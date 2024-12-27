韩国称被乌军俘虏的朝鲜士兵已伤重而亡

韩国情报单位称，一名被乌克兰俘虏的朝鲜士兵已于12月26日因伤重不治死亡。

（德国之声中文网）据韩国官媒韩联社周五（12月27日）报道，一名受伤的朝鲜士兵被乌克兰军队俘虏，随后死于伤势过重。这是自平壤派出士兵支持俄罗斯对乌克兰战争以来，首次传出有朝鲜士兵被俘的消息。

韩联社报道引述韩国国家情报院，称一名被乌军扣押的受伤朝鲜士兵已由于伤势过重死亡。一份来自国家情报院的声明写道：“经盟国情报机构证实，12月26日被生擒的朝鲜士兵因伤势恶化刚刚去世。”

报道指出，根据乌克兰军方消息，这名士兵是在俄罗斯西部前线库尔斯克地区的行动中被俘的，但没有具体说明事件发生的时间。

此前，一张据称是朝鲜被俘士兵的照片在社群媒体Telegram上流传。

乌克兰称朝鲜伤亡士兵达3000多人

据信，朝鲜派遣了约一万名士兵至俄罗斯支援对乌克兰战事。基辅在12月中曾表示，俄罗斯军方如今在库尔斯克边境地区进攻行动中，加大使用朝鲜士兵。

乌克兰总统泽连斯基周一称，已有3000多名朝鲜士兵伤亡，但这一估计数字无法得到独立核实。

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（德新社、法新社、韩联社）

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