韩国梦破灭？新年越境脱北者在韩离群索居

韩国方面认定，今年元旦偷越三八线进入朝鲜的男子为前年底于同一地点越界投奔韩国的一名脱北者。该事件再次引起人们对脱北者命运以及在韩处境的关注和热议。
（德国之声中文网）韩国官员表示，这名30多岁的脱北者在今年元旦偷越军事分界线重返朝鲜前在韩国当清洁工，属于生活拮据的社会底层。此人2020年11月偷越军事分界线投奔韩国，是朝鲜间谍的风险很小。韩国军方和情报部门已经开始调查他是如何在被监控摄像头拍到的情况下仍躲过警卫，成功越境的。
韩联社报道称，此人当年脱北时向情报部门供称自己曾是体操运动员，韩方为此安排两场示范验明真伪。他个子不高，体重五十多公斤，能轻松翻越三米高的边防护栏。
韩联社还报道，在首尔北部芦原区（Nowon）为其提供安全保护和其它服务的警察曾于去年6月表达了对此人可能重新叛逃的担忧，但因缺乏具体证据而没有采取任何行动。首尔统一部一名处理跨境事务的官员本周二表示，这名脱北者曾在人身安全、住房、医疗和就业方面得到韩国政府的支持。
韩联社报道称，这名男子很少与邻居交流，有人看到他在偷越三八线的前一天扔掉了自己的物品。
韩联社援引一位邻居的话说，他那天早上把床垫和被褥都扔到垃圾场，让人奇怪的是，东西都很新。"我想让他把东西给我们，但后来还是没这么做。因为我们从来没有互相打过招呼。"
这名男子脱北后在韩国的遭遇让人们对"脱北者"是否得到足够的帮助提出了疑问。
截至去年9月，约有33,800名朝鲜人在韩国重新定居。他们之前冒着巨大的危险，大部分通过中国逃往韩国，为的是追求新的生活，逃离国内的贫困和压迫。
韩国统一部称，自2012年以来，只有30名脱北者被证实重新回到了朝鲜。
但脱北者和活动人士说，可能还有更多不为人知的案例。
据统一部提交给当选韩国议员的脱北者池成镐（Ji Seong-ho）的数据，大约56%的脱北者属于低收入者。近25%的人属于享受国家基本生活补贴的最低阶层，比例是韩国普通民众的六倍。
位于首尔的北朝鲜人权和社会研究中心上个月发布的一项调查显示，接受调查的407名脱北者中，约有18%表示愿意重返朝鲜，大多数人说，原因是思念家乡。此外，失落感和经济上的困难也是重要原因。
2017年7月，一名在韩国化名为"林智贤"的"脱北者"出现在朝鲜祖国和平统一委员会旗下网站"我们民族之间"的视频中。视频中她讲述自己2014年1月离开朝鲜到韩国，并于2017年6月返回朝鲜。她称，之前想像可以在韩国过得好又赚很多钱，后来幻想破灭，流落于酒吧等地。在被钱左右的韩国，自己的肉体和精神十分痛苦。
元旦发生的脱北者偷越三八线重返朝鲜的事件也凸显韩国在边境防卫上出现严重漏洞。韩国媒体指出，韩国监控系统在当地时间1月1日傍晚6时40分左右捕捉到军事分界线上有人越过前哨铁栅栏的画面。但一直到晚间9时20分左右，都没有人向上通报，也没有采取任何行动。9时20分后，韩军才投入兵力赶赴现场。后经确认，该人员在晚上10时40分左右越过军事分界线进入朝鲜一侧。
朝鲜方面至今没有对该事件置评，朝鲜官媒也没有报道该事件。有报道称，据韩国军方和情报部了解，这名男子越境后已经被三名朝鲜军官带走。
（路透社等）
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朝鲜人偷越边境前往中国或者辗转奔赴韩国的消息屡见不鲜，但是偷越重重武装的三八线从韩国前往朝鲜的事件却很少发生。今年1月1日，一名男子从韩国越境偷渡进入朝鲜。据证实，这名男子是一年多前从同一地点偷渡进入韩国的脱北者。
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