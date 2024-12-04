韩国解除戒严 各国反应不一

韩国宣布解除戒严状态后，美国表示赞赏，俄罗斯声称，韩国政局如此动荡，平壤担心自身安全是有道理的。北京则表示，不对韩国内政发表评论。

（德国之声中文网）路透社发自首尔的消息称，经历了一夜从戒严到解禁的动荡之后，周三清晨首尔街头表面上已经恢复了正常。不过，一般认为，周三仍会有大规模的抗议集会。韩国最大的工会组织“韩国贸易联盟”发起罢工呼吁，并表示只要总统尹锡悦不辞职，抗议行动就不会结束。

一些驻韩国的外交使团向本国公民发出呼吁，尽量不要前往举行抗议集会的地点。而LG和Naver等韩国大型企业则建议员工尽可能居家办公。

美国智库亚洲协会副主席卢塞尔（ Danny Russel）说：“韩国作为国家躲过了一劫，但总统尹锡悦很可能是搬起石头砸了自己的脚。”

美国国务卿布林肯此前发表声明，对韩国取消戒严表示赞赏。布林肯在一份声明中称：“我们仍然期望，政治分歧能以和平方式得到解决，并本着法治国家原则取得共识。”韩国是美国在东亚重要的盟友，目前有大约28500名美军士兵驻扎在韩国境内。美国五角大楼发言人莱德少将(Pat Ryder)12月3日在记者会上表示，驻韩美军不受此事件影响，目前也没有看到朝鲜军队有任何异动。这位发言人强调，美国对韩国的安全承诺坚定不移。 不过，韩国发生严重政治危机后，韩美双方计划中的防务会谈以及联合军演已经被推迟。

北京：不讨论韩国内政

中国外交部长王毅被记者问及韩国局势时表示：“这是韩国的内部事务。”12月4日，中国外交部的例行记者会上，发言人林剑表示：“中方注意到有关情况。对于韩国内政，不予评论。中方已提醒在韩中国公民加强安全防范。希望韩方采取有效措施，切实保障中国公民和机构在韩安全。中方在朝鲜半岛问题上的立场没有变化”

中国外交部发言人林建：对于韩国内政，不予评论。 图像来源: Ichiro Ohara/Yomiuri Shimbun/AP Photo/picture alliance

12月4日，韩联社报道称，瑞典首相克里斯特松推迟了原定于本周对韩国的访问。克里斯特松原定5日抵达韩国进行正式访问，并同韩国总统尹锡悦举行会谈。目前尚不清楚访问推迟到何时。此外，日本国会一个负责韩国事务的议员小组也取消原定本月的访韩计划。

北约秘书长吕特表示，北约正在密切关注韩国局势的发展。并强调，北约同首尔的密切关系“牢不可破”。

莫斯科：韩国政局动荡不安 平壤有理由担心自身安全

俄罗斯外交部表示，俄方对韩国发生的“悲剧性事件”深表忧虑。俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃在俄罗斯卫星广播电台节目中表示，韩国的事件表明，它是一个不可预测稳定性的国家。朝鲜不是平白无故地在担心自己的安全。 她说：“一个宣称民主的国家两个小时内就可以变成坦克开到街道上、占领国会、人民对峙、采取某种强力手段的绝对混乱的国家，有这样一个不可预测的邻国——或者相反——一个可预测不稳定性的邻国，朝鲜需要关心自己安全的问题。”

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃：面对一个不可预测的邻国，朝鲜需要关心自身的安全。 图像来源: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

韩国总统尹锡悦周二晚间晚上通过电视广播宣布戒严时宣称，“反国家势力”和来自共产主义朝鲜的威胁导致他宣布戒严。不过，迄今为止，朝鲜官方尚未对韩国局势做出回应。

对于历时仅数小时的韩国戒严状态，西班牙报纸《阿贝赛报》发表评论写道：“谁都无法对民主自由制度提供担保，周二，这一真理在世界上最繁荣、最发达的国家之一韩国得到了验证。

这场闹剧所发生的地区，中国专制政权正在同自由民主制度展开谁更有效的竞争。对于自由民主的支持者来说，这是一个令人沮丧的黑暗星期。先是在被视为民主灯塔的美国，总统拜登决定赦免他的儿子亨特，从而滥用了美国总统特权。而昨天，韩国在法治与独裁之间经历了艰难的选择。这一切都提醒我们，失去民主的速度有时会比争取到民主的时间快得多。”



（综合报道）

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