韩国防弹少年团也要服兵役

“饭圈整治”扩大到韩娱圈 多个粉丝团被禁言

中国对娱乐圈的整治行动继续扩大，在多名艺人遭封杀、被下架之后，“饭圈”也成为整治目标。近日，多个韩国明星的中国粉丝应援团在微博的账号被禁言，其中BTS成员朴智旻的中国粉丝后援会曾为其生日发起应援行动，1小时集资超过230万元。