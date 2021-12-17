韩国报告：朝鲜私有经济已超过国有经济

（德国之声中文网）韩国统一部就朝鲜近10年在政治、经济和社会领域发生的变化发布了一份报告。该报告除了本国收集的数据，还融入了联合国的相关资料，此外，该文件也参考了脱北者的叙述。

报告指出，新冠疫情发生后，本已封闭的朝鲜实施了更为严格的锁国政策，加上因核武导致的经济制裁，倒逼朝鲜的私人经济在夹缝中奋发图强，该领域目前在全朝鲜的经济占比从10年前的28%上升至38%。

同期，政府主导经济从原先的37%降至29%。一些国有、私人混合的经济类型占有9%的比例，上升了两个百分点。商铺的数量增长了4倍，甚至超过顶峰时期2018年的1368家，而2011年金正恩上台时，全朝鲜只有338个商铺。

韩国统一部的报告写道，鉴于市场化的趋势还在继续，长远看，朝鲜私有经济将持续增长，人民的活动正在形成一种国家和私人的双重经济。

2011年12月，其父金正日病故后，金正恩正式接管朝鲜政权。同父亲不同，金正恩并不彻底反对市场经济，在他的领导下，朝鲜人民的生活水平有了一定改善，国民生产总值在2016年增长了3.9%，是17年以来最大的增幅。

朝鲜试验核武以及远程导弹的行为导致国际经济制裁，该国经济蒙受严重影响。据一名韩国统一部的官员说，金正恩2017年宣称在国家拥有核武能力

之后，将发展自力更生的经济。他说，"总之，为让经济持续发展，人民生活继续改善，他们有必要改变政策，实施去核化以及进行经济合作。"

疫情和自然灾害双重打击下，朝鲜国民生产总值2020年降至22年来的最低，粮食产量也跌至10年来最低。同最大盟友中国的贸易2020年同2014年的最高值相比下降了90%。

金正恩本月警告说，明年的经济形势将是一场艰难的斗争，但尽管如此，改善人民生活是政治焦点。疫情爆发以来，该国官方从未宣布过感染情况，但从疫情一开始平壤便下令封锁了边境，国内的公共交通和运输受到严格限制。

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（路透社等）

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