韩国执政党要求总统停职：国家面临巨大危险

在总统弹劾危机中，韩国执政的国民力量党高层改变了力图阻止弹劾的立场，转而要求总统尹锡悦尽快停止履行其职务。

（德国之声中文网）韩国执政的国民力量党党魁韩东勋周五（12月6日）表示，总统尹锡悦应停止履行宪法赋予的职务，并警告说他对国家构成了严重威胁。

韩东勋6日在党内一场高层会议上说，他得知尹锡悦在宣布戒严当天，曾命令反间谍指挥部以 "反国家活动"的罪名逮捕和拘留多名重要政治人物。韩东勋表示，尹锡悦若继续履行总统职务，其"采取极端行动的重大风险，比如重新试图实施戒严，有可能将大韩民国及其公民置于极大的危险之中"。

当天下午，韩东勋又与尹锡悦单独面谈后表示，没有获得可以推翻此前观点的理由，他将继续要求尹锡悦停止执行总统职务。

韩国总统尹锡悦在12月3日宣布解除戒严后未再公开露面 图像来源: AP Photo/picture alliance

检察院就"叛乱"罪展开调查

韩东勋的最新表态与之前大相径庭，周四他还表示将阻止国会弹劾总统。另一位国民力量党领袖也坚称该党所有108名议员将在周六的投票中团结一致支持尹锡悦。

如果得到执政党部分议员的支持，周六的总统弹劾案才可能在国会过关。按照韩国法律，弹劾总统需得到国会300位议员中至少三分之二人的支持。联合提出弹劾动议的反对党总共拥有192个议席。在尹锡悦宣布戒严后国会的紧急会议上，国民力量党内韩东勋领导的反尹派别其中的18名议员与反对党议员一起投票推翻了戒严令。

韩国总检察长沈宇中（Shim Woo Jung）周五告诉记者，检察机关已对尹锡悦展开叛乱罪调查。韩国总统虽然在任职期间享有豁免权，但这种保护并不适用于叛乱或叛国罪的指控。反对党指控尹锡悦的行为相当于 "自我政变 "。

12月5日，韩国民众聚集在国会前要求尹锡悦辞职 图像来源: Chris Jung/NurPhoto/picture alliance

弹劾案周六表决

韩国陆军特种作战司令部司令郭种根星期五则向国会议员表示，在戒严令宣布后，他接到国防部长金龙显指示，要求他闯入国会全体会议，强行撤出议员，"但我没有遵守，即使我知道这是抗命"。他说，若再接获新的戒严令指示，他会拒绝执行。

尹锡悦此前已接受了金显龙的辞呈。周五，国防部表示已暂停三名参与戒严行动的高级指挥官的职务。

自周三以来，成千上万的抗议者走上首尔街头，要求尹锡悦辞职并接受调查。韩国最大劳工团体之一"韩国金属工人工会"也宣布，若尹锡悦拒不辞职，将自12月11日起展开无限期罢工。

弹劾案若在国会得到通过，尹锡悦将被停职，直到宪法法院最终裁定是否罢免其职务。期间总统职务由总理韩德洙暂为代理。首尔警方表示，预计周六将有数万名韩国民众在弹劾投票前在首尔参加示威集会。

（综合报道）

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