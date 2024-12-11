韩国总统府遭突查 目前谁掌管国家？

韩国政治风波持续发酵。韩国警方本周三突击抄查了总统府尹锡悦办公室，在此前一天，韩国前国防部长官金龙显被批捕后自尽未遂。在政治动荡的背景下，韩国目前由谁掌舵？

（德国之声中文网）根据韩联社报道，警方在搜查证上将总统尹锡悦列为嫌疑人，总统办公室、国务会议室、警卫处等均属于查抄对象。这是警方首次对尹锡悦实施强制搜查。目前，尹锡悦是否身在总统府内不得而知。

周二（12月10日），韩国前国防部长官金龙显被批捕。路透社指出，他是尹锡悦的亲密盟友。被捕后，他在拘留所曾试图自杀，但被狱警发现并予以阻止，目前生命无虞。金龙显12月4日曾就紧急戒严事件引发的风波向国民致歉，并向尹锡悦表明辞意。金龙显周二通过律师发表了一份声明，称“此事的全部责任仅在于我个人。”他向韩国人民“深表歉意”，并表示他的下属“只是服从命令，履行职责。”

本周一（12月9日），韩国法务部宣布，对因紧急戒严事件而被立案调查的尹锡悦采取禁止出境措施。这位韩国总统自上周六以来未公开露面，在警方周三突击检查其办公室时也未在场。一名总统安保官员向路透社证实了警方的行动。但后者对此暂未发表置评。

韩国民众国会外集会 要求尹锡悦下台 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

在政治动荡的背景之下，韩国目前由谁领导？尹锡悦办公室在周二被问及谁在掌管国家时表示“没有官方立场”。执政党国民力量党（PPP）表示，总理韩德洙暂时负责处理国家事务，同时该党将寻求让总统“有序”辞职的方式。不过，这一安排的宪法合法性受到反对党和部分法律学者的质疑。反对党共同民主党表示，计划于周三提出一项新的弹劾总统法案，并在周六进行投票。这距离上周首次弹劾总统失败仅一周时间。

（法新社，路透社，韩联社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。