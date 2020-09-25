 韩国议员：朝鲜前驻罗马大使目前在韩国生活 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.10.2020

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韩国议员：朝鲜前驻罗马大使目前在韩国生活

据法新社报道，两年前在意大利首都罗马失踪的朝鲜前驻意大使赵成吉已经在韩国定居。韩国一名国会议员周三（10月7日）证实了这一消息。

Flagge Fahne Nordkorea (AFP/Getty Images)

（德国之声中文网）法新社报道称，2018年11月， 朝鲜前驻意大使赵成吉及其夫人突然失踪，当时有消息报道称，他们夫妻在寻求政治庇护，但是女儿被遣返回朝鲜。

为了躲避平壤共产主义政权的迫害、摆脱贫困生活，大约3万名朝鲜人逃往韩国定居，其中多数人通过秘密跨越中朝边境，最终辗转抵达韩国。

赵成吉失踪后，他的下落一直是一个谜。直到韩国JTBC电视台报道称，他已经到达了韩国，外界才重新了解到他的行踪。

韩国国会情报委员会委员长、共同民主党议员全海澈证实，赵成吉于去年7月自愿去了韩国。

韩联社引述全海澈透露的消息称，赵成吉希望对他抵达韩国的消息保守秘密，因为“他担心仍在朝鲜生活的家人的安危”。

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朝鲜士兵投奔韩国

据报道，赵成吉是1997年以来从朝鲜叛逃的最高级别的官员。在他之前，朝鲜前劳动党书记黄长烨曾经由北京逃至韩国。这也是继2011年金正恩执政以来，首次有朝鲜大使级人士叛逃韩国。

朝鲜十分看重同意大利之间的外交关系，因为联合国粮农组织的总部就位于意大利首都罗马。

2017年9月朝鲜进行第六次核试验后，意大利政府驱逐时任驻意大使的文正男，此后由赵成吉代理大使职务。

2016年朝鲜驻英国大使馆公使太永浩叛逃韩国。 今年4月，他代表韩国国民力量党当选国会议员。他对赵成吉仍在朝鲜生活的家人有可能遭到官方打压迫害的命运表达了担忧。他说，披露朝鲜前外交官的下落这是一件很严肃的事，这有可能牵扯到前外交官在朝鲜生活的子女的命运。



洪沙/苗子 （法新社）

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