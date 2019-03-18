韩国瑜访中：拼经济背后的政治意涵？

(德国之声中文网) 高雄市长韩国瑜的七天访中之旅备受外界关注，他周四（3月14日) 公布了出访名单，也再次将其定位成「经济之旅」，强调除了营销高雄的农渔产品外，也将试着了解AI及IT产业，希望能将更多投资带到高雄。

高雄市新闻局长王浅秋接受台湾联合报采访时表示，除了帮农渔民争取订单外，也希望能持续招商跟吸引更多投资，强调这才是高雄市长远发展的关键因素。 此外，王浅秋也说机场与自由经济贸易区的配合，对高雄经济发展来说也是重要的配套措施，因为高雄希望能向更有经济效应的方向走。

拼经济背后的政治意涵

然而，有長期研究台灣本土政治的专家认为，韩国瑜刻意對外迴避「拼经济」背后的政治意涵。 美国密执安州大政治所的博士候选人陈方隅告诉德国之声，韩国瑜宣传此次出访的手法，与国民党过往强调两岸之间纯屬经济关系的论述十分相似。 但他指出，台湾跟中国之间的经济关系从来就不只是经济。

他说﹕「中国并不是一个自由民主的国家，所以他决定你能去哪里参访或哪个地区开放给你的行为，从来都不是自由经济的范畴。 」

陈方隅认为，韩国瑜是台湾在两岸关系上新的指针性人物，而当中国把政治跟经济红利投注到他身上时，也可以打造出一个新的指针性意义。 但由于韩国瑜尚未表态是否投入2020年总统大选，所以如果以他现在的行为去推论其两岸政策或立场，可能都言之过早。

他認為﹕「其实韩国瑜现在跟中国维持一种恩庇侍从的关系，也就是你听我话，我给你经济红利这样的态度。 但对九二共识跟和平协议，他还没有机会表达看法，所以他把这次出访的框架设定在经济议题是非常聪明的策略。 」

不该避谈政治

时代力量党主席邱显智接受德国之声访问时则表示，有鉴于李明哲仍被关押在中国监狱中，身为高雄市长的韩国瑜出访中国时，不应该避谈政治，而是应该正视问题。 他说﹕「我觉得如果你要去中国出访的话，像李明哲这样的事情，你该怎么处理。 是不是能够释放他，让他有人身自由。 」

他也分析韩国瑜在政治上非常明显主张九二共识，这很可能令国际社会在打算协助台湾的同时，对台湾的两岸立场造成某种程度上的误解。 他说﹕「中国有那么多人权问题，包含台湾人在中国被拘捕。 你不去要求中国民主化，却附和它的九二共识，让国际社会误以为你认同一个中国。 这非常错误。 」

他强调两岸和平的基石，应该建立在中国民主化上，因为唯有这么做，两岸之间才不会发生战争。 但韩国瑜现在强打九二共识的两岸立场，在他看来是非常危险的。