韩国梦破灭？新年越境脱北者在韩离群索居

（德国之声中文网）韩国官员表示，这名30多岁的脱北者在今年元旦偷越军事分界线重返朝鲜前在韩国当清洁工，属于生活拮据的社会底层。此人2020年11月偷越军事分界线投奔韩国，是朝鲜间谍的风险很小。韩国军方和情报部门已经开始调查他是如何在被监控摄像头拍到的情况下仍躲过警卫，成功越境的。

韩联社报道称，此人当年脱北时向情报部门供称自己曾是体操运动员，韩方为此安排两场示范验明真伪。他个子不高，体重五十多公斤，能轻松翻越三米高的边防护栏。

韩联社还报道，在首尔北部芦原区（Nowon）为其提供安全保护和其它服务的警察曾于去年6月表达了对此人可能重新叛逃的担忧，但因缺乏具体证据而没有采取任何行动。首尔统一部一名处理跨境事务的官员本周二表示，这名脱北者曾在人身安全、住房、医疗和就业方面得到韩国政府的支持。

七十年前的朝鲜战争 越过冷战下的三八线 1950年6月25日，朝鲜人民军越过38线向南部挺进，并在短短数天内控制了朝鲜半岛绝大部分地区，而这一突袭也宣告战争的正式开始。朝鲜战争历时37个月，据估计近450万人在战争中丧生。

七十年前的朝鲜战争 战争之前 1910年起，朝鲜沦为日本殖民地。1945年二战结束后，朝鲜半岛陷入分裂状态：北纬38度线以北受苏联控制，38度线以南受美国控制。1948年8月大韩民国宣布建国。同年9月9日，金日成领导下的朝鲜人民民主共和国成立。

七十年前的朝鲜战争 联合国的干预 在北朝鲜方面越过38线后，联合国在美国的迫切要求下，派遣军队支援韩国。该部队由20国组成，共4万人，其中美军人数为3万6千。联合国部队迅速扭转了此前的不利局面，很快就拿下了几乎整个半岛。

七十年前的朝鲜战争 “仁川登陆” 1950年9月15日，美军将领道格拉斯·麦克阿瑟（Douglas MacArthur）指挥下的联军部队成功在西南部港口城市仁川附近登陆，由此切断北部的供应枢纽。不久后，联军重夺汉城，并在10月中旬控制了平壤。此时战争似乎已经接近尾声，但中国随后的出兵让局势再度生变。

七十年前的朝鲜战争 毛泽东派兵入朝 中国于1950年10月中旬出兵，开始进入朝鲜只是少量支援力量。10月底，毛泽东开始大规模派遣“抗美援朝志愿军”参战，同年12月5日，中朝军队夺回平壤——这个冷战时期唯一曾被西方军队占领的共产主义国家首都。

七十年前的朝鲜战争 麦克阿瑟失宠 1951年1月，中国（40万人）和朝鲜（10万人）组成的联合部队发起了大规模攻势，进一步击溃了联军。此后麦克阿瑟呼吁美国总统杜鲁门对中国使用核武器，他本人于1951年4月被调离。继任者是马修·李奇微（Matthew B. Ridgway）。

七十年前的朝鲜战争 旷日持久的阵地战 1951年中期，朝鲜半岛南北部基本回到战前格局，此后南北双方陷入了两年激烈的阵地战。尽管和平谈判在1951年7月已经开始，战争一直延续到了1953年夏天。

七十年前的朝鲜战争 两个体制间的战争 朝鲜战争被认为是第一场代表着东西方体制对抗的战争。支援韩国的部队大部分来自资本主义阵营的美国，支援朝鲜的则来自社会主义阵营的中国和苏联。

七十年前的朝鲜战争 满目疮痍的朝鲜 自开战起，朝鲜战争中狂轰滥炸不断。三年时间里，联合国军对北部的空中袭击超过100万次，使用炸弹数量约45万吨，其中也包括凝固汽油弹。这给朝鲜带了极大破坏，几乎所有主要城市都被夷为平地。

七十年前的朝鲜战争 伤亡人数 1953年联军部队从韩国撤退时，战争死亡人数已上百万。针对阵亡士兵数目，各种说法不一。分析估计，战争中身亡的有50万左右朝鲜士兵、40万中国士兵，以及4万联合国军——其中90%以上是美国士兵。

七十年前的朝鲜战争 小而关键的转折点 早在战争仍在进行的1953年4月中旬至5月初，交战各方就进行了囚犯交换。南方交出七万五千名朝鲜人和六千七百名中国人；北方放回了一万三千五百人，其中包括八千三百名韩国士兵和超过三千七百名美国大兵。

七十年前的朝鲜战争 停火但未实现和平 在1951年7月的停战谈判开始近两年后，交战各方终于签署了板门店协议：规定朝韩以北纬38度线为界，这也巩固了朝鲜半岛的分裂格局。尽管停火，但南北双方一直没有签署和平协议，也就是说，从国际法角度上两国仍处于战争状态。

七十年前的朝鲜战争 朝韩间的无人区 尽管两国边界的门板店风景如画，直到今天，沿着三八线的250公里长、4公里宽的非军事区仍然受到士兵的严格把守，驻守在三八线两侧的朝韩士兵每天都处于对峙状态。



离群索居

韩联社报道称，这名男子很少与邻居交流，有人看到他在偷越三八线的前一天扔掉了自己的物品。

韩联社援引一位邻居的话说，他那天早上把床垫和被褥都扔到垃圾场，让人奇怪的是，东西都很新。"我想让他把东西给我们，但后来还是没这么做。因为我们从来没有互相打过招呼。"

脱北者半数以上属于低收入阶层

这名男子脱北后在韩国的遭遇让人们对"脱北者"是否得到足够的帮助提出了疑问。

截至去年9月，约有33,800名朝鲜人在韩国重新定居。他们之前冒着巨大的危险，大部分通过中国逃往韩国，为的是追求新的生活，逃离国内的贫困和压迫。

韩国统一部称，自2012年以来，只有30名脱北者被证实重新回到了朝鲜。

但脱北者和活动人士说，可能还有更多不为人知的案例。

据统一部提交给当选韩国议员的脱北者池成镐（Ji Seong-ho）的数据，大约56%的脱北者属于低收入者。近25%的人属于享受国家基本生活补贴的最低阶层，比例是韩国普通民众的六倍。

位于首尔的北朝鲜人权和社会研究中心上个月发布的一项调查显示，接受调查的407名脱北者中，约有18%表示愿意重返朝鲜，大多数人说，原因是思念家乡。此外，失落感和经济上的困难也是重要原因。

2017年7月，一名在韩国化名为"林智贤"的"脱北者"出现在朝鲜祖国和平统一委员会旗下网站"我们民族之间"的视频中。视频中她讲述自己2014年1月离开朝鲜到韩国，并于2017年6月返回朝鲜。她称，之前想像可以在韩国过得好又赚很多钱，后来幻想破灭，流落于酒吧等地。在被钱左右的韩国，自己的肉体和精神十分痛苦。

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韩国边境存疏漏

元旦发生的脱北者偷越三八线重返朝鲜的事件也凸显韩国在边境防卫上出现严重漏洞。韩国媒体指出，韩国监控系统在当地时间1月1日傍晚6时40分左右捕捉到军事分界线上有人越过前哨铁栅栏的画面。但一直到晚间9时20分左右，都没有人向上通报，也没有采取任何行动。9时20分后，韩军才投入兵力赶赴现场。后经确认，该人员在晚上10时40分左右越过军事分界线进入朝鲜一侧。

朝鲜方面至今没有对该事件置评，朝鲜官媒也没有报道该事件。有报道称，据韩国军方和情报部了解，这名男子越境后已经被三名朝鲜军官带走。

（路透社等）

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