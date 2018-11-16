韩国总统府：习近平有意明年访问朝鲜

（德国之声中文网）据路透社援引韩国方面的消息报道，中国国家主席习近平计划在明年应邀访问朝鲜。如果访问成行，那么习将成为2005年之后首位访朝的中国国家领导人。

在巴布亚新几内亚参加亚太经合组织峰会期间，习近平与韩国总统文在寅举行双边会谈，并表示自己将会在明年"抽时间"去朝鲜访问。

韩国总统府发言人在中韩两国首脑会晤之后透露，习近平在会晤中还许诺，中国将继续在朝鲜半岛和平进程中扮演建设性的角色。

目前正值朝鲜和美国之间就去核化展开的谈判陷入僵局之际。今年6月，在历史性的美朝领导人峰会上，金正恩和特朗普一致同意，将共同为朝鲜半岛无核化和持久和平做出努力。不过，双方之间的谈判至今未能取得突破性的成果。

上一次有中国最高领导人访问，还是在2005年，当时的国家主席胡锦涛对平壤进行了正式友好访问。2008年，习近平曾经以国家副主席的身份访问过朝鲜。

尽管对朝鲜的国际制裁仍在执行，但中国仍然是平壤唯一的大国盟友，也是这个陷于孤立中的国家经济所依赖的重要生命线。

中方尚未对习近平访朝计划做出正面的表态。不过，习近平在与文在寅会谈中还强调，中国和韩国应该在推进半岛无核化和制定和平机制的进程中加强沟通与协调合作。

据韩国总统府透露，两位领导人还一致表示同意，计划中的美朝领导人第二次峰会，以及正在筹备的朝鲜领导人金正恩对首尔的访问，都将是推进朝鲜半岛问题解决取得"重要突破"的奇迹。

这位青瓦台的发言人还透露，习近平表示也愿意在明年的"合适时间"去韩国访问。

雨涵/文木（路透社）