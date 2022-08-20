韩国站队美国？萨德问题难解

（德国之声中文网）中国提出了一系列与美国在韩国部署萨德反导系统(THAAD)相关的要求，被指责干涉韩国的国家安全政策。

萨德反导系统部署在首尔以南的一个前高尔夫球场，旨在拦截来袭的弹道导弹。它被视为目前最好的防御系统之一。大选之前，当时还是韩国总统候选人的尹锡悦（Yoon Suk-yeol）就发出将追加部署“萨德”系统的承诺。他上任后近四月的时间里还没有兑现此事。不过近日韩国外交部长官朴振访华期间与中国外长王毅举行会面，这个问题再次受到关注。

在8月9日的会议结束后，两人表示，他们一致认为萨德不应成为影响两国关系的绊脚石形成共识。朴振表示，他明确向中方表明“萨德”是韩方为应对朝鲜核导威胁采取的自卫性防御措施，关乎于与韩国安全主权，不容妥协。

中国的“三不一限”

因此，中国外交部隔天宣布，“中方重视韩方关于不考虑追加萨德系统、并遵守前总统文在寅曾承诺的“三不一限”，让韩国政府感到惊讶。所谓“三不一限”是指，韩方不增加部署“萨德”，不形成韩美日军事联盟，不参与美方的导弹防御系统，限制现有“萨德”的实际使用。

什么是"萨德"? 末端高空防御系统 萨德反导系统(THAAD)是“末端高空防御系统”(Terminal High Altitude Area Defense)的简称，由美国陆军牵头研制，旨在拦截短程和中程弹道导弹。

什么是"萨德"? “爱国者”反导系统 和大名鼎鼎的“爱国者”反导系统一样，“萨德”也是美国导弹防御体系中的重要一环。两者的区别在于，“爱国者”只能在大气层内拦截飞行末段的导弹，而“萨德”则能够在40千米~180千米的范围内进行拦截，因此号称是“全球唯一能在大气层内外拦截弹道导弹的陆基系统”。

什么是"萨德"? 强劲的车载雷达 韩国方面同意美国在半岛布署“萨德”，是为了应对朝鲜的导弹威胁。而俄罗斯、中国方面竭力反对，则主要是忌惮其配套的AN/TPY-2车载雷达至少500公里、部分专家推算达2000公里的探测范围。

什么是"萨德"? 当今最强的陆基移动雷达 这一号称“当今最大、最强的陆基移动雷达”，一旦部署在韩国，将能覆盖中国东北、华北以及华东大部，俄罗斯远东地区也在探测范围之内。

什么是"萨德"? 优秀的兼容性 除了功能强大的配套雷达，这种车载导弹本身也具有很强的战斗力。它能够融入各种反导体系，在过去十多次拦截测试中，成功率高达100%。“萨德”导弹能够在大气层内外对目标实施多次拦截，还可以为“爱国者”这样的低空反导系统提供目标指示信息。

什么是"萨德"? 中国官方要求中止部署 在刚刚结束的全国人大会议上，中国外长王毅要求美韩方面立刻中止部署萨德反导系统，“悬崖勒马、中止部署”。他还表示，一边是朝鲜，一边是美韩，双方“就像两列不断加速的列车，互不相让”。当务之急要做的就是“亮起红灯、同时刹车”。

什么是"萨德"? 韩国的担忧 韩国同意美国部署萨德，则主要是担心来自朝鲜的导弹威胁(图为2016年3月4日朝鲜试射一枚导弹)。近年来，朝鲜方面已经进行了多次核试验、中程弹道导弹试验。值得关注的韩国总统大选提前对此会产生怎样的影响。目前的热门人选文在寅此前曾反对萨德入韩，而现在则回避就此公开表态。

什么是"萨德"? 朝鲜导弹的射程 这张图显示了朝鲜不同型号导弹的射程覆盖范围。

什么是"萨德"? 东亚地区此前没有“萨德” “萨德”系统2008年开始布署于美国本土。在西太平洋地区，此前只在美军关岛基地布署有这种反导武器。而“爱国者”导弹则早已布署在韩国、日本、台湾等地。 作者: 文山



青瓦台迅速反驳了北京的说法，称:“我们的政府明确表示，萨德是一种自卫防御手段，旨在保护我国人民的生命和安全，免受朝鲜的核武器和导弹威胁，是安全主权问题，永远不容妥协。”

《韩国先驱报》(Korea Herald)指责北京采取双重标准，要求其他国家不要干涉中国的“内政问题”，比如新疆的人权问题、香港问题、武统台湾的威胁，但在国家安全问题上却向韩国提出“指导方针”。

政治象征意义

首尔的梨花女子大学（Ewha Womans University）国际研究副教授李雷夫（Leif Eric-Easley）接受德国之声采访时表示:“中国对萨德的神经敏感可能很难理解，因为这将损害两国关系，同时对中国没有明显的裨益，但这个特殊的导弹防御系统对中国来说具有政治象征意义。”

李雷夫说，萨德问题长期以来都中韩摩擦的根源，2016年北京就坚持认为，部署THAAD会损害中国国土安全。中方的担忧是，该系统的雷达可以监测到中国导弹的发射点。

美国和韩国表示，该系统仅仅是一种防御性武器，是保护韩国不受朝鲜日益增长的导弹能力影响的必要手段。

不过，中国并没有就此罢休，中国禁止游客前往韩国旅游，并禁止韩国艺人在大陆演出。北京否认这些举措是报复性措施，但这两个行业都是韩国经济的重要组成部分。

李雷夫预计，尽管尹锡悦政府不太可能在萨德问题上对中国低头，但官员们可能感到压力，不会加入到美国倡导的半导体产业联盟以及“四方安全对话”。“四方安全对话”成员包括美国、日本、澳大利亚和印度。

中国的安全忧虑

也有专家认为中国有合理的安全担忧，只是在力图延续尹锡悦前任时期开始的一项政策。忠南国立大学(chunnan National University)韩国政治学副教授李孝彬(Hyobin Lee)说：“萨德最终被视为对中国的军事威胁，他们基于上届政府的承诺提出了要求”。他还补充说：“还有，与上届政府不同的是，尹锡悦明确站在美国而不是中国一边……在这种情况下，中国除了向韩国施压之外别无选择。而THAAD问题可以作为一种施加压力的方式。”

他还补充说：“我不认为萨德是为了保护韩国免受朝鲜的攻击。相反，这是为了美国的安全利益。中美处于争霸状态，萨德问题不可避免地会变得敏感。因为青瓦台站在美国这边，所以我认为，韩中的矛盾会继续下去。”

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