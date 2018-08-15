韩国纪念首个慰安妇日  台湾落成铜像

（德国之声中文网）韩国去年表决通过法案，将每年8月14日定为"慰安妇纪念日"。

1991年8月14日，现已故的韩国慰安妇受害人金学顺首次公开指证受害事实。

本周二（8月14日），韩总统文在寅出席政府组织的日军慰安妇受害者纪念日活动时表示，15日是韩国光复73周年纪念日，但对受害慰安妇们来说，光复并没有到来，只有慰安妇老人们得以恢复尊严和名誉，心灵创伤得以疗愈时，才有可能解决慰安妇问题。慰安妇问题不只是韩日两国之间的历史问题，也是战争性暴力问题和普世的女权问题，希望这一问题不要演变为韩日之间的外交争端。

文在寅还表示，日军慰安妇问题不是韩日两国用外交手段所能解决的问题，只有在包括韩国和日本的全世界深刻反思性暴力和女性人权问题，并汲取教训下定决心不再让悲剧重演时，慰安妇问题才能得到解决。

今年7月，一位101岁的韩国慰安妇受害人去世。目前韩国在世的受害人仅剩27人。

韩联社报道，据韩国女性家庭部消息，专门研究日军慰安妇问题的研究所于8月10日揭牌成立。该研究所将支持有关慰安妇问题的研究项目，综合整理相关记录和研究成果。

台湾落成慰安妇铜像

据中央社报道，周二，台湾前总统马英九在台南市主持全台首座慰安妇铜像落成典礼。马英九表示，虽然台湾1000、2000位慰安妇现今只剩2位，但她们都在等待有一天日本政府正式道歉赔偿，历史伤痛才能得到平复。

据共同社报道，致力于查明慰安妇问题实际情况的东京"女性的战争与和平资料馆"14日举行集会，追悼这1年内去世的受害女性。支援者们默哀并表示"希望日本政府切实认定事实，谋求真正意义上的解决"。

苗子/凝炼（韩联社、共同社、中央社）