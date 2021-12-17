 韩国报告：朝鲜私有经济已超过国有经济 | 经济纵横 | DW | 16.12.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

韩国报告：朝鲜私有经济已超过国有经济

在疫情和被制裁的夹缝中，朝鲜的私有经济显露出生机，在全国的经济活动中，目前私有经济的比例甚至超过国有经济。

Nordkorea | Hungerkrise: Landwirtschaft

朝鲜今年粮食歉收，产量降至10年来最低

DW.COM

受新冠疫情及国际制裁影响，朝鲜经济陷入危机，并有粮食短缺的风险。中国及俄罗斯希望在联合国安理会推动放宽对朝鲜制裁，但要获得他国支持，有一定难度。

朝鲜官媒证实朝鲜试射了一枚弹道导弹，金正恩本人没有参加测试。这是平壤最近几周来第五次进行武器试验，联合国安理会将就朝鲜问题举行紧急闭门会议。

（德国之声中文网）韩国统一部就朝鲜近10年在政治、经济和社会领域发生的变化发布了一份报告。该报告除了本国收集的数据，还融入了联合国的相关资料，此外，该文件也参考了脱北者的叙述。

报告指出，新冠疫情发生后，本已封闭的朝鲜实施了更为严格的锁国政策，加上因核武导致的经济制裁，倒逼朝鲜的私人经济在夹缝中奋发图强，该领域目前在全朝鲜的经济占比从10年前的28%上升至38%。

同期，政府主导经济从原先的37%降至29%。一些国有、私人混合的经济类型占有9%的比例，上升了两个百分点。商铺的数量增长了4倍，甚至超过顶峰时期2018年的1368家，而2011年金正恩上台时，全朝鲜只有338个商铺。

韩国统一部的报告写道，鉴于市场化的趋势还在继续，长远看，朝鲜私有经济将持续增长，人民的活动正在形成一种国家和私人的双重经济。

2011年12月，其父金正日病故后，金正恩正式接管朝鲜政权。同父亲不同，金正恩并不彻底反对市场经济，在他的领导下，朝鲜人民的生活水平有了一定改善，国民生产总值在2016年增长了3.9%，是17年以来最大的增幅。

朝鲜试验核武以及远程导弹的行为导致国际经济制裁，该国经济蒙受严重影响。据一名韩国统一部的官员说，金正恩2017年宣称在国家拥有核武能力

之后，将发展自力更生的经济。他说，"总之，为让经济持续发展，人民生活继续改善，他们有必要改变政策，实施去核化以及进行经济合作。"

疫情和自然灾害双重打击下，朝鲜国民生产总值2020年降至22年来的最低，粮食产量也跌至10年来最低。同最大盟友中国的贸易2020年同2014年的最高值相比下降了90%。

金正恩本月警告说，明年的经济形势将是一场艰难的斗争，但尽管如此，改善人民生活是政治焦点。疫情爆发以来，该国官方从未宣布过感染情况，但从疫情一开始平壤便下令封锁了边境，国内的公共交通和运输受到严格限制。

观看视频 01:31

金正恩吁改善民众生活 西装配凉鞋引关注

（路透社等）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

執政十年 站在十字路口的金正恩 17.12.2021

本周是金正恩接任朝鲜领导人的十周年。十年间金正恩肃清政敌，穷兵黩武发展核武，其核武库令周边国家忌惮。如今迈入执政的第二个十年，金正恩面临着更多挑战。

In this photo provided by the North Korean government, North Korean leader Kim Jong Un speaks during an exhibition of weapons systems in Pyongyang, North Korea, Monday, Oct. 11, 2021. Kim reviewed the rare exhibition and vowed to build an “invincible” military, as he accused the United States of creating regional tensions and lacking action to prove it has no hostile intent toward the North, state media reported Tuesday. Independent journalists were not given access to cover the event depicted in this image distributed by the North Korean government. The content of this image is as provided and cannot be independently verified. Korean language watermark on image as provided by source reads: KCNA which is the abbreviation for Korean Central News Agency. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

金正恩减重成功  甩掉20公斤但身体无恙 28.10.2021

朝鲜最高领导人金正恩减重成功。韩国国家情报院本周四表示，金正恩最近减掉大约20公斤，但其健康无恙。与此同时朝鲜经济形势严峻依旧。

A woman walks past a TV screen showing North Korea fired missiles in a news program in Tokyo, Tuesday, Oct. 19, 2021. North Korea fired a ballistic missile into the sea on Tuesday in a continuation of its recent weapons tests, the South Korean and Japanese militaries said, hours after the U.S. reaffirmed its offer to resume diplomacy on the North’s nuclear weapons program.(AP Photo/Koji Sasahara)

韩国称朝鲜试射疑似潜射弹道导弹 19.10.2021

来自韩国的消息称，朝鲜再度进行了导弹试验。专家们表示，这可能是一次潜射弹道导弹试验。

广告

核电能否充当气候救星？

核电到底是不是能够化解气候危机的清洁能源？核能的风险以及成本究竟有多少？在欧洲，人们为这些问题争论不休。在中国，全新的钍熔盐反应堆已经开始测试。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  