韩国统一部长：金正恩患病的消息是“假新闻”

（德国之声中文网）由于朝鲜最高领导人金正恩不公开露面的时间已经超过两周，外界对他健康问题的猜测越来越多。今年4月15日，朝鲜"太阳节"（金日成的生日）这一天，朝鲜媒体没有报道金正恩参谒锦绣山太阳宫的消息。这开始引发外界对金正恩健康状况的猜疑。

不过此间朝鲜媒体一再报道金正恩办公的消息，暗示其正常施政。

韩联社报道称，韩国统一部长官金炼铁周二（4月28日）在韩国国会外交统一委员会全会上表示，"韩国政府基本上认为朝鲜没有异常动向，看待这一问题要考虑新型冠状病毒（COVID-19）疫情防控形势"。他表示，"金正恩任内首次缺席太阳节参谒活动确属事实，但金日成生日纪念宴会、中央报告大会等活动都因疫情取消，锦绣山太阳宫参谒活动也可能从简"。

他还表示，金正恩患病的传闻泛滥可以视为"虚假信息疫情"，"这一现实令人痛心"。

韩联社的报道中还提到，金炼铁强调因为" 有着足够的情报力量作为支撑"，所以敢于" 如此自信地说朝鲜没有异常 "。他还说，对于所谓"金正恩在心血管手术后在元山疗养"的说法，" 在熟知朝鲜内情的人们看来，这是假新闻"。

到目前为止，朝鲜国内没有官方确诊感染新冠病毒的病例，但是却采取了严格的管制措施防止疫情爆发。

路透社援引3名消息人士的信息称，上周六中国向朝鲜派遣了一支医疗队，其中就包括向金正恩提供建议的医学专家。但是外界不清楚，这支医疗队入朝是否同金正恩本人的健康有关。

美国总统特朗普在白宫记者会上被问及是否知道金正恩的身体状况时，回答说他知情，但是拒绝透露更多细节。特朗普说:"是的，我很清楚，但我现在不能谈论这件事。我只希望他好。"他补充说，媒体很可能在"不远的将来"就会听到金正恩的消息。

流亡韩国后当选国会议员的前朝鲜驻英公使太救民（原名太永浩）27日在接受CNN采访时说，金正恩的确切情况只有其夫人、胞妹或亲信才会知道，"虽然无法确认金正恩是否接受了心血管疾病手术，但有一点可以确认的是他现在处于无法起身或行走的状态"。

他还在接受采访时说："（朝鲜）前最高领导人金正日死后两天朝鲜秘不发丧，连外务相也是在发布讣告一个小时前闻讯。"

上周六，长期研究朝鲜问题的美国智库"北纬38度"（38 North）公布最新的卫星照片发现，疑似金正恩私人专列出现在朝鲜东部一个海滨度假胜地。但太救民说，朝鲜政府之前也曾随时向各地派出火车，以此来混淆外界视线。