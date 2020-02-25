韩国疫情持续 千人排队等床位

（德国之声中文网）韩国疾病防控中心（KCDC）本周三（3月4日）再公布516例新增确诊病例，使确诊总人数升至5328。死亡人数达到32人。病例最集中的仍是大邱及其周边地区。

在这里，大量病人仍在排队等待床位。大邱是韩国第四大城市，也是中国大陆之外最大的新冠疫情爆发中心。这里的一个基督教邪教组织的成员中，新冠病毒疾病（Covid-19）迅速蔓延。

韩国卫生官员估计，在接下来一段时间，新增病例数仍会保持在较高水平。因为当局正在对"新天地"教会的成员进行排查检测，该教会有20多万信徒。与此同时，当地还有大量有后续传染链接触的疑似病例。

"在非常时期，我们需要特殊的举措"，韩国总理丁世均在一次内阁会议上表示，政府已向大邱等疫情重灾区输送额外的医疗资源，并宣布了经济纾困措施，包括约合98亿美元的刺激经济资金。丁世均表示："为了尽快遏制新冠病毒疾病，减少疫情给经济带来的影响，有必要积极调动所有可能的资源。"

韩国疫情最严重地区的医院不得不集中力量应对大量涌现的新冠病人。卫生部副部长金刚理（Kim Gang-lip）称，在大邱有2300人仍在等待入院治疗。一家有100个床位的军医院接受治疗了很多重症患者，至本周四该医院的床位将再增加200个。

口罩短缺 总统道歉

韩国总统文在寅周二向新冠病毒"宣战"，并对出现口罩短缺的现象向公众道歉，承诺向受到疫情冲击的小型企业提供支持。总统办公室周三称，鉴于新冠病毒疾病疫情在韩国的蔓延，文在寅取消了原定三月中访问阿联酋、埃及和土耳其的行程。

据韩联社统计，至少已有92个国家对来自韩国的旅行者实施了某种形式的入境管制。韩国外交部副部长赵世暎（Cho Sei-young）周三会见美国驻韩大使，希望说服美国不要实施这样的限制措施。

美国总统特朗普本周曾表示，美国政府将密切关注意大利、韩国和日本的疫情发展，并在"适当的时候"做出涉及旅行限制的决定。

据韩国疾病防控中心称，目前韩国每天对最多1万人进行新冠病毒检测。自上周六达到单日新增909例的高峰后，每日新增确诊病例稍呈下降趋势。

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叶宣/达扬（路透社）