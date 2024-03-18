韩国民主峰会为何引发中国抗议？

（德国之声中文网）韩国正在举行第三届民主峰会。中国政府称之为所谓"领导人民主峰会"，并抗议峰会邀请台湾参与。以下是关于民主峰会的五个问题。

民主峰会由何而来？

这一倡议由美国总统拜登在2020年的选战中提出。由于新冠疫情，100多个国家代表参与的首届峰会在线上进行。第二届峰会由美国、哥斯达黎加、赞比亚、荷兰和韩国共同举行，也基本线上进行。

此次第三届民主峰会则迎来多国高官访问首尔，其中包括美国国务卿布林肯、英国副首相道登以及厄瓜多尔、甘比亚、印尼、圭亚那和毛里求斯外长等部长级代表。

不过，周三的全体会议则基本在线上举行，届时美国总统拜登等国家领导人也将参与。

峰会谈什么？

此次峰会的主题是：技术与民主、普世人权。

美国国务卿布林肯表示，包括社交媒体、人工智能在内的数字化技术，正在急剧加速虚假信息的传播。

他说："专制和压迫性政权使用技术削弱民主和人权，我们需要确保技术用于维护和支持民主价值和规范。"

布林肯表示，2024是"非同寻常的大选年"。他也重申华盛顿对俄罗斯、中国在全球操纵信息的指责。

一些欧盟官员指责俄罗斯使用人工智能散播虚假信息。

波兰副外长库皮茨基表示："唯一比俄罗斯侵略乌克兰的行为更残酷的是俄罗斯网络宣传令人恶心的谎言，社交媒体、深伪技术和随处都在的网络机器人加速了这一过程。"

克里姆林宫则一再否认传播有误导性的虚假信息。

中国驻华盛顿大使馆一名发言人则表示，这是典型的偏见和双重标准，称亲中国的内容和报道是虚假信息，反中国的则是真实信息。

中国政府还有什么回应？

中国外交部发言人表示，坚决反对韩国邀请台湾当局参加所谓"领导人民主峰会"，已严正敦促韩方停止向"台独"势力提供"讲台"。

台湾数位发展部长唐凤在此次峰会上有一个视频发言，在其中表示，台湾受到更大比例的网络攻击，愿意、也有能力与所有相关方合作，确保人工智能安全、可持续发展。

峰会公布的相关日程上仅在末尾用较小的字体提及这一可能的视频发言。台湾外交部称，唐凤的发言是预先录制好的。韩国方面则表示，唐凤是在相关议题上作为专家的私人身份参与的。

在首届峰会上，拜登邀请了台湾参与，这也令中国恼火。而当年还出现一个争议事件：台湾数位发展部长唐凤在展示一幅台湾与中国不同颜色的地图时，画面被切断。但美国组织方表示，这是由于技术问题，导致屏幕分享功能无法使用。

峰会有什么具体举措？

布林肯表示，华盛顿正在首次制定给科技公司的指导意见，以帮助防范对人权捍卫者的网络攻击。

此外，他表示，韩国、日本等多个国家正在加入美国，打击滥用商业间谍软件监控记者、人权捍卫者的行为。

人工智能等技术加速了虚假新闻的生成与传播

人工智能为何引起与会国忧虑？

过去，以宣传为目的的网站以来大量写手，但如今人工智能工具以成本显著更低、速度更快的方式，生成虚假信息，并且时常显得真假难辨。

近来数月，数百个模仿新闻网站的人工智能网站涌现，导致错误叙事的井喷式出现，内容涉及战争、政治领导人等。研究者表示，这在世界多国举行大选的一年里为人敲响警钟。

专家称，自动生成的错误信息可能会对美国2024年选举造成明显的影响。许多其它国家、包括将于4月举行议会选举的韩国也对这一事宜表达关切。

（路透社、法新社等）

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