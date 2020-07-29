 韩国法院首次判决日本政府赔偿“慰安妇” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.01.2021

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时政风云

韩国法院首次判决日本政府赔偿“慰安妇”

韩国首次就二战期间被征为日军性奴的受害者索赔案作出民事判决，要求日本政府对12名受害者及其家属支付每人赔偿金1亿韩元。日本对判决结果提出抗议。

Südkorea Trostfrauen-Statue in Seoul

位于韩国首都首尔的一处慰安妇纪念雕像

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日本历史最悠久的英语报纸《日本时报》宣布不再使用“慰安妇”（comfort woman）一词，对二战中被迫在悲惨条件下做工的人也不再使用“强制劳工”一词。此举引起强烈愤慨，被指企图篡改历史。

韩国迎来首个慰安妇纪念日。总统文在寅表示，慰安妇问题不只是韩日之间的历史问题，希望不要演变为两国间的外交争端。

今年的12月13日是南京大屠杀80周年祭。德国商人约翰•拉贝在大屠杀期间拯救了20多万平民。其孙托马斯•拉贝曾于2015年应邀访问台湾，获马英九总统颁赠褒扬令，并接受德国之声专访，讲述他如何看待南京大屠杀和那段历史。

83岁的金顺实出生在日本统治时期的朝鲜半岛，朝鲜人当时被当作二等公民。如今，金顺实已经在德国生活了40年，但几十年前的沉重记忆，却无法轻易抹去。

在纪念二战结束70周年的声明中，日本首相安倍晋三尽管作出了一些反省表示，但依然没有真正的和解姿态。德国之声记者Alexander Freund认为，其实大家本来也不指望持保守民族主义立场的安倍晋三能够作出真正的道歉姿态。

（德国之声中文网）据多家媒体报道，韩国一家法院周五（1月8日）作出判决，要求日本政府对二战期间被迫沦为性奴（即所谓"慰安妇"）的12名受害者进行赔偿。

韩国韩联社和日本共同社首先报道了这一判决。报道说，首尔中央地方法院裁定，12名受害者及其家属每人应获赔偿金1亿韩元，约合人民币60万元。

"今天的判决让我深受感动，"受害者律师金康元（Kim Kang-won）说，"这是第一次为被日军蹂躏的受害者做出这样的判决。"

来自关爱受害者的 组织"分享之家 "的金大娥（Kim Dae-wol）认为，赔偿不是最重要的问题。她对法新社记者说："

她们的愿望是让日本政府告知公民政府曾经犯下的暴行。"

Südkorea Seoul | Gericht ordnet an Opfer der Sexsklaverei zu entschädigen

受害者律师金康元在法庭宣判后接受媒体访问

案件的波折

据历史学家估计，二战期间共有多达20万名妇女被征强迫成为性奴，遭受身体和性虐待。韩国政府登记在册的受害幸存者仅剩16人。

在12名原告中，只有5名在世，获悉了周五的宣判。

原告认为日本政府在殖民统治韩国时期诱骗或强迫她们充当随军性奴，于2013年8月提出调解申请，要求赔偿1

亿韩元的经济损失。日本方面一直拒绝送达诉讼文书，应原告请求，于2016年1月移送韩国首尔地方法院正式审理。

法院在判决书中说，"证据、相关材料和证词显示，由于被告人的非法行为，受害人遭受了难以想象的精神和身体的极度痛苦。但她们的痛苦没有得到赔偿。"

影响日韩关系

围绕所谓"慰安妇"（即被强迫的性奴）问题，韩日多次发生争端，关系高度紧张。

两国在2015年达成协议，日本正式道歉，并为幸存者提供10

亿日元基金。双方同意在此问题上就此了结，不用再提。现任韩国总统文在寅表示，该协议存在问题，实际上已经无效。

韩国终止该协议导致了一场激烈的外交争端，影响到两国之间的贸易和安全事务。周五的判决很可能使两国关系进一步紧张。日本媒体报道称，日本已于周五立即召见韩国驻日本大使，对判决结果表示抗议。

另一起类似的对日索赔案的一审也将由同一法院于13日宣判。

 

张平/达扬  (法新社、路透社)

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