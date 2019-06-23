 韩国总统：朝美有意举行第三次峰会 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.06.2019

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时政风云

韩国总统：朝美有意举行第三次峰会

尽管前两次峰会失败，但韩国总统文在寅透露，美国总统特朗普和朝鲜掌权人金正恩仍多次表达了再度举行双边峰会的意愿。

Karikatur von Sergey Elkin über Kim und Trump – Gipfel ohne Ergebnis

还会有下一次吗？

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金正恩收到了特朗普的来信，他说这封信的内容极好。法新社指出，金正恩与习近平会晤后，平壤准备打破与华盛顿的僵局。 (23.06.2019)

本周四，中国国家主席习近平对朝鲜开始进行国事访问。据通讯社报道，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩和夫人李雪主到机场迎接并举行盛大的欢迎仪式。这是相隔14年来，中国国家主席再次访问朝鲜。 (20.06.2019)

一年前的今天，美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩第一次见面，国际媒体无不涌入新加坡，只为了捕捉两人的每个握手、拍肩与脸部表情。他们签下共同声明，许诺要为世界带来改变，让朝鲜半岛迎向和平的未来。一年后的今天，希望的光芒却黯淡下来，呈现出让人不愿面对的现实。 (12.06.2019)

（德国之声中文网）韩国总统文在寅称，美国和朝鲜正在幕后磋商再度举行一次双边峰会。文在寅总统在接受韩国联合通讯社和外国媒体共同采访时透露，尽管在今年2月的越南第二次峰会后，特朗普和金正恩虽不再有正式对话，但两人再度会谈的意愿从未消弭。文在寅办公室周三（6月26日）公布了这次采访的书面稿。

根据该新闻稿，文在寅确信，继续进行朝鲜核计划谈判的先决条件已然具备。文在寅表示， 尽管河内峰会失利，他仍相信金正恩实现无核化的决心，"双方正就第三次峰会问题展开磋商"。

文在寅计划本周日在首尔与美国总统特朗普就朝鲜核争议的下一步骤交换意见。

去年在华盛顿和平壤之间扮演了斡旋人角色的这位韩国总统未说明，美朝两国政府代表是否就再度举行峰会事宜举行了会谈。不过，他呼吁朝鲜，回应美方提出的举行工作层面谈判的建议。他说，朝鲜应尽快重返谈判桌，使国际社会相信其彻底裁核的意愿。

USA-Nordkorea Gipfel - Donald Trump, Kim Jong Un (picture-alliance)

今年2月的河内峰会令各方大失所望

在河内峰会上，特朗普和金正恩未能在消除朝鲜核武库的核心问题上达成一致。金正恩要求取消大部分国际制裁措施，但未成功。今年4月，金正恩提出了重新核谈判的条件：美国必须在年底前拿出朝方可接受的解决方案。

文在寅解释说，他之所以对美朝会继续对话持乐观态度，原因之一是，特朗普和金正恩相互多次表达了对对方的信任，其中包括互致信函。文在寅指出，第二次峰会为谈判进入下一阶段打下了基础。在谈到平壤所提的安全保障要求时，文在寅表示 ，他认为，创造出一个金正恩可坚决核裁军的安全环境，将是以外交方式实现无核化的最快捷之路，而朝鲜半岛内部的合作也将大大有助于促进裁军进程。

文在寅还指出，朝鲜对中国和俄罗斯的外交也是核争议中的积极发展。他强调，为解决朝鲜半岛问题，中俄两国迄今发挥了建设性作用。

上周，习近平成为14年来访问平壤的第一位中国党和国家领导人。习近平和金正恩在此访问中着意显示了两国之间的传统盟友关系。今年4月，金正恩赴符拉迪沃斯托克，与俄罗斯总统普京举行了首次双边峰会。

 

凝炼/达扬（德新社）

 

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