 韩国站队美国？萨德问题难解 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.08.2022

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时政风云

韩国站队美国？萨德问题难解

首尔坚称，部署萨德系统是为了保护国家免受朝鲜的威胁。不过，北京却表示，萨德明显损害中国的战略安全利益。一些专家认为韩国在迎合美国的需要，因此，中韩之间心结难解。

萨德反导系统部署在首尔以南的一个前高尔夫球场

萨德反导系统部署在首尔以南的一个前高尔夫球场

（德国之声中文网）中国提出了一系列与美国在韩国部署萨德反导系统(THAAD)相关的要求，被指责干涉韩国的国家安全政策。 

萨德反导系统部署在首尔以南的一个前高尔夫球场，旨在拦截来袭的弹道导弹。它被视为目前最好的防御系统之一。大选之前，当时还是韩国总统候选人的尹锡悦（Yoon Suk-yeol）就发出将追加部署“萨德”系统的承诺。他上任后近四月的时间里还没有兑现此事。不过近日韩国外交部长官朴振访华期间与中国外长王毅举行会面，这个问题再次受到关注。 

在8月9日的会议结束后，两人表示，他们一致认为萨德不应成为影响两国关系的绊脚石形成共识。朴振表示，他明确向中方表明“萨德”是韩方为应对朝鲜核导威胁采取的自卫性防御措施，关乎于与韩国安全主权，不容妥协。 

中国的“三不一限” 

因此，中国外交部隔天宣布，“中方重视韩方关于不考虑追加萨德系统、并遵守前总统文在寅曾承诺的“三不一限”，让韩国政府感到惊讶。所谓“三不一限”是指，韩方不增加部署“萨德”，不形成韩美日军事联盟，不参与美方的导弹防御系统，限制现有“萨德”的实际使用。

  • Symbolbild - US Raketenabwehrsystem (Getty Images)

    什么是"萨德"?

    末端高空防御系统

    萨德反导系统(THAAD)是“末端高空防御系统”(Terminal High Altitude Area Defense)的简称，由美国陆军牵头研制，旨在拦截短程和中程弹道导弹。

  • Südkoea US-Patriot Raketen (picture-alliance/AP Photo/Ahn Young-joon)

    什么是"萨德"?

    “爱国者”反导系统

    和大名鼎鼎的“爱国者”反导系统一样，“萨德”也是美国导弹防御体系中的重要一环。两者的区别在于，“爱国者”只能在大气层内拦截飞行末段的导弹，而“萨德”则能够在40千米~180千米的范围内进行拦截，因此号称是“全球唯一能在大气层内外拦截弹道导弹的陆基系统”。

  • Südkorea US-Raketenabwehrsystem THAAD (picture-alliance/AP Photo/U.S. Force Korea)

    什么是"萨德"?

    强劲的车载雷达

    韩国方面同意美国在半岛布署“萨德”，是为了应对朝鲜的导弹威胁。而俄罗斯、中国方面竭力反对，则主要是忌惮其配套的AN/TPY-2车载雷达至少500公里、部分专家推算达2000公里的探测范围。

  • Südkorea US-Raketenabwehrsystem THAAD (Reuters/USFK/Yonhap)

    什么是"萨德"?

    当今最强的陆基移动雷达

    这一号称“当今最大、最强的陆基移动雷达”，一旦部署在韩国，将能覆盖中国东北、华北以及华东大部，俄罗斯远东地区也在探测范围之内。

  • US Raketenabwehrsystem THAAD (Reuters/U.S. Department of Defense/Missile Defense Agency)

    什么是"萨德"?

    优秀的兼容性

    除了功能强大的配套雷达，这种车载导弹本身也具有很强的战斗力。它能够融入各种反导体系，在过去十多次拦截测试中，成功率高达100%。“萨德”导弹能够在大气层内外对目标实施多次拦截，还可以为“爱国者”这样的低空反导系统提供目标指示信息。

  • China Wang Yi (picture alliance/dpa/VCG)

    什么是"萨德"?

    中国官方要求中止部署

    在刚刚结束的全国人大会议上，中国外长王毅要求美韩方面立刻中止部署萨德反导系统，“悬崖勒马、中止部署”。他还表示，一边是朝鲜，一边是美韩，双方“就像两列不断加速的列车，互不相让”。当务之急要做的就是“亮起红灯、同时刹车”。

  • Nordkorea Rakete (Reuters/KCNA)

    什么是"萨德"?

    韩国的担忧

    韩国同意美国部署萨德，则主要是担心来自朝鲜的导弹威胁(图为2016年3月4日朝鲜试射一枚导弹)。近年来，朝鲜方面已经进行了多次核试验、中程弹道导弹试验。值得关注的韩国总统大选提前对此会产生怎样的影响。目前的热门人选文在寅此前曾反对萨德入韩，而现在则回避就此公开表态。

  • Infografik Reichweite der nordkoreanischen Rakete ENG

    什么是"萨德"?

    朝鲜导弹的射程

    这张图显示了朝鲜不同型号导弹的射程覆盖范围。

  • Symbolbild - US Raketenabwehrsystem (Getty Images)

    什么是"萨德"?

    东亚地区此前没有“萨德”

    “萨德”系统2008年开始布署于美国本土。在西太平洋地区，此前只在美军关岛基地布署有这种反导武器。而“爱国者”导弹则早已布署在韩国、日本、台湾等地。

    作者: 文山


 

青瓦台迅速反驳了北京的说法，称:“我们的政府明确表示，萨德是一种自卫防御手段，旨在保护我国人民的生命和安全，免受朝鲜的核武器和导弹威胁，是安全主权问题，永远不容妥协。” 

《韩国先驱报》(Korea Herald)指责北京采取双重标准，要求其他国家不要干涉中国的“内政问题”，比如新疆的人权问题、香港问题、武统台湾的威胁，但在国家安全问题上却向韩国提出“指导方针”。 

政治象征意义 

首尔的梨花女子大学（Ewha Womans University）国际研究副教授李雷夫（Leif Eric-Easley）接受德国之声采访时表示:“中国对萨德的神经敏感可能很难理解，因为这将损害两国关系，同时对中国没有明显的裨益，但这个特殊的导弹防御系统对中国来说具有政治象征意义。” 

李雷夫说，萨德问题长期以来都中韩摩擦的根源，2016年北京就坚持认为，部署THAAD会损害中国国土安全。中方的担忧是，该系统的雷达可以监测到中国导弹的发射点。 

美国和韩国表示，该系统仅仅是一种防御性武器，是保护韩国不受朝鲜日益增长的导弹能力影响的必要手段。 

不过，中国并没有就此罢休，中国禁止游客前往韩国旅游，并禁止韩国艺人在大陆演出。北京否认这些举措是报复性措施，但这两个行业都是韩国经济的重要组成部分。 

李雷夫预计，尽管尹锡悦政府不太可能在萨德问题上对中国低头，但官员们可能感到压力，不会加入到美国倡导的半导体产业联盟以及“四方安全对话”。“四方安全对话”成员包括美国、日本、澳大利亚和印度。 

中国的安全忧虑 

也有专家认为中国有合理的安全担忧，只是在力图延续尹锡悦前任时期开始的一项政策。忠南国立大学(chunnan National University)韩国政治学副教授李孝彬(Hyobin Lee)说：“萨德最终被视为对中国的军事威胁，他们基于上届政府的承诺提出了要求”。他还补充说：“还有，与上届政府不同的是，尹锡悦明确站在美国而不是中国一边……在这种情况下，中国除了向韩国施压之外别无选择。而THAAD问题可以作为一种施加压力的方式。” 

他还补充说：“我不认为萨德是为了保护韩国免受朝鲜的攻击。相反，这是为了美国的安全利益。中美处于争霸状态，萨德问题不可避免地会变得敏感。因为青瓦台站在美国这边，所以我认为，韩中的矛盾会继续下去。” 

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