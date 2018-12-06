韩国民众集体哀悼“慰安妇”受害者

（德国之声中文网）数百名哀悼者本周五聚集在一尊女孩铜像周围，其中许多人身穿黑色服装，手里拿着富有象征意义的黄蝴蝶剪纸。这尊女孩铜像是数千名受害亚洲女性的代表，她们曾被日本军队强迫至殖民前线提供性服务。

这次集会充满着对东京的悲伤与愤怒，让为期五天的对金福童的哀悼活动迎来了数小时的高潮。金福童曾定期在当地领导集会，要求日本彻底承认"慰安妇"所遭受的侵害。

日本领导人此前曾提出道歉或表示悔恨，但许多女性及其支持者们希望日本政府作出赔偿，并做出更全面的道歉。在239名韩国"慰安妇"受害者中，目前只有23人还活着。

金福童1月28日因癌症去世。她曾是抗议活动的领导者，受到大家爱戴，在每周集会的时候都会坐在这座自1992年起就树立在大使馆对面人行道上的女孩铜像旁。

她的去世让整个韩国陷入悲痛，韩国总统文在寅曾赞扬说，她坚持不懈的抗议给了韩国人"面对真相的勇气"。

周五上午，当载着金福童遗体的灵车缓缓驶往雕像前时，悼念者们举着94条葬礼竖幅，数字代表着她以传统韩国方式计算的年龄，竖幅上面则写着感谢金福童、要求日本赔偿和忏悔的语句。

韩国民众手持黄蝴蝶剪纸 站在日本驻首尔使馆前



"现在她去了一个好地方"

从市政厅开始的游行过程中，很多人都在哭泣。由一名活动人士在卡车上对着麦克风大喊带头，示威者们高呼"日本正式道歉"和"日本提供正式赔偿"等反日口号。

"你总是在担心她，现在她去了一个好地方，"另一名"慰安妇"受害者李永秀（Lee Yong-su，音译）说。她坐在雕像旁边，抚摸着雕像的脸颊和手臂，泪流满面地说："我感到非常难过和伤心。我们都知道(在集会期间)会有她的声音。她现在再也不能大声呼喊了，她也从来没有收到过正式的道歉。"

尤米扬 （Yoon Meehyang），领导着一个代表韩国"慰安妇"受害者的活动组织，他说，金福童的抗议让大家看到了战争期间女性所受的侵害， 她用她的行为"抵挡住了战争和韩国男权社会的偏见"。

金福童出生于韩国庆尚道（梁山市，是韩国庆尚南道的一个城市），14岁时被掳走。在1940年至1945年间，她被迫在中国、香港、马来西亚、印度尼西亚和新加坡等国充当日本军队的"慰安妇"。她是上世纪90年代初第一批站出来的受害者之一，打破了数十年来对日本战时性奴役罪行的沉默。



她曾周游世界各地为她的遭遇作证，包括1993年的联合国世界人权会议和2016年的联合国人权理事会会议。

和中国的情况类似 韩国目前还有23名在世的“慰安妇”



日本：这些女性不是被强迫的

据1991-1993年日本政府的一项调查得出的结论显示，许多妇女是在违背她们意愿的情况下被招募的，尽管调查没有在正式文件中找到任何书面证据，依然让日本作出了标志性的道歉。

许多韩国人认为日本过去的道歉做得还不够。还有一种观点认为，东京过去的声明被日本保守派领导人削弱了，他们主张这些女性不是被强迫的。

日本坚称，所有战时赔偿问题都已经在1965年的一项条约中得到了解决，该条约恢复了两国之间的外交关系，同时日本东京还向当时处于军事独裁统治下的韩国提供了逾8亿美元的经济援助和贷款。近年来，已经完全独立的韩国法院裁定，该条约不能阻止个人寻求日本赔偿的权利。

金福童的去世让韩日关系正处于多年来的最低点，原因是两国在战时历史问题上存在分歧，其中包括日本拒绝对在1910年至1945年殖民统治朝鲜半岛期间被强迫劳动的朝鲜劳工进行赔偿。

文在寅政府去年11月宣布，计划解散一个由日本资助的基金会，该基金会向韩国"慰安妇"受害者提供资金。如果该计划得到执行，两国为了解决世纪争端在2015年达成的一项有争议的协议将会失效。

许多韩国人认为，首尔的前保守派政府在建立基金会的协议中要求过少，在协议中东京只同意用10亿日元(合900万美元)为该基金会提供资金。也有批评称，日本仍未承认对其殖民占领朝鲜期间的暴行负有法律责任。

日本则表示，它不把向该基金提供的资金视为正式赔偿，并重申所有战时赔偿问题都在1965年的条约中得到了解决。



Ellen/任琛（法新社）