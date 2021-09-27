韩国瑜重出江湖：能再撼动台湾政治吗？

韩国瑜尚未松口要重返政坛，但2日的新书发表会被台媒解读为可能重新投入台湾选举，就连中国官媒也高度关注，并称「基层期望韩国瑜复出」。「韩流」有可能再现吗?
（德国之声中文网）台湾前高雄市长、前国民党总统候选人韩国瑜，周日（2日）在台北举办新书见面会，主办方称有上万名支持者参加，气氛高昂。虽然韩国瑜尚未松口要重返政坛，但高人气显示他仍有一定的政治能量，这样的支持度能否转换成选票，成为国民党助力，或是未来再次参政的基础，台湾学者皆持保留态度。
这场新书见面会，是韩国瑜历经总统选举败选、遭高雄市民罢免后的首场个人大型活动，部分台湾媒体称之为韩国瑜复出参政的起点。活动中，韩国瑜和支持者合唱多首歌曲，并表示对台湾的现况感到忧虑与愤怒，当被问及是否会参加年底的台湾县市长选举时，韩国瑜则表示，离开政坛后很想做公益，并未透露任何参选计划。
学者认为，这次的活动显示出韩国瑜仍有一群坚定的支持者，但和总统选举及罢免投票结果相同，支持力道虽强但人数不够多。台湾政治大学政治系教授俞振华向德国之声表示，「韩粉」的连结度本来就很高，但问题是「数量不足以让你赢得选举」，他说：「别说总统大选，连高雄罢免都没办法赢。」
2020年6月韩国瑜遭高雄市民投票罢免，成为台湾史上首位被罢免的直辖市长。更早前，他2020年1月代表国民党参选台湾总统选举，得票率38.61%，败给获得台湾总统选举史上最高票的蔡英文，她的得票率超过57%。
俞振华解释，韩国瑜应该是希望藉由做公益转换形象，藉此吸引新的支持者。他说，现在支持韩国瑜的仍是以之前的「韩粉」为主，并没有增加其他族群。他认为，韩国瑜若未体认到需要扩张（支持者），增加量而不是质，「现在聚集的几万人没有太大意义」。
他向德国之声分析：「他（韩国瑜）应该也从上届总统选举体认到，的确有群死忠韩粉，他们的意识形态不见得是支持大中国，而是反建制的民粹色彩，像是市井小民、中下阶层的农民等等，这些支持者仍在，不过比例有多少，很难预估。」
他也指出，那些（韩粉）人，无法超越（选民人口）半数，因此他无法获得大位，若要得大位就必须扭转形象。
台湾东海大学政治学系教授张峻豪则提出类似看法，他说，韩国瑜是透过活动凝聚声势，测试自己的人气。但他认为，2日参加活动的人是以深蓝支持者为主，也是国民党的「基本盘」。
「韩国瑜是国民党内唯一能集结深蓝支持者的人，在国民党声势低迷的情况下，韩国瑜可以吸引深蓝支持者，」他说。
有台湾媒体指出，韩国瑜的高人气让国民党主席朱立伦在内的党内高层感到紧张，朱立伦周一（3日）向媒体表示，对国民党来讲，他希望每个同志受到更多的欢迎，「会非常开心地、正面的看待每一件事情。」
不过，张峻豪认为，韩国瑜的人气的确会让国民党的其他高层有压力，因为他成功吸引了许多深蓝支持者，且他也尚未放弃政治这条路。
他向德国之声解释，国民党除了巩固基本盘（原有的支持者），也在努力吸取中间选票，但光是争取「深蓝选票」党内就有竞争，且目的是维系「党内地位」而不是争取更多选票，「这是国民党走不出的困境」。
张峻豪表示，韩国瑜这次出书办活动，比较多的是他个人的声势和「试水温」，因此很难说是否对国民党有益。他认为，韩国瑜亲中形象可以吸引深蓝选民，但又很难让中间选民喜欢，这样人气很难跟「为国民党拿到选票」划上等号。
俞振华则向德国之声表示，国民党内部对于两岸论述仍有很大的歧见，因此要团结比较困难。至于韩国瑜是否能促使国民党团结或使之更分裂，他认为，韩国瑜短期内仍不会参与选举，所以对党内其他高层人士并不构成威胁，自然没有团结或导致分裂的影响。
俞振华进一步指出，国民党若要重新团结，应透过有实力的地方诸侯（县市长），一点一滴累积共识，而不是传统由上到下来指导政策，才有团结的可能性。
中国官媒也十分关注韩国瑜的复出，并强调他「人气高」，是「近期蓝绿政治人物的最大场」。
中评社分析，在国民党四大公投失利，支持者深感挫折之时，「韩国瑜此时的亮相，刚好成为他们唯一的寄托，时机可说恰到好处」，并称韩国瑜人气不减，可能成为已长久处在低迷气氛的国民党的强心针，并称「党中央和主席朱立伦头要抱着烧了」。
《海峡导报》则引述马英九团队核心人物、二二八纪念馆首任馆长廖继斌说法称，「能够集结仇恨力量去撤换跋扈的蔡英文政权的人，只有韩国瑜」，显见韩国瑜在中国官媒上的正面形象。
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高雄市长韩国瑜遭到罢免后，强调罢免案跟国民党无关，请外界不要「唱衰」国民党。但外界仍不免好奇，这个「百年老店」经此挫败后要如何团结再起。被视为青壮改革派的现任党主席江启臣有机会在党内外杂音中完成改革吗?