说道，"然而，现在的政策更努力地去包容和支持那些非婚生子女的家庭。"

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