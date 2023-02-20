 韩国政府公布二战被日强征劳工索赔案赔偿措施 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.03.2023

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时政风云

韩国政府公布二战被日强征劳工索赔案赔偿措施

3月6日，韩国政府公布了对二战时期日本强征韩籍劳工的损失由第三方代赔的解决方案。由韩国行政安全部下属日帝强制征工受害者支援基金会出面代为支付2018年法院终审判决的赔偿金及拖欠利息。

2019年8月，大量韩国民众在日本驻韩大使馆门前举行抗议示威，要求日本官方正式向二战时期日本强征韩籍劳工进行道歉。

2019年8月，大量韩国民众在日本驻韩大使馆门前举行抗议示威，要求日本官方正式向二战时期日本强征韩籍劳工进行道歉。

（德国之声中文网）本周一（3月6日）韩国政府宣布了一项对二战时期日本强征韩籍劳工的损失进行赔偿的方案。

韩国外交部长官朴振在新闻发布会上表示，韩国的基金会将代为赔偿二战时期日本强征韩籍劳工的损失。

日本共同社报道指出，朴振在记者会上指出：“希望与最近的邻国日本一同为两国的共同利益、地区和世界的和平繁荣而努力。”他还强调，这是在严峻的国际形势下“不再对长期陷入僵局的日韩关系置之不理，超越两国对立并面向未来的新的历史机遇”。

自从去年5月上任以来，韩国总统尹锡悦一直试图推动修复韩日两国间的历史恩怨。

韩国和日本都是美国在该地区的盟友，华盛顿已敦促两国修复关系，以便它们能够合作应对朝鲜的核威胁。

韩日之间为何存在嫌隙？

1910年至1945年，朝鲜半岛被并入大日本帝国，成为日本的殖民地。日治时期，日本在朝鲜半岛先后采用强硬手段和同化政治等方式进行统治，并从朝鲜半岛大量调用朝鲜兵、劳工和慰安妇。

战后韩国要求日本对殖民统治做出赔偿的诉讼不断。2018年，韩国最高法院）终审判定日本三菱重工业公司、新日本制铁公司须为强征原告从事重体力劳动的行为支付赔偿。两家日企均拒绝服从判决。日本政府也认为向原被征劳工等赔偿的问题基于1965年《日韩请求权协定》已经解决。

在此之后两国关系恶化，日本限制向韩国出口半导体材料，并将其从优惠贸易待遇名单中除名。韩国终止两国《军事情报保护协定》。

幕后谈判

最近几个月，韩日两国持续进行会谈，以解决对二战时期日本强征韩籍劳工进行赔偿的问题。

按照最新公布的赔偿方案，韩国行政安全部下属日帝强制征工受害者支援基金会将出面代为支付2018年法院终审判决的赔偿金及拖欠利息。

据韩联社报道，赔偿金将由民间自发捐赠等方法募集，今后将进一步拓宽基金会主要业务的资金来源。基金会已于1月修改章程，将“赔偿日本帝国主义强制劳务输出受害者及遗属的损失”纳入业务范围。据悉，首批赔偿金将由浦项制铁集团等1965年《韩日请求权协定》的约16家受益韩企自发捐赠。

日本外相林芳正表示，允许有意愿的日企向基金会捐款。

韩国被强征劳工及家属对这一解决方案表示不满，认为这意味着日本“获得彻底的胜利”。

但韩国外长朴振表示，让日本对历史问题重新谢罪并不是真本事，更重要的是让日本一以贯之认真履行以往表明反省道歉的官方谈话。朴振打比方说，现在杯里的水已经过半，今后如果日本拿出诚意，有望越来越满。韩日商界正在酝酿自发出钱出力，促进韩日两国面向未来发展关系。

（韩联社、共同社）

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