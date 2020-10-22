 韩国防弹少年团也要服兵役 | 文化经纬 | DW | 19.08.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

文化经纬

韩国防弹少年团也要服兵役

著名艺人和体育明星是否应该服役？韩国对所有30岁以下男子有两年服役的制度，但明星们即便进了兵营，对他们也还是有特殊规定。

多媒体中心更多内容

十个风靡全球的韩流K-POP的天团

十个风靡全球的韩流K-POP的天团 22.10.2020

相关文章

BTS perform during the 64th Annual Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, U.S. April 3, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

美总统会见韩流“防弹少年团” 讨论仇视亚裔问题 01.06.2022

5月31日，韩国男声演唱组合“防弹少年团”在白宫与美国总统拜登会面，讨论针对亚裔的仇恨犯罪问题。近年来，受到新冠疫情等多个因素的影响，美国社会针对亚裔的歧视、仇视现象急剧增多。

February 21, 2020, New York City, United States: (L-R) Jimin (Park Jimin), Jungkook (Jeon Jeongguk), Rap Monster (Kim Nanjoon), J-Hope (Jung Hoseok), V (Kim Taehyung), Jin (Kim Seokjin) and SUGA (Min Yoongi) of BTS (Bangtan Boys) band visit the Today Show at Rockefeller Plaza in New York City. (Credit Image: © Efren Landaos/SOPA Images via ZUMA Wire

“饭圈整治”扩大到韩娱圈 多个粉丝团被禁言 06.09.2021

中国对娱乐圈的整治行动继续扩大，在多名艺人遭封杀、被下架之后，“饭圈”也成为整治目标。近日，多个韩国明星的中国粉丝应援团在微博的账号被禁言，其中BTS成员朴智旻的中国粉丝后援会曾为其生日发起应援行动，1小时集资超过230万元。

Band BTS performs during the 2020 MTV VMAs in this screen grab image made available on August 30, 2020. VIACOM/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

防弹少年团被控辱华 代言立即遭下架 12.10.2020

韩国男团防弹少年团（BTS）在队长发表关于韩战的言论后，遭到中国网友强烈批评，而包括三星在内的几个知名品牌急忙与BTS撇清关系。

ARCHIV - 17.02.2016, Südkorea, Seoul: Die südkoreanische Boygroup «Bangtan Boys» (kurz: BTS) scherzt auf dem roten Teppich bei den Gaon Chart K-POP Music Awards. Die erfolgreiche südkoreanische Boygroup hat mit ihrem neuen Lied «Dynamite» einen Youtube-Rekord aufgestellt. «Wir können bestätigen, dass BTS 'Dynamite' Official MV einen neuen 24-Stunden-Rekord aufgestellt hat», zitiert das Wirtschaftsmagazin «Forbes» einen Youtube-Sprecher. Foto: Kim Hee-Chul/EPA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

德国一主持人涉嫌“辱韩”引众怒 26.02.2021

德国巴伐利亚广播三台是一档主打流行音乐与地方新闻的节目，但是本星期其影响力却上升到了国际级别：一名广播主持人讥讽了韩国乐团“防弹少年团”，激怒了全球范围内的粉丝，被指责有种族主义倾向。