 韩国统一部长：金正恩患病的消息是“假新闻” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.04.2020

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时政风云

韩国统一部长：金正恩患病的消息是“假新闻”

韩国统一部长官金炼铁周二表示 ，所谓“金正恩在心血管手术后在元山疗养”的说法，“在熟知朝鲜内情的人们看来，这是假新闻”。而流亡韩国后当选国会议员的前朝鲜驻英公使太救民则声称，“金正恩处于无法独自起身或走动的状态”。

Nordkorea | Machthaber Kim Jong Un (picture-alliance/AP Photo/Korea News)

朝鲜官方发布据称是金正恩4月11日出席政治局会议的照片

（德国之声中文网）由于朝鲜最高领导人金正恩不公开露面的时间已经超过两周，外界对他健康问题的猜测越来越多。今年4月15日，朝鲜"太阳节"（金日成的生日）这一天，朝鲜媒体没有报道金正恩参谒锦绣山太阳宫的消息。这开始引发外界对金正恩健康状况的猜疑。

不过此间朝鲜媒体一再报道金正恩办公的消息，暗示其正常施政。

韩联社报道称，韩国统一部长官金炼铁周二（4月28日）在韩国国会外交统一委员会全会上表示，"韩国政府基本上认为朝鲜没有异常动向，看待这一问题要考虑新型冠状病毒（COVID-19）疫情防控形势"。他表示，"金正恩任内首次缺席太阳节参谒活动确属事实，但金日成生日纪念宴会、中央报告大会等活动都因疫情取消，锦绣山太阳宫参谒活动也可能从简"。

他还表示，金正恩患病的传闻泛滥可以视为"虚假信息疫情"，"这一现实令人痛心"。

韩联社的报道中还提到，金炼铁强调因为" 有着足够的情报力量作为支撑"，所以敢于" 如此自信地说朝鲜没有异常 "。他还说，对于所谓"金正恩在心血管手术后在元山疗养"的说法，" 在熟知朝鲜内情的人们看来，这是假新闻"。

到目前为止，朝鲜国内没有官方确诊感染新冠病毒的病例，但是却采取了严格的管制措施防止疫情爆发。

路透社援引3名消息人士的信息称，上周六中国向朝鲜派遣了一支医疗队，其中就包括向金正恩提供建议的医学专家。但是外界不清楚，这支医疗队入朝是否同金正恩本人的健康有关。

美国总统特朗普在白宫记者会上被问及是否知道金正恩的身体状况时，回答说他知情，但是拒绝透露更多细节。特朗普说:"是的，我很清楚，但我现在不能谈论这件事。我只希望他好。"他补充说，媒体很可能在"不远的将来"就会听到金正恩的消息。

流亡韩国后当选国会议员的前朝鲜驻英公使太救民（原名太永浩）27日在接受CNN采访时说，金正恩的确切情况只有其夫人、胞妹或亲信才会知道，"虽然无法确认金正恩是否接受了心血管疾病手术，但有一点可以确认的是他现在处于无法起身或行走的状态"。

他还在接受采访时说："（朝鲜）前最高领导人金正日死后两天朝鲜秘不发丧，连外务相也是在发布讣告一个小时前闻讯。"

上周六，长期研究朝鲜问题的美国智库"北纬38度"（38 North）公布最新的卫星照片发现，疑似金正恩私人专列出现在朝鲜东部一个海滨度假胜地。但太救民说，朝鲜政府之前也曾随时向各地派出火车，以此来混淆外界视线。

  • Kim Il Sung signing truce with South Korea (picture-alliance/dpa)

    金家王朝的真假神话

    年轻的领袖

    朝鲜的开国领导人金日成1948年在苏联的支持下建立了政权。朝鲜官方的历法“主体历”将金日成出生的1912年定的“主体元年”，是纪年开始。图为1953年金日成41岁时签署朝鲜半岛停战协定。

  • North Korea party congress 1980 (picture-alliance/AP Photo)

    金家王朝的真假神话

    英雄崇拜

    在停战后的数十年，平壤宣传机器为金日成打造了一个领袖神话。因其1930年代抵抗日本军队的“抗战”经历，金日成被描绘成一个军事和政治天才。在1980年的朝鲜劳动党代表大会上，金日成宣布，他的儿子金正日将成为他的接班人。

  • North Korea Kim Il Sung 1992 (Getty Images/AFP/JIJI Press)

    金家王朝的真假神话

    直到最后一刻

    1992年，金日成开始撰写、出版回忆录《与世纪同行》。在讲述童年经历时，他称自己6岁时就参加了抗日，8岁加入独立战争。1994年金日成去世时，回忆录尚未完成。

  • North Korea Kim Jong Il (Getty Images/AFP/KCNA via Korean News Service)

    金家王朝的真假神话

    继承衣钵

    金日成去世后，其子金正日继承权力，此前他已在朝鲜政府高层有过多年的历练。金正日掌权的16年里，已经积贫积弱的朝鲜经历了饥荒和经济危机。然而对现任和已故领导人金正日、金日成的个人崇拜却有增无减。

  • A flag with the picture of Kim Jong Il at a military parade (picture-alliance/AP Photo)

    金家王朝的真假神话

    新星升起

    历史学家普遍认为，金正日1941年出生于位于苏联远东地区的一个军营。但根据朝鲜官方的历史讲述，金正日的出生地是被朝鲜人视为圣地的长白山，生日则是1942年4月15日，即父亲金日成30岁那年。传说他出生那天，天空出现了一颗新星和两道彩虹。

  • Kim Jong Il sitting down with his son and three other family members (picture-alliance/dpa)

    金家王朝的真假神话

    家庭内幕

    金正日有三个儿子和两个女儿。这张摄于1981年的照片上，金正日身旁是长子金正男，后排为金正男的姨妈成蕙琅和她的一双儿女。2017年金正男在吉隆坡机场离奇死亡，外交普遍认为是被谋杀。

  • Kim Jong Il and Kim Jong Un at a balcony (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

    金家王朝的真假神话

    培养接班人

    2009年，西方媒体报道称，金正日已将幼子金正恩选定为自己的接班人。2010年两人首次一同在一次阅兵式上现身。一年后，金正日去世。

  • Bronze statues of Kim Jong Il and Kim Il Sung (picture-alliance/dpa)

    金家王朝的真假神话

    父与子

    据平壤官方的说法，金正日去世时出现了一系列“神异”现象。朝鲜官媒报道，白头山突降暴风雪，冰封的湖面传出崩裂巨响，岩石上则出现闪光的字迹。金正日死后，平壤在其父金日成22米高的巨型铜像旁，也立起了金正日的塑像。

  • Kim Jong Un and Dennis Rodman in Pyongyang 07.09.2013 (picture-alliance/dpa)

    金家王朝的真假神话

    神秘的身世

    在突然登上权力宝座之前，人们对金正恩知之甚少。他的确切年龄从未得到证实，普遍估计其出生年份在1982到1984年间。有报道称他曾在瑞士接受教育。2013年，金正恩在平壤会见前NBA球星罗德曼，让人们颇感意外。

  • Kim Jong Un surrounded by crying female soldiers (picture alliance/dpa/Kctv)

    金家王朝的真假神话

    新世代偶像

    与父亲和祖父一样，金正恩被朝鲜政权奉为神圣。2015年韩国媒体报道，朝鲜一份新的教师手册上称，金正恩3岁就会开车。2017年朝鲜官媒宣布，白头山上将建起一座新的领袖纪念像。

  • A propaganda balloon showing a cartoon of Kim Jong Un (picture-alliance/AP/A. Young-joon)

    金家王朝的真假神话

    氢弹在手

    金正恩上台之时年纪轻轻，之前又未曾像祖父和父亲那样有过“树立形象”的阶段，但他成功地掌控了权力。2017年其同父异母的兄长金正男被刺杀后，在海外，这位“冷血独裁者”的形象愈发得到巩固。金正恩执政后，也大力扩展了朝鲜的核武器库。

    作者: Darko Janjevic


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特朗普: 我知道金正恩近况

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金正恩继续隐身 接班人猜测不断

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金正恩走避元山躲新冠？

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金正恩去哪了？

朝鲜最高领导人金正恩近期缺席了多个重要公开活动，引发了外界对其健康状况的猜测。美国CNN电视台报道称，金正恩在接受了心脏手术之后生命垂危，但是来自韩国、中国的消息源则否认这种说法。 (21.04.2020)  

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？

对于朝鲜当权者金正恩而言，这一年多外交行程突然繁忙了起来：他成为中国、韩国、俄罗斯等国的座上宾，还与超级大国美国的总统同台亮相。 (25.04.2019)  

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媒体看中国

China Polizei - Polizist - Symbolbild (picture alliance/dpa/kyodo)

德语媒体：能不能把中国当作正常国家？

《法兰克福汇报》批评指出，许多西方政府及企业一直以为，和中国打交道就是和正常国家打交道；现在的疫情则让人看到了这种认知的代价。《新苏黎世报》则分析认为，中国民众不愿信任政府，因此偏好活禽、活鱼市场，而这正是一再酿成瘟疫的重要原因。  