 韩国纪念首个慰安妇日  台湾落成铜像 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.08.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

韩国纪念首个慰安妇日  台湾落成铜像

韩国迎来首个慰安妇纪念日。总统文在寅表示，慰安妇问题不只是韩日之间的历史问题，希望不要演变为两国间的外交争端。

Südkorea Trostfrauen-Statue in Seoul (picture-alliance/AP Photo/The Yomiuri Shimbun)

资料图片：日本驻韩国大使馆门前的慰安妇纪念雕塑

（德国之声中文网）韩国去年表决通过法案，将每年8月14日定为"慰安妇纪念日"。

1991年8月14日，现已故的韩国慰安妇受害人金学顺首次公开指证受害事实。

本周二（8月14日），韩总统文在寅出席政府组织的日军慰安妇受害者纪念日活动时表示，15日是韩国光复73周年纪念日，但对受害慰安妇们来说，光复并没有到来，只有慰安妇老人们得以恢复尊严和名誉，心灵创伤得以疗愈时，才有可能解决慰安妇问题。慰安妇问题不只是韩日两国之间的历史问题，也是战争性暴力问题和普世的女权问题，希望这一问题不要演变为韩日之间的外交争端。

文在寅还表示，日军慰安妇问题不是韩日两国用外交手段所能解决的问题，只有在包括韩国和日本的全世界深刻反思性暴力和女性人权问题，并汲取教训下定决心不再让悲剧重演时，慰安妇问题才能得到解决。

今年7月，一位101岁的韩国慰安妇受害人去世。目前韩国在世的受害人仅剩27人。

韩联社报道，据韩国女性家庭部消息，专门研究日军慰安妇问题的研究所于8月10日揭牌成立。该研究所将支持有关慰安妇问题的研究项目，综合整理相关记录和研究成果。

Taiwan Gedenken Opfer Zwangsprostitution Zweiter Weltkrieg (picture-alliance/dpa/Taipei Women's Rescue Foundation)

资料图片：台湾妇女救援基金会组织示威活动，抗议日本政府在“慰安妇”问题上的立场

台湾落成慰安妇铜像

据中央社报道，周二，台湾前总统马英九在台南市主持全台首座慰安妇铜像落成典礼。马英九表示，虽然台湾1000、2000位慰安妇现今只剩2位，但她们都在等待有一天日本政府正式道歉赔偿，历史伤痛才能得到平复。

据共同社报道，致力于查明慰安妇问题实际情况的东京"女性的战争与和平资料馆"14日举行集会，追悼这1年内去世的受害女性。支援者们默哀并表示"希望日本政府切实认定事实，谋求真正意义上的解决"。

 

苗子/凝炼（韩联社、共同社、中央社）

 

DW.COM

日天皇首访菲律宾 慰安妇问题受关注

明仁天皇26日开始访问菲律宾，成为首位访问该国的日本天皇。菲慰安妇受害者表示将举行街头示威讨公道。此外，韩国两名受害者当天表示拒绝接受韩日新近签订的赔偿协议。 (26.01.2016)  

慰安妇塑像欲落户弗莱堡引争议

这是一座双手紧握的韩国女孩的铜像，作为二战期间被日军强征的慰安妇象征。原本它要安放在德国城市弗莱堡，然而却引发了巨大的争议，甚至上升到了外交层面。 (24.09.2016)  

文在寅呛日本:慰安妇争议未解决

韩国总统文在寅认为，与日本就二战期间韩国妇女被强迫为日本军人提供性服务的争议尚未解决。两国2015年前签署的一份协议“错误多多”。 (28.12.2017)  

日韩慰安妇协议会破裂吗？

韩国民众在日本驻釜山总领事馆前安放一尊象征“慰安妇”的少女像后，东京方面召回了驻首尔大使。人们担心，首尔的政局动荡也会危害2015年韩日两国的协议。 (09.01.2017)  

相关内容

Japan marks 73 Jahrestag der Kapitulation im 2. Weltkrieg

"终战纪念日"- 预定退位的日本天皇"深深忏悔" 15.08.2018

日本对待其战争历史的态度一再受到众邻国批评。日本二战投降73周年纪念日之际，天皇明仁发出了一个重要信号—— 最后一次。

Palau-Inseln im Pazifik

中国发出旅游禁令？帕劳总统向日美求援 26.07.2018

帕劳总统向美国和日本发出请求，呼吁帮助这个太平洋岛国旅游业度过难关。此前有报道称，因为该国与台湾保持外交关系，北京禁止中国公民前往帕劳旅游。

Website der Tai-chung Ostasiatischen Jugendspiele 2019

东亚青运: 蔡英文"永不妥协" 林佳龙"愿赴北京" 30.07.2018

台湾方面周一表示，已就东亚青运遭停一事向相关奥委会提出申复，表示不放弃任何机会。台中市长林佳龙提醒国际社会，关注“中国对台湾的打压”，明白“这并非单一事件”。

媒体看中国

China Ethnie der Uiguren (picture-alliance/Kyodo)

德语报摘：“和平稳定”的代价

有人权组织指责中国政府在新疆将上百万人关进了“再教育营”，中国方面对此予以坚决驳斥。主张独立的香港民族党主席出席记者会，遭到官方的极力阻挠。这些都是今天德语媒体关注的中国话题。 