韩国防弹少年团也要服兵役

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著名艺人和体育明星是否应该服役？韩国对所有30岁以下男子有两年服役的制度，但明星们即便进了兵营，对他们也还是有特殊规定。
5月31日，韩国男声演唱组合“防弹少年团”在白宫与美国总统拜登会面，讨论针对亚裔的仇恨犯罪问题。近年来，受到新冠疫情等多个因素的影响，美国社会针对亚裔的歧视、仇视现象急剧增多。
中国对娱乐圈的整治行动继续扩大，在多名艺人遭封杀、被下架之后，“饭圈”也成为整治目标。近日，多个韩国明星的中国粉丝应援团在微博的账号被禁言，其中BTS成员朴智旻的中国粉丝后援会曾为其生日发起应援行动，1小时集资超过230万元。
韩国男团防弹少年团（BTS）在队长发表关于韩战的言论后，遭到中国网友强烈批评，而包括三星在内的几个知名品牌急忙与BTS撇清关系。
德国巴伐利亚广播三台是一档主打流行音乐与地方新闻的节目，但是本星期其影响力却上升到了国际级别：一名广播主持人讥讽了韩国乐团“防弹少年团”，激怒了全球范围内的粉丝，被指责有种族主义倾向。
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