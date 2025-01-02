韩国警方突击调查务安机场

韩国警方对12月29日发生的济州航空客机坠毁事件展开全面调查，这场事故导致181人中179人遇难。

（德国之声中文网）韩国警方于1月2日上午对务安国际机场、济州航空首尔办公室及区域航空办事处展开搜查行动。这与12月29日发生的济州航空客机坠毁事故相关。

据法新社报道，警方在声明中指出：“针对12月29日发生的飞机事故，1月2日上午9点。”警方补充称，将依据法律和原则迅速、严格地确定事故原因及责任。

警方还宣布，已禁止济州航空首席执行官金义培离开韩国。济州航空发言人表示，公司正在评估相关情况。

加大波音飞机检查力度

韩国代理总统崔尚穆在周四的一场灾难管理会议上指出，7C2216航班驾驶舱语音记录器的数据转换工作将于周五完成。

事故发生时，该航班因起落架故障在务安国际机场迫降，随后撞上土石混凝结构的堤岸并起火燃烧。这是韩国历史上最严重的航空事故。

事故发生后，韩国宣布对所有由国内航空公司运营的波音737-800机型进行特别检查，重点关注起落架问题。崔尚穆强调，运输部及相关机构必须对运营维护、教育培训等方面进行彻底检查，以回应公众的关注。

韩国济州航空空难至少174死 仅2人生还 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

国际合作进行事故分析

此次事故的飞行数据记录器由于受到部分损坏，已被送往美国，与美国国家运输安全委员会（NTSB）合作进行分析。

美国国家运输安全委员会、联邦航空管理局以及飞机制造商波音公司均已派遣调查人员前往韩国，协助调查此次空难。

崔尚穆表示，政府将不遗余力地为遇难者家属提供支持。

这场空难发生于12月29日，当时济州航空一架从泰国飞往韩国的航班在务安国际机场发生坠毁。据初步调查，鸟类撞击可能导致发动机失效，成为事故原因之一。



(法新社、路透社)

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