韩国总统顾问：金正恩仍健在

（德国之声中文网）韩国总统文在寅最高外交政策顾问文正仁接受美国有线新闻网络（CNN）专访时表示，朝鲜领导人金正恩依然健在、健康状况良好。他又透露，金正恩4月13日以来一直待在东部海岸度假胜地元山地区，暂未发现朝鲜有任何异常状况。

朝鲜官媒《劳动新闻》昨日（26日）报导有关金正恩的消息，指他积极支持元山旅游区建设，对参与三池渊市建设的劳动者致谢。惟报道未有刊登金正恩的照片，也没有表明他是否在现场视察。

美国网站「北纬38度」25日发放的卫星图片显示，相信是金正恩的专列火车，本月21日至23日期间曾停泊在元山市，不知是否已经驶离。

金正恩对上一次露面，已是4月11日主持朝鲜劳动党中央政治局会议。4月15日他缺席「太阳节」活动，引发外界揣测。

外界猜测金正恩胞妹金与正会否接班

日媒：金正恩变植物人

由「脱北者」营运的韩国网媒《每日朝鲜》（Daily NK）上周初引述消息指金正恩接受心脏手术正在复元，CNN随后报导金正恩病危，但消息未获得证实。韩国官方对此表示存疑。

路透社上周六（25日）引述3名知情人士指，中国已派遣高级医疗团队为金正恩提供谘询，中国外交部未有证实有关报导。

日本传媒《週刊现代》24日刊登特约编辑近藤大介的文章，引述中国团队称，金正恩考察时突然以手按心摔倒，当地医生为其紧急进行心脏支架手术，但执刀医生没有为医治肥胖病人的经验，当场过于紧张而手抖，只需1分钟的手术花了8分钟才完成，金正恩已成植物人，但有关消息无法证实。

李澄欣/邹宗翰（法新社/路透社）