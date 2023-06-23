 韩国环境评估：萨德系统电磁辐射“微不足道” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.06.2023

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韩国环境评估：萨德系统电磁辐射“微不足道”

韩国对萨德导弹防御系统的环境影响评估发现，按照安全标准衡量，其电磁辐射“微不足道”。此次评估为该系统的永久部署铺平了道路。

萨德：高尔夫场上的防卫

（德国之声中文网）韩国国防部6月21日表示，韩国对美国部署在该国的萨德系统（THAAD，终端高空区域防御系统）的环境影响评估发现，按照安全标准衡量，其电磁辐射"微不足道"。此次评估为该系统的永久部署铺平了道路。

韩国国防部表示，2017 年安装在韩国的萨德系统（THAAD，终端高空区域防御系统）产生的电磁辐射最高水平低于安全标准的 0.2%。部分当地居民对将其安置在韩国东南部星州郡空军基地表示不满。

韩国国防部在一份声明中表示："最新的环境影响评估是星州基地正常化的第一步。"

这项研究结果预计将为该系统的更多基础设施建设扫清道路。官员们表示，由于附近居民抗议该系统对他们健康的影响，萨德系统无法满负荷运行。

部署萨德系统始终遭到部分韩国民众反对（资料图片）

部署萨德系统始终遭到部分韩国民众反对（资料图片）

反对设置萨德反导弹系统的韩国民间团体国家公民社会网路（National Civil Society Network）和绍成里村（Sosungri Village）谴责政府的声明，称该评估乃仓促完成，并暗示将继续抗议。

中国也对这一装置做出了愤怒的反应，认为该系统强大的雷达可以窥视其领空。

美国和韩国表示，萨德系统是为了自卫，旨在应对朝鲜不断变化的威胁。

拥有核武器的朝鲜一直在测试各种武器，包括洲际弹道导弹，加剧了与韩国及其主要盟友美国的紧张关系。

（路透社）

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