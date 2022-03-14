韩国日增新冠确诊创新高 疫情拐点预计将至

（德国之声中文网）据韩国中央防疫部门通报，截至16日零时，韩国单日新增新冠确诊病例400741例，累计确诊约762.9万例；新增死亡病例164例，累计死亡11052例。韩国人口约5178万。

韩国高级卫生官员孙永来（Sohn Young-rae）在新闻会上说，最新的病例激增是该国面临的"最后的最大挑战"，政府此前预计到了这个范围的病例数。他说，卫生官员们认为韩国已经接近奥密克戎传播高峰，"如果克服了这场危机，我们就将离恢复正常更近一步。"

疫情拐点预计指日可待

据世卫组织的数据，过去7天，韩国报告了2358878例新增新冠确诊病例，居各国之首。其次是越南，7天内有1795380个病例。

韩国国务总理金富谦表示，韩国近一周的病例数占到累计确诊病例的三成以上，显示正在达到奥密克戎毒株传播高峰期。韩国中央防疫部门近日表示，本轮疫情拐点有望在16日至22日期间出现。

韩国85%以上人口完全接种了疫苗，接种了加强针的比例也很大。尽管新增感染数创新高，该国的新冠死亡率仍然很低。

在小企业和自营职业者的压力下，韩国不断放宽防疫政策。该国目前从晚上11点起对餐馆实施宵禁，限制6人以上的聚会。上个月，首尔取消了曾引以自豪的"追踪、测试和治疗"计划。从3月21日起，韩国将对完整接种了疫苗的入境游客取消隔离义务。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。