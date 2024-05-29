韩国指责朝鲜空飘“垃圾气球”

韩国在境内发现了150多个来自朝鲜满载垃圾的气球。此前，朝鲜方面曾誓言，要对空飘传单的韩国活动人士采取报复措施。

（德国之声中文网）来自韩国参谋本部的消息称，军方特种行动及排雷小组在该国北部边境地区发现了150多个气球。

韩国军方表示，朝鲜方面从周二晚间开始，向戒备森严的朝韩边境韩国一侧空飘了大量携有垃圾和粪便的气球。韩国称，朝鲜的行为即低劣又危险。

首尔的军方人士表示：“我们对北方提出严正警告，立即停止这种低劣且不人道的行动。”

参谋本部警告当地民众，发现来自朝鲜的气球后，绝对不可触碰，并要及时向警方或军方通报。目前尚没有气球造成直接损失的报道。2016年，朝鲜发起的类似气球行动曾造成一些车辆和其他财产的损失。

朝鲜为何要向韩国空飘气球？

朝鲜此次气球行动明显是对韩国活动人士采取的报复行动。在韩国，一些来自朝鲜的叛逃者经常会向朝鲜境内空飘气球，发送反平壤政权的传单。空飘气球发送反平壤传单的行动时常引发朝韩紧张关系，朝鲜边防军人击落气球的尝试还曾引发过小型冲突。

韩国活跃人士向朝鲜空飘的传单中，还包含介绍韩国民主社会的信息，甚至还会有韩流时尚音乐的视频U盘。这类行动引起朝鲜方面强烈愤慨。



周日，朝鲜国防部副部长金康日（ Kim Kang Il 音）发表声明称，朝鲜将向韩国境内投放大量的“废纸和垃圾”，并称这是对韩国活动人士向朝鲜境内发送传单而做出的“以牙还牙”的报复行动。

三八线两侧，朝韩军队一直处在剑拔弩张的紧张状态。图为朝鲜边防军士兵。 图像来源: Lee Yong-Ho/dpa/picture alliance

朝韩边境的气球之战

此前的历届韩国政府都曾阻止活动人士向朝鲜境内空飘气球的行动，理由是这类行动无助和平，而且有可能会对边境居民造成伤害。

不过，2021年开始实施的气球禁令，稍后被最高法庭以违宪为由宣布作废。最高法庭认为，相关禁令侵犯了言论自由权利。

三八停火线两侧，朝韩双方的军队经常处在剑拔弩张的紧张状态，朝鲜曾多次发出摧毁韩国的威胁。

（美联社，路透社）

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