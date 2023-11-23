韩国法院宣判中国跨海逃亡者权平一案

（德国之声中文网）据法新社报道，权平的代理人称，韩国法院周四（11月23日）判定权平非法入境罪成立，但对他处以缓刑。

据韩联社今年8月报道，韩国仁川海洋警察8月20日逮捕了一名试图骑水上摩托艇偷渡韩国的中国男子。这名男子涉嫌从港口城市仁川近海入境韩国。

警方发现，这名男子携带救生衣、望远镜、指南针、头盔等物品，从中国山东省驾驶1800cc排量的水上摩托出发。他给摩托艇加满油，并用绳子将五个25升的汽油桶绑定在摩托艇上，途中不断加注燃料，共行驶约300公里来到韩国西部仁川近海。

据法新社报道，这名名叫权平的男子在摩托艇在仁川邮轮码头附近的滩涂搁浅后，呼求了救援。之后他被警方带到一个拘留中心，在那里等待对他非法入境指控的司法程序。

曾因“煽颠”罪入狱

非政府组织“对话中国” 韩国分部的活动人士李大宣（音，Lee Dae-seon）对法新社表示，权平是一名活动人士，曾在社交媒体上发布嘲讽中国国家主席习近平的照片，并因颠覆国家政权罪在中国入狱。李大宣说，权平决定逃离中国，是因为一直受到当局的监视，并认为自己会受到更多 "政治迫害"。

韩国“脱北者”的真实写照

周四，仁川地方法院裁定权平犯有非法入境罪，并判处他一年监禁，缓期两年执行。这意味着他不必再入狱服刑，实际上结束了他长达三个月的拘留。

据韩联社报道，法院在判决书中说，被告试图在没有许可证的情况下入境，还被指控向海里倾倒废物。法院还称，由于权平在韩国没有任何犯罪记录，因此判处其缓刑。

或申请第三国庇护

《纽约时报》曾报道，今年35岁的权平是居住在吉林省延边的朝鲜族。他2014年毕业于美国爱荷华州立大学，获得航空航天工程学位。在Twitter个人资料中，他将自己描述为“永远的学生、公民，以推翻共产主义为己任”。

综合媒体报道，2016年9月，权平曾经穿上印有“习特勒、习包子、大撒币”的T恤衫，将照片发布在社交媒体上。不久后即被警方拘留。2017年他以“煽动颠覆国家政权”罪名被判刑18个月。

其律师之一梁小军表示，对权平的起诉书称，指控针对的是他在Twitter和他的Facebook页面上分享的70多个评论、图片和视频。权平于2018年3月出狱，但当局继续对他进行监视，并禁止他离开中国。

权平的父亲权和（音）在法院宣判前接受英国《卫报》采访时表示，如果儿子被遣返中国，将难逃一死。

李大宣透露，权平已在韩国申请庇护，正在等待结果。鉴于韩国每年仅批准极少数的庇护申请，成功率较低，权平也愿意到加拿大或美国等第三国寻求庇护。

(法新社、韩联社、纽约时报)

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