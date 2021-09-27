韩国瑜重出江湖：能再撼动台湾政治吗？

（德国之声中文网）台湾前高雄市长、前国民党总统候选人韩国瑜，周日（2日）在台北举办新书见面会，主办方称有上万名支持者参加，气氛高昂。虽然韩国瑜尚未松口要重返政坛，但高人气显示他仍有一定的政治能量，这样的支持度能否转换成选票，成为国民党助力，或是未来再次参政的基础，台湾学者皆持保留态度。

这场新书见面会，是韩国瑜历经总统选举败选、遭高雄市民罢免后的首场个人大型活动，部分台湾媒体称之为韩国瑜复出参政的起点。活动中，韩国瑜和支持者合唱多首歌曲，并表示对台湾的现况感到忧虑与愤怒，当被问及是否会参加年底的台湾县市长选举时，韩国瑜则表示，离开政坛后很想做公益，并未透露任何参选计划。

学者认为，这次的活动显示出韩国瑜仍有一群坚定的支持者，但和总统选举及罢免投票结果相同，支持力道虽强但人数不够多。台湾政治大学政治系教授俞振华向德国之声表示，「韩粉」的连结度本来就很高，但问题是「数量不足以让你赢得选举」，他说：「别说总统大选，连高雄罢免都没办法赢。」

2020年6月韩国瑜遭高雄市民投票罢免，成为台湾史上首位被罢免的直辖市长。更早前，他2020年1月代表国民党参选台湾总统选举，得票率38.61%，败给获得台湾总统选举史上最高票的蔡英文，她的得票率超过57%。

欲转换形象

俞振华解释，韩国瑜应该是希望藉由做公益转换形象，藉此吸引新的支持者。他说，现在支持韩国瑜的仍是以之前的「韩粉」为主，并没有增加其他族群。他认为，韩国瑜若未体认到需要扩张（支持者），增加量而不是质，「现在聚集的几万人没有太大意义」。

他向德国之声分析：「他（韩国瑜）应该也从上届总统选举体认到，的确有群死忠韩粉，他们的意识形态不见得是支持大中国，而是反建制的民粹色彩，像是市井小民、中下阶层的农民等等，这些支持者仍在，不过比例有多少，很难预估。」

不过他也指出，那些（韩粉）人，无法超越（选民人口）半数，因此他无法获得大位，若要得大位就必须扭转形象。

台湾东海大学政治学系副教授张峻豪则提出类似看法，他说，韩国瑜是透过活动凝聚声势，测试自己的人气。但他认为，2日参加活动的人是以深蓝支持者为主，也是国民党的「基本盘」。

「韩国瑜是国民党内唯一能集结深蓝支持者的人，在国民党声势低迷的情况下，韩国瑜可以吸引深蓝支持者，」他说。

更团结或更分裂？

有台湾媒体指出，韩国瑜的高人气让国民党主席朱立伦在内的党内高层感到紧张，朱立伦周一（3日）向媒体表示，对国民党来讲，他希望每个同志受到更多的欢迎，「会非常开心地、正面的看待每一件事情。」

不过，张峻豪认为，韩国瑜的人气的确会让国民党的其他高层有压力，因为他成功吸引了许多深蓝支持者，且他也尚未放弃政治这条路。

他向德国之声解释，国民党除了巩固基本盘（原有的支持者），也在努力吸取中间选票，但光是争取「深蓝选票」党内就有竞争，且目的是维系「党内地位」而不是争取更多选票，「这是国民党走不出的困境」。

张峻豪表示，韩国瑜这次出书办活动，比较多的是他个人的声势和「试水温」，因此很难说是否对国民党有益。他认为，韩国瑜亲中形象可以吸引深蓝选民，但又很难让中间选民喜欢，这样人气很难跟「为国民党拿到选票」划上等号。

俞振华则向德国之声表示，国民党内部对于两岸论述仍有很大的歧见，因此要团结比较困难。至于韩国瑜是否能促使国民党团结或使之更分裂，他认为，韩国瑜短期内仍不会参与选举，所以对党内其他高层人士并不构成威胁，自然没有团结或导致分裂的影响。

俞振华进一步指出，国民党若要重新团结，应透过有实力的地方诸侯（县市长），一点一滴累积共识，而不是传统由上到下来指导政策，才有团结的可能性。

中国官媒炒韩国瑜复出

中国官媒也十分关注韩国瑜的复出，并强调他「人气高」，是「近期蓝绿政治人物的最大场」。

中评社分析，在国民党四大公投失利，支持者深感挫折之时，「韩国瑜此时的亮相，刚好成为他们唯一的寄托，时机可说恰到好处」，并称韩国瑜人气不减，可能成为已长久处在低迷气氛的国民党的强心针，并称「党中央和主席朱立伦头要抱着烧了」。

《海峡导报》则引述马英九团队核心人物、二二八纪念馆首任馆长廖继斌说法称，「能够集结仇恨力量去撤换跋扈的蔡英文政权的人，只有韩国瑜」，显见韩国瑜在中国官媒上的正面形象。

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