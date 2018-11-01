韩国最高法院：允许出于宗教拒服兵役

（德国之声中文网）韩国最高法院11月1日裁决，出于良知而拒绝服兵役是一个正当理由。
按照韩国法律，该国18至35岁的男性必须服约两年兵役。被征兵者如果没有"正当理由"而拒服兵役，最高可面临3年监禁。
从1950年以来，大约1.9万名男性因出于道德和宗教原因拒服兵役而判入狱，其中大部分为耶和华见证人成员。
韩国最高法院在11月1日的判决中推翻了一家上诉法院的裁决。在该裁决中，上诉法院维持了一名34岁的耶和华见证人成员有罪的原判。这位吴姓（Oh)男子2013年拒绝被征兵入伍。
最高法院首席法官金明洙（Kim Myeong-su）表示，"惩罚出于宗教信仰、换言之良心自由而拒绝征兵者，是对个人良心自由的过度约束。"
在以前的裁决中，最高法院曾坚持宗教信仰或良知不能作为拒服兵役的正当理由。
新裁决将对韩国各法院受理的大约930个类似案子产生影响。
态度转变
最高法院的判决反映了韩国对征兵入伍态度的改变。
今年六月，韩国宪法法院裁决，没有对服兵役给出替代选择的法律与该国宪法不符。
韩国国防部已表示，将逐步缩短义务兵役制，到2022年，服义务兵役的时间将从21个月减至18个月。
从理论上讲，韩国和朝鲜仍处于战争状态，因为1950年至1953年的朝鲜战争以停战协定宣告中止，但未签署和平协议。韩国是世界上为数不多的要求所有男子必须服兵役的国家。
乐然/苗子（法新社、路透社）
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战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚
喜极而泣
目前，还有6万多韩国人在离散家庭团聚的等待名单上，能前往金刚山的人算是幸运的少数。在韩国束草的酒店等待点，这位老妇听说自己被选上参加团聚，喜极而泣。
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战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚
家庭合照
在束草等待时，被选上的老先生与家人拍下合照，准备要送给朝鲜失散多年的亲友。老先生离开朝鲜时还是孑然一身，近70年过去，在韩国已儿孙满堂。
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战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚
漫长的等待
1950年至1953年的朝鲜战争造成数百万人与亲人离散，朝鲜半岛自此分为南北两个国家。为了这次见面，车上的人们已经等待了太多年。
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战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚
还是记忆中的样子吗?
许多离散家庭亲友带着舊照片出席团聚。70多年来思念的影中人早以变得不同，大家用舊照片回忆往昔时光。见面时忍不住激动地问:「您还认得我吗?」
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战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚
离散家庭难团聚
两韩由于在战后是处于停战而不是以和平条约终战。严格说起来，双方仍处于战争状态。所有民间交流，甚至是平凡的离散家庭通讯都被禁止。
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大巴车队
2015年，红十字会的黑色轿车在前面开路，后面是共载着约400人的大巴车队，从韩国港口城市束草驶向重兵把守的朝韩边界。
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战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚
提前到达
2015年团聚时，大巴车于当地时间下午一点半就抵达了团聚地点朝鲜金刚山，这比计划中的家庭团聚开始时间提前了两个小时。
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战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚
时间无多
在2018团聚的3天里，参与者只有大约11个小时，而且大多数是在朝鲜特工的监督下，和他们在北方的亲戚一起度过。他们只有3个小时的私人时间 。结束后将再次分离。这一次的见面很有可能是他们许多人最后一次见面。
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战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚
无法畅所欲言
以前参加过的家庭发现，离散家庭团聚是一种苦涩的体验。有些人抱怨被允许聚在一起度过的时间太短，也有人感叹在几十年间分开后意识形态差距很大。许多人担心朝鲜的家人因为监控不敢说实话。韩国的代表也在会面前被提醒不要讲金正恩的坏话以免朝鲜的家人有麻烦。
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战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚
「兴奋不已，也难以置信」
92岁李锦善 (音译Lee Keum-seom)的身体孱弱，但她仍坚持要与儿子见上一面。 战争爆发时，李锦善在逃难时被迫与丈夫和4岁的儿子分离，带着女儿登上了前往南方的渡轮。这次女儿陪着她一起到朝鲜与失散多年的儿子见面。她的儿子现在已经71岁。李被告知儿子也会带媳妇一起出现。她说：“我从未想过这一天会来。我甚至都不知道他是否还活着。” 两人见面时忍不住相拥而泣。
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泪如泉涌
很多老者深知，这恐怕是他们今生唯一与失散亲人团聚的机会。图上，生活在韩国的李珍九与他失散了多年、生活在朝鲜的哥哥相聚。
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战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚
“你还好吗？”
李顺奎与丈夫吴世应分别了65年，曾经风华正茂的他们，再见面时已经是耄耋之年。很多老人都表示，团聚前激动地整夜睡不着觉。
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战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚
太短的相聚
对于这些步履蹒跚的老者们而言，这次团聚太短了。在2015团聚的三天里，他们总共有机会与离散的家人见六面。每次2小时，这意味着总共12个小时，来排解60余年来的思念和等待。