韩国考虑加入奥库斯”第二支柱“ 新西兰仍迟疑

韩国国防部长申元植本周三表示，韩国已就加入美、英、澳防务安全协议奥库斯（AUKUS）第二支柱与澳大利亚举行了会谈。数周前，奥库斯成员国表示考虑接纳日本加入该协议的第二支柱。

（德国之声中文网）奥库斯（AUKUS）是由澳大利亚（AU）、英国（UK）和美国（US）2021年签署的三边安全伙伴协议，分为两个阶段，目的在于抗衡中国在亚太地区日益增长的影响力。

奥库斯的第一阶段是由美英向澳大利亚提供核动力潜艇技术。第二个阶段，或称"第二支柱"，是分享其它军事技术。美英澳三国现已提出了接收其它国家加入"第二支柱"的可能性。

5月1日，韩国和澳大利亚外长及国防部长在墨尔本举行"2+2会议"。韩国国防部长申元植（Shin Won-sik）在会后举行的新闻会上表示，双方就韩国加入奥库斯第二支柱的可能性举行了会谈。""我们支持奥库斯第二支柱的活动，并且欢迎其成员考虑让韩国成为奥库斯第二支柱的合作伙伴。"申元植说。他表示，韩国可以凭借其国防和科技能力，为第二支柱做出贡献。

韩国与美国关系密切并拥有世界领先的国防工业，长期以来就和加拿大、新西兰及日本一起，被认为是第二支柱潜在的合作伙伴。

澳大利亚国防部长理查德·马勒斯（Richard Marles）表示，"韩国拥有令人印象深刻的技术，我们确实拥有共同的价值观......随着奥库斯第二支柱的发展，未来将会有机会。我们也看到日本也是这一情况。"

不到一个月前，奥库斯合作伙伴宣布正在考虑与日本就具体的第二支柱防务项目进行合作，并将于今年就此进行谈判。

2023年3月13 日，美国总统拜登、澳大利亚总理阿尔巴尼斯和英国首相苏纳克在美国加州圣地亚哥洛马角海军基地举行三边会议 图像来源: Leah Millis/REUTERS

中国一直强烈批评奥库斯。今年四月，中方表示，奥库斯增加新成员将破坏该地区的稳定 。

扩大奥库斯协议面临着美国在共享技术方面有严格限制的障碍。澳大利亚和英国方面担心，如果新成员增加得太快，该协议可能会陷入困境。

美国国务院本周二（4月30日）公布了一项放宽共享技术限制的计划。这将使向英国和澳大利亚转移军事装备和敏感技术变得更容易。

新西兰：还有很长的路要走

新西兰外交部长彼德斯（Winston Peters）5月1日表示，新西兰政府正在就未来与奥库斯安全协议的合作进行"信息收集讨论"，但距离做出决定"还有很长的路要走"。他说，新西兰必须更好地了解与该协议进行技术合作的潜在机会，权衡经济和安全利益，并决定这是否符合国家利益。

新西兰外交部长彼德斯（Winston Peters） 图像来源: Getty Images/D. Manson

彼得斯还表示，在新西兰考虑参与第二支柱之前，奥库斯的参与方必须希望新西兰参与，而"这个先决条件尚未满足"。

新西兰国内对加入奥库斯持批评态度者包括前总理克拉克 (Helen Clark)。她警告这可能损害该国的独立外交政策。其他一些批评声音则对奥库斯遏制中国的目的表示质疑，并对该协议可能对新西兰反核地位的影响表示担忧。

（路透社）

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