韩国瑜不参与现行初选 专家:民粹政治的惯用伎俩

(德国之声中文网) 台湾首富郭台铭上周宣布投入国民党的2020总统大选党内初选之后，各界一直等待高雄市长韩国瑜表态，周二 (4月23日) 上午，韩国瑜也召开记者会，透过5点声明表示他将不参加现行制度下的初选。

韩国瑜首先透过声明感谢各界对他的支持，并强调自己在担任高雄市长的期间，感受到唯有台湾改变，他才能真正在高雄推动改变。 然而，他话锋一转，强调他无法参与现行制度的初选，并批评政治权贵的密室协商，已离人民越来越远。

韩国瑜表示: 「台湾的政治改革已经刻不容缓。 希望党内高层都能够体察民意，关注社会脉动，重视庶民经济，勿忘世上苦人多。 」

他说自己生在台湾、长在台湾、未来也打算埋在台湾，并强调自己愿为台湾的未来负起责任。 韩国瑜说: 「我热爱中华民国，对中华民国的发展及守护，我愿负起责任，不计个人得失荣辱，只愿能够改变台湾。 」

在韩国瑜表态不参与现行初选后，国民党中央也随即发布新闻稿，除了肯定韩国瑜在声明中对高雄及中华民国未来发展所表达的使命感外，也表示仍希望韩国瑜能参与党内初选。

台湾东森新闻报导，国民党中常委预计在周三 (4月24日) 的中常会提案，建议党中央将韩国瑜纳入民调，并透过民调征召的方式让韩国瑜出线。国民党强调，2020总统大选的党内初选办法，将在中常会充分讨论决议后施行。

民粹政治的惯用伎俩

然而，在专家眼中，韩国瑜的五点式声明充满了民粹政治人物的惯用伎俩。 长期研究台湾政党政治的美国学者南乐 (Lev Nachman) 告诉德国之声，韩国瑜非常小心的选择声明中的用字，整个声明的重点也都集中在第3跟第4点。 他说: 「他很明显是透过声明向国民党中央喊话。 」

南乐指出，韩国瑜为了保持他一贯的民粹政治路线，他刻意以一个模棱两可的方式强调他「因为党内现行的初选制度」，而无法参加党内初选。 南乐说: 「换句话说，韩国瑜刻意退到与人民同一阵线，强调自己有在倾听民意，反观国民党领导阶层已与民意脱节。 」

南乐认为，韩国瑜现在是台湾最受欢迎的政治人物之一，而民间给予他的支持，会迫使他无法轻易退出国民党的党内初选。 他说: 「为了合理化他不参加现行制度的党内初选，韩国瑜选择在声明中刻意将人民与党内领导做出区别，以此来解释他为何无法在这个时刻参选。 」

自国民党初选程序开跑以来，党内重量级人物朱立伦、王金平以及台湾首富郭台铭纷纷表态参选。 郭台铭在韩国瑜宣布参选后，也在脸书发文表示他认同韩国瑜在声明中所提到对于「长久以来权贵政治热衷于密室协商」的嫌恶。 他说: 「党中央至今连一个最简单的初选规则，都还千变万化不能确定，这对我一个一辈子办实业、做实事的政治素人来说，实在难以想象。 」

另一方面，民进党针对韩国瑜表态不参与党内初选的决定，表示不管国民党最终人选是谁，民进党都有信心推出最强人选应战。 他们也强调韩国瑜的市政成绩还没看到，建议他应该要做好他市长的工作，落实对市民的承诺才对。

附：韩国瑜声明全文

1，首先，对一路走来，鼓励、支持、爱护韩国瑜的海内外朋友，深深表示感谢！

2，在担任高雄市长的这段日子中，我深刻的体会到只有台湾好，高雄才会更好。只有台湾能改变，我才能真正改变高雄！

3，对于国民党2020年总统大选，此时此刻，我无法参加现行制度的初选。

4，长久以来政治权贵热衷于密室协商，已经离人民越来越遥远了，台湾的政治改革已经刻不容缓。希望党内高层都能够体察民意，关注社会脉动，重视庶民经济，勿忘世上苦人多。

5，我生在台湾、长在台湾，死在台湾，未来也会埋在台湾，我热爱中华民国，对中华民国的发展及守护，我愿负起责任，不计个人得失荣辱，只愿能够改变台湾。愿天佑台湾人民、天佑中华民国。