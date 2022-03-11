韩国成功试射自主研制的运载火箭

（德国之声中文网）韩国周二（6月21日）成功发射了首枚自主研发的运载火箭"世界号"。根据韩国科学技术信息通信部的公布，"世界号"重达200吨，当天下午4时许在位于全罗南道的罗老宇航中心发射升空。发射第875秒（第14分35秒）后，火箭携带的性能验证卫星成功分离，其飞行高度为700公里。

韩国科技部长李宗昊在"世界号"发射成功后宣布，今天迎来了韩国科技领域具有里程碑意义的瞬间。韩联社对此写道，此次发射距离1993年6月韩国发射第一枚科学观测卫星"KSR-I"已有30年。本次成功意味着韩国成为全球第10个掌握这一火箭技术的国家，向从外空窥探地球迈出了坚实的一步。

去年10月，韩国曾进行了第一次试射，但未能成功。据当时报道，第一次试射时，三阶段的火箭脱离均获得成功，火箭的飞行高度也达到了700公里。但故障出现在第三级发动机熄火早于预期，因此未能将卫星送入规定轨道。

韩国是全球第十大经济体，是半导体、汽车、智能手机最重要的生产商之一。但一直以来，韩国的航天技术显得滞后，落在亚洲国家中国、日本和印度之后。

无论是上世纪九十年代、还是2013年的发射，韩国发射卫星不是在外国进行，就是借助了主要外国科技，比如俄罗斯曾提供发射卫星的装置。从这个意义上看，韩国周二的成功发射是自主空间科技取得的划时代的成就。

韩国有着雄心勃勃的航天计划，在未来几年里继续发射4颗卫星，希望飞向月球，制造下一代的外空着陆器，并发射大体积卫星。

“世界号”不具军事用途？且慢！

韩国官员称，"世界号"卫星不具军事用途。外空发射技术严格受限于一个多国出口监控组织的管理，其原因在于这类技术可以用于军事目的。有军事专家指出，弹道导弹和外空发射器共享类似的技术，包括主体、引擎和其它部件，但导弹还需要一个重新进入大气层装置等等。迄今，韩国没有自己的军用侦察卫星，因此完全依赖美国间谍卫星对朝鲜的监控。首尔表示，不久的将来会发射自己的监控卫星。

最晚2013年，朝鲜就不断在安理会谴责联合国实施"双标和强盗逻辑"，平壤指出，联合国支持首尔试射卫星，但朝鲜于2012年也试射了卫星后，却遭到联合国的广泛制裁。今年以来，朝鲜已试射了30枚导弹，理论上其射程可达美国的某些地方，以及其盟友国家如韩国或者日本。

（美联社、韩联社等）

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