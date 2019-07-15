韩国瑜沉寂后的窜红 国民党迎向「草根蓝」时代?

(德国之声中文网) 韩国瑜从去年4月参选高雄市长，在短短半年之内，打赢声势如日中天的民进党候选人陈其迈，在台湾各地刮起「韩风」，为国民党带来新气象，成为政治评论家的关注重点。如今，这位上位刚满半年的高雄市长，在7月15日国民党初选民调出炉之际，确定将代表国民党挑战2020年的总统大选。

韩国瑜出生眷村家庭，父亲是黄埔军校校友。韩国瑜念完军校之后，又念了东吴大学英文系和政治大东亚研究所。之后他加入国民党担任台北县议员以及三届立法委员，2001年转战不分区立委落选后，回到云林跟妻子、前云林县议员李佳芬创办双语中小学。韩国瑜自此从政坛消失11年，直到5年前，韩国瑜受邀担任台北农产运销公司总经理，一炮而红，被称为「北农最会赚钱的总经理」。

韩国瑜的快速窜起，在不同的人眼里，分别代表着不同的意义。民进党在去年九合一大选失利后，第一时间将责任归咎给假新闻与外国势力干预。相对的，在同一时期的新闻版面，国民党认为原因出在蔡英文执政不得民心。

这个认知差异也延续到这半年以来，两党在面对总统大选时，走上不同的战略路线。民进党更积极的推出措施防范中共代理人以及媒体红化，例如以其国会多数通过｢国安五法」。另一方面，与美国拉近关系，争取外交突破。

反观国民党，则是在韩国瑜高票当选高雄市长之后，对于谁将代表国民党参选总统则迟迟没有共识，导致最后多达5人登记参加党内初选。然而，从国民党党主席吴敦义支持鸿海董事长郭台铭参加党内初选，可以看出国民党陷入的矛盾－ 传统的国民党菁英蓝与草根蓝之间的矛盾。

韩国瑜揭露的党内矛盾

此前，美国西肯德基大学政治系的芮宗泰教授(Timothy Rich) 告诉德国之声，某些政治人物观察到台湾人民对国内政治局势积怨已久，便顺势利用人民不满的情绪， 将自己塑造成能解决民生与经济问题的人选。

芮宗泰表示: 「台湾人民长期觉得台湾政治只优惠了少数掌权的人，而许多长久存在的经济与民生问题都一直无法得到解决。 这样的不满情绪容易成为某些政治人物窜升的契机点。 」

林飞帆在宣布接任民进党副秘书长之前，接受《端传媒》专访时，也提到类似的观察。他发现，虽然这两年，「中国因素」在世界各地成为共通话题，但是反而在台湾形成两极化的效果: 一群人对中国提高警觉，但是另一群人认为「中国因素」只是执政党拿来剥夺他们权益的借口。后者试图淡化中国的扩张意图，或者放大中国经济发展的成就，借此强调台湾在经济方面陷入停滞。

延伸阅读: 2020总统大选逐渐定调 专家: 反统与统一大对决

比起民进党，国民党的诉求是以民生经济为重，平和对待中国。虽然韩国瑜没有脱离出这个方向，但是他的形象却与过去传统的国民党政治人物截然不同。

国民党前中常委林家兴在《端传媒》的投书中表示，国民党的支持者过去对候选人的要求是亮眼学历、政治背景、长相福气，就像是前总统马英九这样的人物。而不符合这些条件的韩国瑜的崛起，象征着泛蓝选民心目中的典范转移。

林家兴认为，国民党支持者心目中的典范转移也给传统国民党菁英派带来困扰: 韩国瑜在地方选举中最吃香的｢直爽」，反而可能在总统级的选战中成为弱点。韩国瑜离开高雄竞选总统，如果失败，国民党就会两头皆空。

国民党已经在17日下午，由中常会通过核备高雄市长韩国瑜为总统选举被名人，并送交全代会待7月28日通过。该会议同时也向全代会提出修改中常会宪章，取消｢总统兼任党主席」的条文。这是国民党建党44年以来，第一次让党主席和总统脱钩。这项措施主要是为了因应国民党党史上第一次由不是党主席的党员竞选总统的情况，也避免现任主席在辅选总统成功后反而失去自己的职位。然而，假如明年真的是由国民党拿下执政权，这个新措施也可能会让国民党陷入｢双头马车」的困境。距离明年1月总统大选还剩不到半年时间，韩国瑜与国民党之间的互动与协调，也将影响选民对他们的评价。