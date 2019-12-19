韩国瑜难去亲中标签 蔡英文年内稳步逆袭

（德国之声中文网）就即将举行的台湾总统大选，国立台湾大学政治学系教授王业立在接受法新社采访时分析指出，反中情绪已成为民意支持率中的一个关键性决定因素。他补充道，民进党"抵抗中共、保卫台湾"的口号引发共鸣，而韩国瑜被贴上亲中标签，蔡英文的绿营同时向选民发出"今日香港，明日台湾"的提醒。

台湾民众一直以来都在密切关注香港的民主抗议活动。法新社观察认为，随着警民冲突持续、北京政府拒不让步，在不少人看来，中国政府"一国两制"、"港人治港"的承诺逐渐变成一纸空文。

一年之内局面扭转

目前大多数的民调结果显示，蔡英文以35%-50%的的支持率遥遥领先，相比之下，韩国瑜只有15%-30%的支持率。然而，一年之前却是另一番景象。在被普遍视为2020大选期中考试的2018年地方公职人员选举中，国民党大胜，民进党遭受重挫，蔡英文随后辞去民进党主席职务，她的支持率也较2016年上台时减半。

但是不到一年的时间之内，民进党东山再起。今年一月，中国国家主席习近平在告台湾同胞书发表40周年纪念会上表示，一国两制是为了照顾台湾的现时情况及维护台湾同胞的利益福祉。习近平还指出，中国人不打中国人，愿意以最大努力争取和平统一，但是也不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。自此之后，蔡英文支持率稳步回升。

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大棒政策遭反击

因为民进党不承认"九二共识"，蔡英文上台后，北京切断两岸官方常态联络机构的联系，加大了对台的军事和经济压力，并且在国际舞台上孤立台湾。但是这一大棒政策遭到反击。韩国瑜难以摆脱民进党称其亲共的质疑。

这位国民党总统候选人将2020年1月11日的大选称作是一场在"两岸和平"和"台海危机"之间的选择，提出直白的竞选口号："台湾安全，人民有钱"。

韩国瑜对蔡英文处理两岸问题的方向与能力提出质疑。他也深谙公众对香港的同情，并公开表示支持民主抗议，保证一国两制不会在台湾出现，并强调"除非over my dead body（跨过我的尸体）"。

今年三月，韩国瑜以台湾高雄市长身份访问香港丶澳门丶深圳及厦门，会见港澳中联办官员之后，被指和北京拉近关系。

国民党上个月公布2020立法委员选举不分区提名立委名单后，因为包含主张"一国两制"与挺香港警察的人士而备受批评，韩国瑜的支持率也再次大步下滑。

拭目以待

中国文化大学政治学者William Niu认为，现在距离大选还有不到1个月的时间，其实很难翻转情势，"但我想民进党不敢松懈"。

英国诺丁汉大学台湾研究所驻台北的研究员寇谧将（J Michael Cole）表示，西方自由民主的国家，正密切关注台湾的选举结果。他认为，台湾与民主、法治国家保持明显的关系，这是有益的，"如果台湾做出不同选择，转向内部或者更多地转向中国。那我想，国际社会将会失去一个重要盟友"。

安静/王凡（法新社）