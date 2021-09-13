 韩国称朝鲜试射疑似潜射弹道导弹 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.10.2021

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新闻广角

韩国称朝鲜试射疑似潜射弹道导弹

来自韩国的消息称，朝鲜再度进行了导弹试验。专家们表示，这可能是一次潜射弹道导弹试验。

Japan Nordkorea Raketentest

（德国之声中文网）韩国军方宣称，平壤方面从新浦向海上发射了一枚"无法确认"的物体。专家们表示，这可能是一枚从潜艇发射的弹道导弹。过去几周以来，朝鲜多次进行导弹试验，引起国际社会的普遍担忧。

新浦是朝鲜较大的海军港口，卫星图像显示此间也有潜艇停泊。根据已知信息，朝鲜一直在研发潜射导弹技术。韩国国家战略研究所的辛百储（Shin Beom-chul）表示："本次试验极有可能是一次潜射弹道导弹SLBM 试验。"

McLean, USA | Avril Haines, Direktorin National Intelligence

美国情报工作协调官海内斯

媒体报道称，本次朝鲜导弹试验的时机，正值美日韩情报官员举行会谈前夕。媒体称，美国情报工作协调官海内斯（ Avril Haines）将于本周二同韩国及日本的情报官员在首尔举行会谈，议题就是当前的朝鲜局势。

美国发出会谈呼吁

美国政府朝鲜问题特使金星容(Sung Kim)周二再度强调了同平壤开展会谈的意愿。金星荣同韩国代表在华盛顿举行会谈后表示，华盛顿对"朝鲜并无敌意"，期望能够同朝鲜无条件地同朝鲜方面举行会谈。

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un

朝鲜领导人金正恩

拜登政府曾多次表达同平壤举行会谈的意愿。金星容表示，为了结束朝鲜的核计划，华盛顿愿意同平壤代表在任何时间、任何地点举行不设前提条件的会谈。

朝鲜也曾进行超音速导弹试验

但朝鲜显然并不愿意放弃其武器研发计划。九月底，朝鲜当权者金正恩回绝了美国的会谈邀请，并形容美方是在玩弄"廉价的伎俩"。

Trilaterales Treffen Südkorea Japan USA

美国政府朝鲜问题特使金星荣

过去几周以来，朝鲜先后进行了远程导弹和短程弹道导弹试验，并自称成功进行了一次高超音速导弹试验。如果朝鲜方面的宣传属实，那么这个受到国际孤立的国家显然在提升军力方面又迈出了一大步。高超音速导弹飞行速度快，灵活性高，导弹拦截系统很难发挥作用。

一系列西方国家对朝鲜疑似的超高音速导弹试验提出强烈谴责。由于执意发展导弹及核武项目，朝鲜目前正受到美国及联合国的制裁。

 

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世卫组织开始向朝鲜输送防疫物资

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朝韩恢复通话 金与正是“和平使者”？

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