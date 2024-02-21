韩国政府下令罢工实习医生必须复工

（德国之声中文网）韩国政府周三（2月21日）命令数千名罢工的实习医生返回工作岗位。这些实习医生对韩国政府大幅增加医学院学生人数的计划感到愤怒。

韩国政府称，由于执业医生短缺，改革势在必行。但抗议者说，在增加学生人数之前，需要改善工作条件和待遇。

政府称实习医生罢工不合理

韩国内政和安全部长李相民在记者会上说，"无论出于什么原因，都无法为危及人民生命和安全的集体罢工行动进行辩解。"

韩国卫生部副部长朴敏守透露，由于对改革的愤怒，超过8800名初级医生（占实习医生总数的71%）已经辞职。这些辞职申请尚未得到批准，但约有7810名实习医生已经完全离职。朴敏守说："医务人员的基本使命是保护人民的健康和生命，任何威胁到这一使命的集体行动都是不正当的。"

罢工给韩国医疗系统造成了沉重负担，导致手术推迟、治疗中止。为了解决这一问题，政府允许军队医疗机构暂时向公众开放。

韩国卫生部周三表示，在罢工期间已收到数十起投诉。

如果实习医生不返回工作岗位，他们可能会被处以高达3000万韩元（22465美元或20805欧元）的罚款，或最长三年时间的监禁。

罢工组织者称实习医生遭到忽视

实习医生认为，政府的复工令是一种恐吓。韩国实习医生协会表示："尽管实习医生每周工作80多个小时，仅仅得到最低工资水平的收入，但直到现在他们仍被政府忽视。"该组织表示，政府将实习医生视为"罪犯"是不公正的。

实习医生认为他们的工作应该得到更多报酬

参与罢工行动的一个医疗协会还表示，医学院学生人数改革出自立法会选举前的政治动机。

尽管实习医生们对政府增加医学院学生人数的计划感到不满，但上周韩国盖洛普民意调查显示，76%的韩国人赞成这些改革。

（路透社、美联社、法新社、德新社）

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